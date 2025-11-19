ETV Bharat / entertainment

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

రాజమౌళి-మహేశ్ బాబు మాస్టర్‌పీస్ 'వారణాసి' గ్లోబ్‌ట్రాటర్ ఈవెంట్- ప్రియాంక చోప్రా తెలుగు ప్రాక్టీస్ వీడియో వైరల్!

Globe Trotter Event In Social Media
Globe Trotter Event In Social Media (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 19, 2025 at 12:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Globe Trotter Event In Social Media : ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో సూపర్‌స్టార్ మహేశ్ బాబు హీరోగా 'వారణాసి' సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఇందులో ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి సంబంధించిన టైటిల్ గ్లింప్స్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఇటీవల హైదరాబాదాాలో గ్రాండ్​గా జరిగింది. అయితే పాసెస్​ దొరకకపోవడం వల్ల చాలా మంది ఈ షోను మిస్ అయ్యారు. అయితే ఇందులో మీరు కూడా ఉన్నారా? ఇప్పుడు టెన్షన్ పడకండి! దీనిని మీరు ఇప్పుడు ఫ్రీగా వీక్షించవచ్చు. ఎక్కడంటే?

యూట్యూబ్​కు వచ్చిన వారనాసి
వారణాసి చిత్రబృందం నవంబర్ 15న రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన ఈ భారీ వేడుకలో 50,000 మంది ఫ్యాన్స్ పాల్గొన్నారు. జియో హాట్‌స్టార్‌లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కూడా రాక్ చేసింది. అక్కడ ఫ్యాన్స్​ రికార్డ్​ చేసిన వీడియోస్​ సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ హైప్​ను క్రియేట్ చేశాయి. ఈ వీడియోలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి . హాట్​స్టార్​ లేని వారు, ఈవెంట్​కు రాని వారు ఎంతో మంది ఉన్నారని గ్రహించిన చిత్ర బృందం యూట్యూబ్ వేదికగా ఈ మొత్తం ఈవెంట్‌ను ఫుల్ హైలైట్స్‌తో విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం ఇది లక్షల్లో వ్యూవ్స్​ను సంపాదించుకుంటుంది.

ప్రియాంక చోప్రా తెలుగు డబ్బింగ్ అప్‌డేట్
ఇదిలా ఉండగా, ప్రియాంక చోప్రా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసిన బిహైండ్-ది-సీన్స్ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈవెంట్‌కు ముందు తెలుగు లైన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న క్లిప్, రాజమౌళితో రిహార్సల్స్, మహేశ్ బాబుతో ఫన్ మూమెంట్స్ అంతా ఉన్నాయి. ఒక ఫ్యాన్​ "వారణాసి సినిమాలో తెలుగు డబ్బింగ్ మీరే చేస్తారా?" అనే ప్రశ్న అడిగారు. దానికి ప్రియాంక, "హార్డ్‌గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, చేస్తాను" అని రిప్లై ఇచ్చారు.అయితే ఈ విషయాన్ని ఈవెంట్​లోనే ప్రియాంక ప్రస్తావించారు. తాను సినిమా పూర్తైయ్యే లోపు కష్టపడి తెలుగు నేర్డుకుంటానని తెలిపారు. ఇది ఫ్యాన్స్‌లో భారీ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. "ప్రియాంక తెలుగులో స్పీచ్ ఇస్తే గూస్‌బంప్స్" అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. రాజమౌళి గైడెన్స్‌లో ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఫ్లూఎంట్‌గా మాట్లాడితే అభిమానులు సర్‌ప్రైజ్ అవుతారని భారీ అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి.

క్లైమాక్స్ షూటింగ్ రన్‌లో­-రామోజీలో భారీ సెట్స్!
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో క్లైమాక్స్ షూటింగ్ జరుగుతోంది. మహేశ్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ అందరూ పాల్గొంటున్నారు. ఇది టైమ్ ట్రావెల్ ఎలిమెంట్స్‌తో భారతీయ మిథాలజీ మిక్స్ చేసిన గ్లోబల్ అడ్వెంచర్. కీరవాణి మ్యూజిక్, కేఎల్ నారాయణ (శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్), ఎస్ఎస్ కార్తికేయ (షోయింగ్ బిజినెస్) నిర్మాణం. 2027 సమ్మర్​లో రిలీజ్ చేసేందుకు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. IMAX ఫార్మాట్‌లో షూట్ చేస్తున్నారు. వరల్డ్​ వైడ్​ దీనిని రిలీజ్​ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు మూవీ టీమ్​. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా భారీ రెస్పాన్స్​నే అందుకుంటుంది. ఇక రాజమోళి ఈ కథను ప్రేక్షకులకు ఎలా చూపిస్తారన్నది చూడాల్సి ఉంటుంది.

'వారణాసి'లో చిన్నమస్తా దేవి- కథంతా ఆమె చుట్టూనేనా? అసలు రాజమౌళి ప్లాన్​ అదేనా?

'వారణాసి' కోసం కొత్త​ టెక్నాలజీ- ఇక థియేటర్లలో గూస్​బంప్సే!

TAGGED:

VARANASI
MAHESH BABU RUDRA LOOK
VARANASI TITLE GLIMPSE
MAHESH BABU SPEECH
GLOBE TROTTER EVENT IN SOCIAL MEDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.