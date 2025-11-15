'గ్లోబ్ ట్రాటర్' గ్రాండ్ ఈవెంట్- మహేష్ ఎంట్రీ మామూలుగా ఉండదట!

Bihar Election Results 2025

RFCలో 'గ్లోబ్ ట్రాటర్' గ్రాండ్ ఈవెంట్- టాప్​ అప్​డేట్స్​వ రివీల్​- అవేంటంటే!

Globe Trotter Top 5 Facts
Globe Trotter Top 5 Facts (Globetrotter event Poster)
Published : November 15, 2025 at 11:37 AM IST

Choose ETV Bharat

Globe Trotter Top 5 Facts : ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే అతిపెద్ద లాంచ్ ఈవెంట్‌కు కౌంట్‌డౌన్ మొదలైంది. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, గ్లోబల్ డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కాంబోలో వస్తున్న 'గ్లోబ్ ట్రాటర్' (SSMB29) టైటిల్ రివీల్ ఈవెంట్ కోసం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ గ్రాండ్​గా ముస్తాబైంది. ఈ రోజు (నవంబర్ 15) సాయంత్రం జరగబోయే ఈ అద్భుతాన్ని చూడటానికి దేశం నలుమూలల నుంచి ఫ్యాన్స్ తరలివస్తున్నారు. పాస్‌పోర్ట్ స్టైల్ పాసులతో ఇప్పటికే క్యూరియాసిటీ పెంచిన జక్కన్న, ఈ ఈవెంట్ కోసం ప్లాన్ చేసిన 5 హాట్ అప్‌డేట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి.

చరిత్రలో మొదటిసారి 130 అడుగుల LED స్క్రీన్!
ఈ ఈవెంట్ కోసం రాజమౌళి ఆలోచనలు నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో ఉన్నాయి. ఏకంగా 130 అడుగుల వెడల్పు, 100 అడుగుల ఎత్తు ఉన్న భారీ LED స్క్రీన్‌ను ఈవెంట్ కోసం నిర్మిస్తున్నారు. ఇండియాలో ఇప్పటివరకు ఏ సినిమా ఈవెంట్‌కు కూడా ఇంత పెద్ద స్క్రీన్ వాడలేదు. ఈ స్క్రీన్‌పై 'గ్లోబ్ ట్రాటర్' విజువల్స్, ఎఫెక్ట్స్‌ను ఒక రేంజ్‌లో ప్లాన్ చేశారు. ఇది మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్‌కు లైఫ్‌టైమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇవ్వడం ఖాయం. ఈ సెటప్ చూసి ఇండస్ట్రీ వర్గాలే షాక్ అవుతున్నాయి. ఇంత పెద్ద స్క్రీన్‌పై మహేష్ బాబును చూడటానికి ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా వెయిట్ చేస్తున్నారు.

మీడియాకు 'నో' ఎంట్రీ ఓన్లీ హాట్‌స్టార్!
ఈ ఈవెంట్‌కు సంబంధించి మరో పెద్ద షాకింగ్ న్యూస్ ఇది. ఈవెంట్‌ను కవర్ చేయడానికి ఏ ఇతర మీడియా కెమెరాలను లోపలికి అనుమతించడం లేదు. ఈ ఈవెంట్ ఎక్స్‌క్లూజివ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను 'జియో హాట్‌స్టార్' భారీ మొత్తానికి దక్కించుకుంది. దీంతో, ఈవెంట్‌లోని ప్రతీ విజువల్‌పై పూర్తి కంట్రోల్ హాట్‌స్టార్‌కే ఉంటుంది. ప్రతీ మూమెంట్‌ను వాళ్లే ఇండియాలో లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తారు. ఇక ఓవర్సీస్ ఫ్యాన్స్ కోసం ప్రముఖ హాలీవుడ్ మ్యాగజైన్ 'వెరైటీ' యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయనున్నారు.

ఆ 3 నిమిషాలే మెయిన్ హైలైట్
ఈ ఈవెంట్‌కు ఫ్యాన్స్ అందరూ వెయిట్ చేసేది ఆ 3 నిమిషాల కోసమే. ఈ ఈవెంట్‌లో భాగంగా, సినిమాకు సంబంధించిన ఒక మూడు నిమిషాల ఎక్స్‌క్లూజివ్ వీడియోను ప్లే చేయబోతున్నారు. ఈ వీడియోలోనే సినిమా అసలైన టైటిల్‌ను, కాన్సెప్ట్‌ను రివీల్ చేస్తారు. అంతేకాదు, మహేష్ బాబు ఫస్ట్ లుక్, ప్రియాంక చోప్రా క్యారెక్టర్ లుక్‌ను కూడా ఇదే వీడియోలో చూపించనున్నారు. రాజమౌళి గ్లోబల్ విజన్ ఏంటో, మహేష్ కొత్త అవతార్ ఏంటో ఈ 3 నిమిషాల్లో ప్రపంచానికి తెలిసిపోతుంది.

మహేష్ బాబు 'మాసివ్' ఎంట్రీ
ఈ ఈవెంట్‌కు స్టార్ల సందడి కూడా భారీగా ఉండనుంది. సినిమాలో కీ రోల్స్ పోషిస్తున్న ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఇప్పటికే హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. వారితో పాటు ఇండస్ట్రీకి చెందిన చాలా మంది ఐకాన్స్ ఈ ఈవెంట్‌లో పాల్గొననున్నారు. అన్నింటికంటే పెద్ద హైలైట్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఎంట్రీ. రాజమౌళి, ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ ఇద్దరూ కలిసి మహేష్ బాబు కోసం ఒక భారీ, ఊహించని ఎంట్రీని ప్లాన్ చేశారట. ఈ ఎంట్రీ ఈవెంట్‌కే టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తుందని ఫ్యాన్స్ మధ్య పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది.

లక్ష మంది ఫ్యాన్స్ స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్!
ఈ ఈవెంట్‌లో పాస్‌లు పొందిన సుమారు లక్ష మందికి పైగా ఫ్యాన్స్ హాజరవుతారని అంచనా. ఇంత భారీ జనసందోహం ఉండటంతో, పోలీసులు, అధికారులు చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ పెట్టారు. రాజమౌళి కూడా ఇటీవల ఒక వీడియోలో ఫ్యాన్స్‌కు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పాస్ ఉన్నవాళ్లను మాత్రమే లోపలికి రానిస్తామని, దయచేసి పిల్లలను, వృద్ధులను ఈవెంట్‌కు తీసుకురావద్దని గట్టిగా చెప్పారు. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ చుట్టూ భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఫ్యాన్స్ ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుని, రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలని సూచించారు.

