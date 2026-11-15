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ముగిసిన గిరిబాబు అంత్యక్రియలు- భారీగా హాజరైన అభిమానులు

Giribabu Funeral : గిరిబాబు అంత్యక్రియలు స్వగ్రామంలో ముగిశాయి. ఆయన అంతిమయాత్రకు అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.

Giribabu Funeral
గిరిబాబు అంత్యక్రియలు (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 15, 2026 at 5:34 PM IST

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అశ్రునయనాల మధ్య నటుడు గిరిబాబు అంత్యక్రియలు ముగిశాయి. కుటుంబసభ్యులు ఆయన స్వగ్రామం ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని ప్రకాశం జిల్లా రావినూతలలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. బంధుమిత్రులు, కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు గిరిబాబుకు కన్నీటి వీడ్కోలు పలికారు. రావినూతలలోని ఆయన ఇంటి నుంచి మహాప్రస్థానం వరకు అంతిమయాత్ర సాగింది. గ్రామస్థులు, బంధువులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఆయన కుమారుడు రఘుబాబు తన తండ్రి చితికి నిప్పంటించడంతో గిరిబాబు దహన సంస్కారాలు పూర్తయ్యాయి. కాగా, అనారోగ్య సమస్యలతో గిరిబాబు నిన్న మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్​లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచారు.

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GIRIBABU FUNERALS
GIRI BABU SONS

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