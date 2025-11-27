ఘట్టమనేని జయకృష్ణ సినిమా టైటిల్ రిలీజ్- ఇంట్రెస్టింగ్గా ఫస్ట్ పోస్టర్
ఘట్టమనేని జయకృష్ణ సినిమా టైటిల్ను విడుదల చేసిన మూవీ టీమ్ - పోస్టర్లో ఏముందంటే?
Published : November 27, 2025 at 1:10 PM IST
Ghattamaneni Jayakrishna Movie Title : టాలీవుడ్ సూపర్స్టార్ మహేశ్బాబు సోదరుడు, దివంగత నటుడు రమేశ్బాబు కుమారుడు జయకృష్ణ (ఘట్టమనేని జయకృష్ణ) తెలుగు సినీరంగంలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. 'RX 100' ఫేమ్ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి ఈ యంగ్ హీరోను పరిచయం చేయనున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా గురించి ఒక అప్డేట్ బయటికి వచ్చింది. టైటిల్ ప్రకటిస్తూ ఒక పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. మరి సినిమా టైటిల్ ఏంటంటే?
శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఘటమనేని వారసుడు
ఘట్టమనేని వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఘట్టమనేని జయకృష్ణ టాలీవుడ్లోకి అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. ఇటీవలే దీనిపై అఫిషియల్ కన్ఫర్మేషన్ను మూవీటీమ్ ప్రకటించింది. కాగా, తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్ పోస్టర్తో పాటు, హీరో ప్రీ లుక్ను కూడా ప్రేక్షకుల కోసం రివీల్ చేశారు. భక్తి, రహస్యం, ఇతిహాస నాటకానికి సంబంధించిన వాగ్దానంలో పాతుకుపోయిన శక్తిమంతమైన పేరు "శ్రీనివాస మంగాపురం". ఇదే ఈ చిత్రానికి టైటిల్గా ప్రకటించారు.
పోస్టర్ ఎలా ఉందంటే!
సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన పోస్టర్లో అతనితో పాటు అతని ప్రియురాలు చిక్కుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అతని చేతికి గాయమై ఉంది. అదే చేత్తో గన్ను పైకి ఎత్తి పట్టుకున్నాడు. అందులో అతని ఆపుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. వారి ప్రేమకు ఎదురైన ప్రమాదం గురించి హింట్ ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. బ్యాగ్డ్రాప్లో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంతో పాటు, ప్రశాంతమైన కొండలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పోస్టర్ ఫ్రేమ్ ఎలా ఉందంటే ప్రతీకవాదం, లోతును ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
Two lives. One journey.— Jaya Krishna Ghattamaneni World official (@GhattamaneniFC) November 27, 2025
Two hands. One promise.
Two hearts. One destiny.#AB4 is #SrinivasaMangapuram
Get ready to witness a cult that will be a timeless chapter in the world of love stories💥
Shoot in progress.
First Look and more updates soon.
An @DirAjayBhupathi Film 🔥… pic.twitter.com/NHBk0naNu0
పోస్టర్కు హీరో క్యాప్షన్
ఈ పోస్టర్ను ట్యాగ్ చేస్తూ ఘట్టమనేని జయకృష్ణ దానికి సంబంధించిన వివరాల్ని వర్ణిస్తూ క్యాప్షన్ను పెట్టారు. అందులో 'రెండు జీవితాలు- ఒకే ప్రయాణం. రెండు చేతులు- ఒకే వాగ్దానం. రెండు హృదయాలు - ఒక విధి' అంటూ వివరించారు. అలానే AB4 అనేది శ్రీనివాసమంగపురం అంటూ హ్యాష్ట్యాగ్ జోడించారు. ప్రేమకథల ప్రపంచంలో శాశ్వతమైన అధ్యాయంగా నిలిచే ఒక కల్ట్ను చూడటానికి సిద్ధంగా ఉండండి అంటూ ప్రేక్షకులకు తెలిపారు. సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ పనులు క్రమంగా జరుగుతున్నాయి. ఫస్ట్ లుక్తో పాటు మరిన్ని అప్డేట్లు త్వరలో విడుదల చేస్తామంటూ పోస్ట్లో తెలిపారు.
Team #AB4 Welcomes the National Award Winning Music Composer @gvprakash on board ❤️🔥❤️🔥❤️🔥— Jaya Krishna Ghattamaneni World official (@GhattamaneniFC) November 20, 2025
Starring #JayaKrishnaGhattamaneni and #RashaThadani in an @DirAjayBhupathi film @AshwiniDuttCh @gemini_kiran, @CKPicturesoffl @VyjayanthiFilms @SwapnaCinema @AnandiArtsOffl pic.twitter.com/5oiZkLi10g
మూవీ టీమ్ గురించి
అశ్విని దత్, నిర్మాత పి కిరణ్లు కలిసి చందమామ కథలు బ్యానర్పై ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో జయ కృష్ణ సరసన రాషా తడా నటిస్తున్నారు. ఈ ఫిల్మ్ హీరోయిన్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ కావడం విశేషం. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటి నుంచి ఈ సినిమాకు సంబంధించి వరుస అప్డేట్లను మూవీ టీమ్ విడుదల చేస్తుంది. త్వరలోనే ఈ చిత్రం నుంచి ఫుల్ పోస్టర్ను విడుదల చేయనున్నారు.
తండ్రి ఆశీస్సులతో!
కాగా, జయకృష్ణ తండ్రి రమేశ్ బాబు 1974లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా సినీ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అల్లూరి సీతారామరాజు, మోసగాళ్లకు మోసగాడు, దేవుడు చేసిన మనుషులు వంటి అనేక సినిమాల్లో నటించారు. బాల నటుడిగా తనదైన ముద్ర వేశారు. ఆ తర్వాత మొత్తం 17 సినిమాల్లో నటించారు. కొంత కాలం తర్వాత తన తమ్ముడు మహేష్ బాబు నటించిన అర్జున్, అతిథి సినిమాలకు వ్యవహరించారు. 2022లో అనారోగ్యంతో రమేశ్ బాబు మరణించారు. ఇప్పుడు ఆయన కుమారుడు జయకృష్ణ యంగ్ హీరోగా ఇండస్ట్రీలో ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు.
Welcoming the National Sensation #RashaThadani to Telugu cinema with #AB4 ❤️🔥— Jaya Krishna Ghattamaneni World official (@GhattamaneniFC) November 17, 2025
Starring #JayaKrishnaGhattamaneni in an @DirAjayBhupathi film.
Presented by @AshwiniDuttCh
Produced by @gemini_kiran, under the @CKPicturesoffl banner.@VyjayanthiFilms @SwapnaCinema @AnandiArtsOffl pic.twitter.com/QywKMjcdEP
