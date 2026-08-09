'హీరోయిన్గా ఎంట్రీ- తొలి సినిమాతోనే ఆస్కార్దాకా' - టాక్సిక్ డైరెక్టర్ గీతూ అన్స్టాపబుల్ జర్నీ ఇది!
'టాక్సిక్' డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్ కెరీర్ ఆసక్తికర విశేషాలు - మోహన్లాల్ సినిమాతో బాల నటిగా వెండితెరకు పరిచయం- ఆ తర్వాత దర్శకురాలిగా సత్తా!
Published : August 9, 2026 at 5:18 PM IST
Toxic Director Geethu Mohandas : 'ఇది నీ వల్ల కాదు, నువ్వు చెయ్యలేవు' అని ఆమెను ఎంతో మంది నిరుత్సాహపరిచారట! అయినా సరే అడ్డంకులను దాటుకొని ఈ సినిమాను పూర్తి చేశారమే. ఇంతకీ ఆమె ఎవరో కాదు టాక్సిక్ డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్. ఆమె తెరకెక్కించిన తాజా సినిమా టాక్సిక్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ శనివారం బెంగళూరులో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా టాక్సిక్ జర్నీని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆమె ఎమోషనల్ అయ్యారు. మరి ఆమె ప్రస్థానంపై ఓ లుక్కేద్దామా?
ట్రైలర్ అరాచకం!
టాక్సిక్ ట్రైలర్కు సూపర్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. గ్లింప్స్, టీజర్ కంటే భారీ మోతాదులో ట్రైలర్లో యాక్షన్ సన్నివేశాలు, బోల్డ్ సీన్స్ ఉన్నాయి. నాలుగున్నర నిమిషాల ట్రైలర్లో యశ్ పూర్తిగా అరాచకం సృష్టించారు. అయితే ఒక లేడీ డైరెక్టర్ ఈ రేంజ్లో యాక్షన్ సన్నివేశాలు, రక్తపాతంతో కల్పిత కథను అల్లడం సినీ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇలాంటి సన్నివేశాలు తెరకెక్కించాలంటే నిజంగా డైరెక్టర్కు గట్స్ ఉండాలి.
గతంలో టీజర్ రిలీజ్ సందర్భంలో లెజెండరీ డైరెక్టర్ రామ్గోపాల్ వర్మ సైతం ఇదే చెప్పారు. గీతూ మేకింగ్ నెక్ట్స్ లెవెల్లో ఉందని పొగిడారు. అయితే ఈ సినిమా ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్, సాంగ్స్, టీజర్తో ఓ హింట్ ఇచ్చినా, ట్రైలర్తో మాత్రం ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేసింది. గీతూ మోహన్ దాస్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారోగానీ, ట్రైలర్తో అంచనాలు మాత్రం పెంచేశారు. దీంతో అసలు గీతూ సినీ జర్నీ ఎలా ప్రారంభమైంది? ఇక్కడిదాకా ఎలా వచ్చారనే విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం!
హీరోయిన్ టు టాక్సిక్ డైరెక్టర్
గీతూ మోహన్దాస్ అసలు పేరు గాయత్రి దాస్. ఆమె చిన్న వయసులోనే నటనా ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. ఐదేళ్ల వయసులో గీతూ చిత్రపరిశ్రమలో అడుగుపెట్టారు. మలయాళ సూపర్స్టార్ మోహన్లాల్ 'ఒన్ను ముతల్ పూజ్యం వరే' సినిమాలో ఆమె బాలనటిగా నటించారు. ఆ తర్వాత మలయాళ, తమిళ సినిమాల్లో హీరోయిన్గా నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
రాష్ట్ర పురస్కారాలు
గీతూ మోహన్దాస్ కేరళ రాష్ట్ర చలన చిత్ర పురస్కారం, ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డులను పొందారు. అయితే ఆ తర్వాత గీతూ నటనపైనే కాకుండా ఫిల్మ్ మేకింగ్ వైపు టర్న్ అయ్యారు. అందుకు గాను ఆమె 'కెల్కున్నుండో' అనే షార్ట్ ఫిల్మ్తో దర్శకురాలిగా పరిచయమయ్యారు. వాస్తవికతకు అద్దం పట్టే విధంగా ఆమె తెరకెక్కించిన ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్కు మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి.
తొలి సినిమానేతోనే ఆస్కార్దాకా
2014లో గీతూ తొలి ఫీచర్ ఫిల్మ్ 'లయర్స్ డైస్' (Liar's Dice) ను రూపొందించారు. ఈ చిత్రం గీతూ కెరీర్లో టర్నింగ్ పాయింట్గా నిలిచింది. ఇది జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల్లో రెండు విభాగాల్లో పురస్కారాలు అందుకుంది. ఇక అదే ఏడాది (2014) ఉత్తమ విదేశీ భాషా చిత్ర విభాగంలో ఇండియా నుంచి ఈ సినిమా ఆస్కార్ అవార్డ్స్కు అధికారిక ఎంట్రీ దక్కించుకుంది. అలా ఆమె తెరకెక్కించిన తొలి సినిమాతోనే గీతూ ఆస్కార్దాకా వెళ్లారు. ఆ తర్వాత నివిన్ పౌలి హీరోగా 'మాతోన్' అనే మూవీని గీతూ డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమా స్ట్రాంగ్ కంటెంట్, డిఫరెంట్ స్క్రీన్ప్లే, యాక్టింగ్కుగాను ప్రశంసలను అందుకుంది. ఈ సినిమాతో గీతూమోహన్దాస్ మరోసారి సత్తా చాటారు.
ప్రస్తుతం యశ్ హీరోగా 'టాక్సిక్' రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చిత్రీకరణను పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులను శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకూ గీతూ చేసిన చిత్రాలన్నింటి కంటే స్టోరీ పరంగా, స్కేల్ పరంగా ఈ సినిమా మరోస్థాయిలో ఉండనుంది. టాక్సిక్పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా టాక్సిక్ ఆగస్టు 26న భారీ ఎత్తున రిలీజ్ కానుంది. తాజాగా రిలీజ్ చేసిన ట్రైలర్లో అన్ని క్యారెక్టర్స్ను చూపించినప్పటికీ స్టోరీ ఏంటనే దానిపై మాత్రం సస్పెన్స్ కొనసాగించారు. మెయిన్ స్టోరీని దాచిపెట్టి మరీ ట్రైలర్ను మేకర్స్ ఎంతో వ్యూహాత్మకంగా డిజైన్ చేశారు. కేజీఎఫ్ చిత్రాల తర్వాత యశ్ చేస్తున్న సినిమా కావడంతో టాక్సిక్పై సాధారణంగానే అంచనాలున్నాయి.
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