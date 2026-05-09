డ్యాన్స్, ఫైట్స్తో రఫ్ఫాడించిన 'గ్యాంగ్ లీడర్'కు 35 వసంతాలు
గ్యాంగ్ లీడర్కు 35 వసంతాలు - అప్పట్లోనే కోట్ల రూపాయల వసూళ్లు- మెగాస్టార్ సృష్టించిన ప్రభంజనం ఇదే!
Published : May 9, 2026 at 6:00 AM IST
Gang Leader Movie News : మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విజయశాంతి నటించిన 'గ్యాంగ్ లీడర్'కు శనివారానికి 35 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది. 1991లో ఏప్రిల్ 9న విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్బస్టర్ అయ్యింది. 50కి పైగా థియేటర్లలో 100 రోజులు విజయవంతంగా ప్రదర్శితమైంది. హైదరాబాద్లోని సుదర్శన్ థియేటర్లో 162 రోజుల పాటు ఆడింది. ఈ చిత్రం 100 రోజుల వేడుకలు తిరుపతి, విజయవాడ, ఏలూరు, హైదరాబాద్ల్లో ఒకేసారి అట్టహాసంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమాలకు చిరంజీవి, విజయశాంతి, దర్శకుడు విజయ బాపినీడు సహా చిత్ర బృందం హెలికాప్టర్లో రావడం అప్పట్లో పెద్ద ఎట్రాక్షన్గా నిలిచింది. టాలీవుడ్లో ఇటువంటి కార్యక్రమం జరగడం అదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.
మెగాస్టార్పై ఉన్న అభిమానంతో దర్శకుడు బాపినీడు "చిరంజీవి" అనే పేరుతో ఒక కలర్ మ్యాగజైన్ను అప్పట్లో నడిపించారు. అందులో కేవలం చిరంజీవి సినిమాలు మాత్రమే ప్రచురించేవారట. చిరంజీవి-విజయ బాపినీడు దర్శకత్వంలో మగ మహారాజు, హీరో, మహానగరంలో మాయగాడు, మగధీరుడు, ఖైదీ నెం.786 లాంటి చిత్రాలు వచ్చాయి. ఆ తరువాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్ గ్యాంగ్ లీడర్. తెలుగులో సూపర్ హిట్ అయిన గ్యాంగ్ లీడర్ను 'ఆజ్ కా గుండా రాజ్' పేరుతో హిందీలో రీమేక్ చేశారు. అక్కడ కూడా అది ఘనవిజయాన్ని సాధించింది.
డైలాగులు అదుర్స్!
అప్పట్లో గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమా డైలాగులు జనాల్ని ఒక ఊపుఊపాయి. అందులోని 'చేయి చూశావా! ఎంత రఫ్గా ఉందో! రఫ్ఫాడించేస్తా' అనే మాస్ డైలాగ్లతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రేక్షకులను అలరించారు. మరోవైపు నటవిరాట్ రావుగోపాలరావు 'నీ తస్సరావాలా బొడ్డు' అనే డైలగ్ సూపర్హిట్. అలాగే, 'ధర్మం అధర్మం అయినప్పుడు కాళ్లు చేతులు తీస్తాను', అన్నయ్య నీచేతులకు ఎందుకు మట్టి అంటించుకుంటావు, వాడిని నాకు వదిలేయ్. వాడికి కరెక్ట్ మొగుడ్ని నేనే' అనే డైలాగులు కూడా ప్రేక్షకులను అలరించాయి.
ఈ సినిమా చేయనన్న చిరంజీవి
మెగాస్టార్తో ఓ విభిన్నమైన చిత్రాన్ని తీయాలని భావించిన విజయ బాపినీడు 'గ్యాంగ్లీడర్' కథ రాసి చిరుకి వినిపించారు. బాపినీడు చెప్పిన కథ నచ్చకపోవడంతో చిరంజీవి ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా చేయనని చెప్పేశారు. చిరు నో చెప్పిన గ్యాంగ్లీడర్ కథను ఒకానొక సందర్భంలో పరుచూరి బ్రదర్స్కు వినిపించారు దర్శకుడు బాపినీడు. కథ విన్న వెంటనే అందులోని లోపాన్ని కనిపెట్టిన పరుచూరి బ్రదర్స్ కథకు కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను జోడించారు. ఆ తరువాత పరుచూరి గోపాలకృష్ణ చిరంజీవికి ఆ కథ వినిపించారు. కథ విన్న వెంటనే చిరు సినిమా చేయడానికి ఒప్పుకోవడం గమనార్హం.
సూపర్హిట్ పాటలు
ఈ చిత్రంలో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం, కేఎస్ చిత్ర 6 అద్భుతమైన పాటలు పాడారు. అవన్నీ సూపర్హిట్ కావడం గమనార్హం. అవి ఏమిటంటే?
- "చికి చీకి చేలం- చికి చీకి చేలం- చికి చీకి చేలం చేలం- హో"
- "పాలబుగ్గా- ఇదిగో పట్టు ఇంకో ముద్దు- ఇక్కడ పెట్టు"
- "భద్రాచలం కొండ సీతమ్మ వారి దండ కావాలా నీకండాదండా"
- "వాన వాన వెల్లువాయే కొండాకోన తుళ్లిపోయే"
- "వయసు వయసు వయసు వరసగున్నది వాట"
- "పని సాసస పని సాసససగ మామమ సగ మామమ అరె హా హా"
వాన పాటలో మెప్పించిన తండ్రీ కొడుకులు
గ్యాంగ్లీడర్ సినిమాలోని 'వానా వానా వెల్లువాయే' పాటలో చిరంజీవి-విజయశాంతి చేసిన నృత్యం, పలికించిన హావభావాలు చాలా బాగుంటాయి. ఈ సూపర్హిట్ పాటను చిరు తనయుడు రామ్చరణ్ హీరోగా నటించిన 'రచ్చ' సినిమాలో రీమేక్ చేశారు. 2012లో విడుదలైన ఈ సినిమాలో చెర్రీ-తమన్నా డ్యాన్స్ థియేటర్లో ప్రేక్షకుల చేత విజిల్స్ వేయించిన విషయం తెలిసిందే.
నాగబాబు కోసం రాసిన కథ!
వాస్తవానికి ఈ సినిమా కథను మెదట చిరంజీవి తమ్ముడు నాగబాబు కోసం రాయించారు. ఆ సమయంలో నాగబాబు కెరీర్ ఆరంభంలో ఉండటంతో, ఆయనకు ఒక మంచి మాస్ హిట్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో చిరంజీవి, పరుచూరి బ్రదర్స్ను కథ సిద్ధం చేయమని కోరారు. పరుచూరి బ్రదర్స్ రాసిన కథను విన్న తర్వాత, నాగబాబు కంటే ఈ మాస్ కథకు చిరంజీవి అయితేనే, సరైన న్యాయం చేయగలరని అందరూ భావించారు. స్వయంగా నాగబాబు కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయడంతో చిరంజీవి హీరోగా సినిమా పట్టాలెక్కింది.
సినిమా పేరు మారిందిలా!
పరుచూరి సోదరులు ఈ సినిమా కథను రాశాక, దీనికి మొదట 'అరే ఓ సాంబా' అని పేరు పెట్టారు. 'అరే ఓ సాంబా' అనేది షోలే సినిమాలో కూడా ఒక ప్రసిద్ధ సంభాషణ. కానీ దర్శకుడు విజయ బాపినీడు పట్టుబట్టడంతో టైటిల్ను 'గ్యాంగ్ లీడర్'గా మార్చారు.
మెగా హిట్టు కథ ఇదే!
ఈ సినిమా కథ విషయానికి వస్తే, రఘుపతి, రాఘవ, రాజారాం ముగ్గురు అన్నదమ్ములు. రఘుపతి (మురళీ మోహన్) ఒక్కడే కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంటాడు. రాఘవ (శరత్కుమార్) సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షకు సిద్ధమవుతుంటాడు. రాజారాం (చిరంజీవి) నిరుద్యోగి. అతను తన నలుగురు స్నేహితులతో కలిసి ఉద్యోగాల వేటలో ఉంటాడు. వారు అర్ధరాత్రి వరకు నగరంలో తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇక రాజారాం అర్ధరాత్రి ఇంటికి వచ్చి మధ్యాహ్నం వరకు నిద్రపోతాడు. అతని బాధ్యతారాహిత్యం, నిర్లక్ష్యానికి అతని నాయనమ్మ (నిర్మలమ్మ) శబరి అతనిపై అరుస్తుంది.
మరోవైపు కన్యాకుమారి (విజయశాంతి) ఇంటి అద్దె చెల్లించకుండా అల్లరి చేస్తుంటుంది. దీనితో ఆ ఇంటి యజమానికి రాజారాంకు డబ్బు ఇచ్చి ఇంటిని ఖాళీ చేయిస్తాడు. దాని ఫలితంగా, ఆమె ఆశ్రయం కోసం రాజారాం ఇంట్లో చేరుతుంది. కథ ఇలా సాగుతుండగా, తన సోదరుడు ఉన్నత చదువులు చదివి ఐఏఎస్ అధికారి కావాలనే ఉద్దేశంతో డబ్బు కోసం రాజారాం జైలుకు వెళ్తాడు. అతను జైలులో ఉన్నప్పుడు అతని పెద్ద సోదరుడు హత్యకు గురవుతాడు. హత్యలు, దోపిడీలకు పేరుగాంచిన గ్యాంగ్స్టర్ ఏకాంబరం (రావు గోపాల్ రావు), తన సోదరుడు కనకాంబరం (ఆనందరాజ్)తో కలిసి ఓ మర్డర్ చేస్తాడు. దానిని చూసిన రఘుపతిని చంపేస్తారు. ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు రాజారాం జైలులో ఉంటాడు. అయితే, రఘుపతి మరణం గురించి అతని స్నేహితులకు తెలుసు. కానీ రాజారాం మాత్రం తన సోదరుడి మరణం ఒక ప్రమాదమని భావిస్తాడు.
మరోవైపు, రాఘవ ఐఏఎస్ అధికారి అవుతాడు. తరువాత లతను (సుమలత) వివాహం చేసుకుంటాడు. అతని మద్దతుతో కేసుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఏకాంబరం, కనకాంబరం కలిసి ఓ పథకం పన్నుతారు. లత, రాఘవ కుటుంబ సభ్యులను ద్వేషిస్తుంది. అయితే కన్యాకుమారి, రాజారాంను అతని కుటుంబ సభ్యులను ప్రేమిస్తుంది. ఇంతలో, రాజారాం తన సోదరుడి మరణం గురించి తెలుసుకుని, దాని గురించి వివరాలు సేకరిస్తుంటాడు. అదే సమయంలో అతని స్నేహితులు ఏకాంబరం, కనకాంబరం చేతిలో హత్య చేయబడతారు. కానీ కేసులో రాజారాంను ఇరికిస్తారు విలన్స్. కన్యాకుమారి సహాయంతో రాజారాం జైలు నుంచి తప్పించుకుంటాడు. మరోవైపు తన తండ్రి ఏకాంబరం అని కన్యాకుమారి, రాజారాంకు వివరిస్తుంది. తన తల్లిని తన తండ్రే చంపాడని, అందుకే తాను ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేశానని అంటుంది. అయితే తాను రాజారాంను ప్రేమిస్తున్నట్లు చెబుతుంది. దీంతో రాజారాం, కన్యాకుమారి ఇద్దరూ ప్రేమలో పడతారు. చివరికి, రాజారాం సాక్ష్యాలను కనుగొని తన సోదరుడి ఇంటికి వెళ్తాడు. అక్కడ ఏకాంబరం, కనకాంబరం వారిని బందీలుగా ఉంచినట్లు తెలుసుకుంటాడు. రాజారాం, కన్యాకుమారి అక్కడికి చేరుకుని ఏకాంబరం, కనకాంబరంలను చంపడంతో, విచ్ఛిన్నమైన ఆ కుటుంబం చివరకు కలిసిపోతుంది. దీనితో కథ సుఖాంతం అవుతుంది.
తారాగణం
- చిరంజీవి : రాజారామ్
- విజయశాంతి : కన్యాకుమారి
- రావు గోపాల్ రావు : ఏకాంబరం
- ఆనందరాజ్ : కనకాంబరంగ
- మురళీ మోహన్ : రఘుపతి
- రాఘవ : శరత్ కుమార్
- నిర్మలమ్మ (రాజారాం అమ్మమ్మ)
- సుధ (రఘుపతి భార్య)
- సుమలత (రాఘవ భార్య)
- సిద్ధాంతి : అల్లు రామలింగయ్య
- రచన, దర్శకత్వం : విజయ బాపినీడు
- సంగీతం : బప్పి లహరి
- డైలాగ్స్ : పరుచూరి బ్రదర్స్
- నిర్మాత : మాగంటి రవీంద్రనాథ్ చౌదరి
- నిర్మాణసంస్థ: శ్యామ్ ప్రసాద్ ఆర్ట్స్
- కలెక్షన్ : 10 కోట్లు
