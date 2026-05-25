రణ్వీర్ సింగ్పై నిషేధం- డాన్ 3 వివాదంలో ఫిర్యాదు- ఏం జరిగిందంటే?
ముదురుతున్న డాన్ 3 వివాదం- రణ్వీర్ సింగ్పై నిషేధం- ఈ సినిమా నుంచి లాస్ట్ మినిట్లో తప్పుకున్నందుకే- రూ. 45 కోట్లు చెల్లించాలని నిర్మాతల డిమాండ్
Published : May 25, 2026 at 6:58 PM IST
Ranveer Singh BAN : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్ చుట్టూ ఇప్పుడు ఒక పెద్ద వివాదం నడుస్తోంది. ఫర్హాన్ అక్తర్ ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్లాన్ చేసిన 'డాన్ 3' సినిమా నుంచి అకస్మాత్తుగా తప్పుకోవడంతో ఈ గొడవ మొదలైంది. దీంతో ఈ విషయంలో సీరియస్ అయిన 'ఫెడరేషన్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఇండియా సినీ ఎంప్లాయీస్' (FWICE) సోమవారం మధ్యాహ్నం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి రణ్వీర్ సింగ్పై నిషేధం విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. 'డాన్ 3' మేకర్స్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదును పరిశీలించిన తర్వాత ఫిల్మ్ బాడీ ఈ కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిషేధం వల్ల రణ్వీర్ సింగ్ కెరీర్తో పాటు బాలీవుడ్లోని మరికొన్ని సినిమాల పరిస్థితులు కూడా ఒక్కసారిగా మారిపోయేలా కనిపిస్తున్నాయి.
రణ్వీర్ సింగ్పై FWICE నిషేధం!
స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్పై ఫెడరేషన్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఇండియా సినీ ఎంప్లాయీస్ (FWICE) అధికారికంగా నిషేధం విధిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. దర్శకుడు, నిర్మాత ఫర్హాన్ అక్తర్ నడుపుతున్న ఎక్సెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఫిల్మ్ బాడీ ఈ చర్యలు చేపట్టింది. రణ్వీర్ సింగ్తో ఇండస్ట్రీలోని ఏ క్రాఫ్ట్ వాళ్లు కూడా సహకరించకూడదు అని FWICE ఒక కఠినమైన నాన్ కోఆపరేషన్ డైరెక్టివ్ను జారీ చేసింది. ప్రొడ్యూసర్లు డిమాండ్ చేస్తున్న నష్టపరిహారాల వివాదాన్ని పరిష్కరించుకునే వరకు రణ్వీర్తో ఎవరూ పని చేయకూడదు అని పరిశ్రమకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
రూ.45 కోట్ల నష్టపరిహారం!
ఈ వివాదానికి అసలు కారణం గత ఏప్రిల్లో ఎక్సెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ దాఖలు చేసిన ఒక ఫిర్యాదు. రణ్వీర్ సింగ్ తమ బ్యానర్లో మూడు సినిమాల కాంట్రాక్ట్పై సంతకం చేశారని ప్రొడ్యూసర్లు ఆ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అయితే ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్లాన్ చేసిన 'డాన్ 3' సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభానికి కేవలం పది రోజుల ముందు రణ్వీర్ సింగ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి అకస్మాత్తుగా తప్పుకున్నారు. సినిమా కోసం తాము భారీగా ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఖర్చులు చేశామని, ఆ ప్లాన్స్ అన్నీ రణ్వీర్ ఎగ్జిట్తో వృథా అయ్యాయని ఫర్హాన్ అక్తర్ టీమ్ వాదిస్తోంది. అందుకే ఆ ప్రీ ప్రొడక్షన్ నష్టాల కింద రూ. 45 కోట్లు రణ్వీర్ సింగ్ తమకు తిరిగి చెల్లించాలి అని ప్రొడ్యూసర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
#WATCH | Mumbai | On FWICE issues, Non-Cooperation Directive against Actor Ranveer singh, Chief Advisor of the Federation of Western India Cine Employees (FWICE), Ashoke Pandit says, " we received a complaint filed by farhan akhtar, who is a member of our association, against… https://t.co/rMweDQtESa pic.twitter.com/Xea6msJF7q— ANI (@ANI) May 25, 2026
లాస్ట్ మినిట్ ఎగ్జిట్లు వద్దు-ఫిల్మ్ బాడీ సీరియస్!
షూటింగ్స్కి కొద్ది రోజుల ముందు స్టార్ యాక్టర్లు ప్రాజెక్టుల నుంచి తప్పుకోవడంపై FWICE తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. "సినిమా పరిశ్రమ అనేది ఒకే ఒక్క పెద్ద కుటుంబం లాంటిది. ఇక్కడ ప్రతి క్రాఫ్ట్ వాళ్లు ఒక ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ కోసం కలిసికట్టుగా పని చేస్తారు. అలాంటిది ఎంతో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఒక సీనియర్ హీరో కీలకమైన దశలో సినిమా నుంచి తప్పుకుంటే అది ఇండస్ట్రీలోని చెడు పరిస్థితులకు దారితీస్తుంది" అని ఫిల్మ్ బాడీ తన ప్రెస్ రిలీజ్లో ఘాటుగా విమర్శించింది. ఇటువంటి ట్రెండ్స్ను అస్సలు ప్రోత్సహించకూడదు అని స్పష్టం చేసింది.
ఫిల్మ్ బాడీ చర్చలను తిరస్కరించిన రణ్వీర్
ఈ సమస్యను సామరస్యంగా పరిష్కరించడానికి FWICE మేనేజ్మెంట్ మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే రణ్వీర్ సింగ్ మాత్రం ఈ విషయంపై ఫెడరేషన్తో చర్చలు జరపడానికి నిరాకరించారు. ఈ వివాదంపై మాట్లాడటానికి ఇది సరైన వేదిక కాదని, దీనికి ఒక సముచితమైన ఫోరమ్ అవసరం అని రణ్వీర్ సింగ్ ఫిల్మ్ బాడీకి సమాధానం ఇచ్చారు. రణ్వీర్ అలా మాట్లాడటంతోనే ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ బీఎన్ తివారీ, చీఫ్ అడ్వైజర్ అశోక్ పండిట్, జనరల్ సెక్రటరీ అశోక్ దూబేలు సమావేశం జరిపి ఈ నాన్ కోఆపరేషన్ నిర్ణయాన్ని మీడియాకు అనౌన్స్ చేశారు.
VIDEO | On the fallout between filmmaker Farhan Akhtar and actor Ranveer Singh, FWICE chief advisor Ashoke Pandit says, " well, it's very simple. if the director association had received a complaint from farhan akhtar and ritesh sidhwani, saying that they've invested 45 crores in… pic.twitter.com/nDGzoE7Hc7— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2026
ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ ఎంట్రీ- అయినా సెట్టవ్వలేదు
ఈ డాన్ 3 వివాదం అంతకంటే ముందే ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ ఆఫ్ ఇండియా వద్దకు కూడా వెళ్లింది. అక్కడ ఉన్న కొంతమంది సీనియర్ నిర్మాతలు కూడా రణ్వీర్ సింగ్కు, ఎక్సెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్కు మధ్య పరిష్కారం వెతికేలా చేయడానికి చాలా ట్రై చేశారు. సెటిల్మెంట్ కోసం కొన్ని రోజులు మాటల పర్వం నడిచినా ఎక్కడా ఒక ఫైనల్ డెసిషన్కు రాలేకపోయారు. ఈ లోపే ఫర్హాన్ అక్తర్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ "గత కొన్నేళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో చాలా మార్పులు జరుగుతున్నాయి. మీరు ఎప్పుడైనా ఊహించని నిర్ణయాలను ఎదుర్కొనేందుకు రెడీగా ఉండాలి. సినిమా రీల్ పైకి వచ్చే వరకు దేన్నీ గ్యారంటీగా తీసుకోలేం" అని తన ఆవేదనను వెల్లడించారు.
FWICE చీఫ్ అడ్వైజర్ అశోక్ పండిట్ బాంబే మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇండస్ట్రీలో ఇలా చేయడం చాలా తప్పు అని మండిపడ్డారు. "ఈ తరహాలో కొనసాగితే భవిష్యత్తులో మరికొందరు సినిమా షూటింగ్ ముందు ఇలానే వాకౌట్ చేస్తారు. ఇదొక అలవాటుగా మరే ప్రమాదం ఉంది. దానివల్ల ఇండస్ట్రీ మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోతుంది. మేము ఇండస్ట్రీ ప్రయోజనాల కోసమే ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాము" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రణ్వీర్ సింగ్ చివరగా ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో ధురంధర్ సినిమాలో కనిపించారు. మరి ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ రూ.45 కోట్ల వివాదాన్ని రణ్వీర్ ఎలా సెట్ చేసుకుంటారో, ఈ నిషేధం నుంచి ఎలా బయటపడతారో చూడాలి.
