'ద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే రాక్షసులారా, ఇది అర్థం చేసుకుంటారా?'- తల్లి అంత్యక్రియలపై ట్రోల్స్కు ప్రకాశ్ రాజ్ రిప్లై
తన తల్లికి క్రైస్తవ మత సంప్రదాయం ప్రకారం అంత్యక్రియలు చేసిన ప్రకాష్ రాజ్ - ట్రోలర్స్కు స్ట్రాంగ్ రిప్లై ఇచ్చిన నటుడు
Published : April 2, 2026 at 5:30 PM IST
Prakash Raj Condemns Criticism on Social Media: సీనియర్ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ తన తల్లికి క్రైస్తవ మత సంప్రదాయం ప్రకారం అంత్యక్రియలు నిర్వహించడంతో సోషల్ మీడియా నుంచి విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న విమర్శలపై ప్రకాష్ రాజ్ స్పందించారు. తనపై వస్తున్న విమర్శలను ఖండిస్తూ తన తల్లి అంత్యక్రియలను క్రైస్తవ మత సంప్రదాయం ప్రకారం జరపడం వెనక ఉన్న కారణాన్ని ప్రకాష్ రాజ్ వెల్లడించారు.
క్రైస్తవ మత సంప్రదాయం ప్రకారం అంత్యక్రియలు
ఆరోగ్య సమస్యలతో ఇటీవల ప్రకాష్ రాజ్ తల్లి స్వర్ణలత రాజ్ (86) మరణించారు. ఆమె మార్చి 30న కన్నుమూయగా, మరుసటి రోజు బెంగళూరులో అంత్యక్రియలు క్రైస్తవ మత సంప్రదాయం ప్రకారం జరిగాయి. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, బంధువుల మధ్య సెయింట్ మైఖేల్ చర్చిలో అంత్యక్రియలు జరిగాయి. ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. అయితే ఆయనకు మత విశ్వాసాలు లేవని చెప్పినప్పటికీ, తన తల్లి నమ్మకాలను గౌరవించి క్రైస్తవ మత సంప్రదాయం ప్రకారం అంత్యక్రియలు నిర్వహించానని ప్రకాశ్ రాజ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంపై సోషల్ మీడియాలో ప్రచారమవుతున్న ఫేక్ పోస్టులను ఆయన ఖండించారు.
ఈ హక్కును కాదనడానికి నేను ఎవరు?
"అవును, నేను దేవుడిని నమ్మను. కానీ మా అమ్మ తనకు నచ్చిన దేవుడిని నమ్మింది. ఆమె నమ్మకం ప్రకారం అంత్యక్రియలు చేసే హక్కును కాదనడానికి నేను ఎవరు? ఇది మనం ఒకరికొకరు ఇచ్చే కనీస గౌరవం. ద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే రాక్షసులారా, ఇది అర్థం చేసుకుంటారా?" అని ఎక్స్లో ఓ పోస్టుకు రిప్లై ఇచ్చారు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వ్యక్తిగత నమ్మకాల గౌరవాన్ని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పినందుకు చాలా మంది ఆయనను ప్రశంసించారు. మన విశ్వాసాలు భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రియమైన వారి నమ్మకాన్ని గౌరవించడం కరుణ, గౌరవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని పలువురు అభిమానులు అంటున్నారు.
Yes. I don’t believe in god .. but my mother believed in her god . Who am i to deny her .. the right to be buried according to her belief. This is the basic respect we give one another. Will you Hate mongering monsters understand this #justasking https://t.co/vD1GhySf3M— Prakash Raj (@prakashraaj) April 2, 2026
ఈ పోస్ట్ నకిలీదంటున్న ప్రకాష్ రాజ్
అంత్యక్రియల వివాదంపై స్పందించడంతో పాటు, సోషల్మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న మరో అంశంపై కూడా ప్రకాష్ రాజ్ స్పందించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తల్లి గురించి ప్రకాష్ రాజ్ పోస్ట్ చేసినట్లుగా ప్రచారంలో ఉన్న ఒక ట్వీట్ స్క్రీన్ షాట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అయితే ఆ పోస్ట్ నకిలీదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తప్పుడు వార్తలు రాసేవారిని, తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చేసే ప్రతి ఒక్కరినీ తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఈ విషాద సమయంలో నకిలీ ట్వీట్లు పోస్ట్ చేస్తూ, ద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్న వారిని ఆయన తప్పుబట్టారు. ఇక ఈ సమయంలో తన కుటుంబానికి మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రకాష్ రాజ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
