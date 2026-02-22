70వ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ 2026: ఐదు పురస్కారాలతో 'పుష్ప 2' సత్తా
70వ సౌత్ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ విజేతల జాబితా
Filmfare Awards 2026 Pushpa 2 (ETV Bharat)
Published : February 22, 2026 at 9:47 AM IST
Filmfare Awards 2026 Pushpa 2 : 70వ సౌత్ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ 2026లో తెలుగు సినిమా సత్తా చాటింది. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప 2: ది రూల్' ఐదు ప్రధాన విభాగాల్లో అవార్డులను కైవసం చేసుకుంది. ఈ మూవీకి ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ నటుడు, ఉత్తమ దర్శకుడు సహా 5 అవార్డులు దక్కాయి.
తెలుగు విజేతల పూర్తి జాబితా:
- ఉత్తమ చిత్రం: పుష్ప 2: ది రూల్
- ఉత్తమ దర్శకుడు: సుకుమార్ ( పుష్ప 2)
- ఉత్తమ నటుడు (పురుష): అల్లు అర్జున్ ( పుష్ప 2)
- ఉత్తమ నటి (మహిళ) : నివేదా థామస్( 35: చిన్న కథ కాదు)
- ఉత్తమ చిత్రం (క్రిటిక్స్) : వెంకీ అట్లూరి - లక్కీ భాస్కర్
- ఉత్తమ నటుడు (క్రిటిక్స్) : తేజ సజ్జ - హను-మాన్
- ఉత్తమ నటి (క్రిటిక్స్) : కాజల్ అగర్వాల్ - సత్యభామ
- ఉత్తమ సహాయ నటుడు : అమితాబ్ బచ్చన్ - కల్కి 2898 AD
- ఉత్తమ సహాయ నటి : అంజలి - గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి
- ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు : దేవి శ్రీ ప్రసాద్ - పుష్ప 2
- ఉత్తమ సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి (చుట్టమల్లే) - దేవర: పార్ట్ 1