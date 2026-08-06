మెగా హీరోల సినిమాల్లో కామన్ పాయింట్- 'కొరియన్ కనకరాజు'లోనూ అదే!- రిజల్ట్ రిపీట్ అవుతుందా?
మెగా హీరోల సినిమాల్లో కామన్ పాయింట్- 'OG' నుంచి 'కొరియన్' దాకా- మరి అదే రిజల్ట్ రిపీట్ అవుతుందా?
Published : August 6, 2026 at 12:52 PM IST
Varun Tej Korean Kanakaraju : ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి మెగా హీరోలు బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమాలతో సందడి చేస్తున్నారు. జనవరిలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' తో ఘన విజయాన్ని నమోదు చేశారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత మెగాపవర్స్టార్ రామ్చరణ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' తో బ్లాక్బస్టర్ సక్సెస్ను అందుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ విజయాల పరంపరను కొనసాగించేందుకు మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ 'కొరియన్ కనకరాజు' తో జులై 7న ఆడియెన్స్ను పలకరించనున్నారు. అయితే మెగా హీరోల ఈ తాజా సినిమాల్లో ఓ కామన్ పాయింట్ ఉంది. అది మీరు గమనించారా?
యంగ్ డైరెక్టర్ మేర్లపాక గాంధీ డైరెక్షన్లో హర్రర్ థ్రిల్లర్ బ్యాక్డ్రాప్లో 'కొరియన్ కనకరాజు' సినిమా తెరకెక్కింది. ఇందులో వరుణ్తేజ్ లీడ్ రోల్ చేశారు. ఈ సినిమాలో వరుణ్ కనకరాజుగా రెండు షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అయితే ఇక్కడే మెగా హీరోల్లో ఓ కామన్ పాయింట్ను నెటిజన్లు హైలైట్ చేస్తున్నారు. గతేడాది వచ్చిన ఓజీ నుంచి రీసెంట్గా జూన్లో రిలీజైన పెద్ది వరకు మెగా హీరోలు నటించిన సినిమాల్లో హీరోల పాత్రలు, మూవీ టైటిల్ ఒకేలా ఉండడం విశేషం. 'ఓజీ'లో ఓజస్ గంభీరగా పవన్ అలరించగా, 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'లో వరప్రసాద్గా చిరు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఇక రీసెంట్గా 'పెద్ది'లో పెద్ది పాత్రలో రామ్చరణ్ నటనతో అదరగొట్టేశారు. ఇప్పుడు 'కొరియన్'లో వరుణ్ కనకరాజుగా సందడి చేసేందుకు రెడీ అయ్యారు. దీంతో ఆ మూడు సినిమాల్లాగే ఇది కూడా మంచి విజయం సాధించాలని ఫ్యాన్స్ ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక మార్క్ను సెట్చేసుకున్న హీరోగా వరుణ్తేజ్ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తను చేసే ఒక్కో సినిమాకు వేరియేషన్ చూపిస్తూ నటుడిగా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు కొరియన్ బ్యాక్డ్రాప్లో అభిమానులను అలరించేందుకు వరుణ్తేజ్ సిద్ధమయ్యారు. ఈ సినమాను ప్రమోషన్స్ విషయానికొస్తే మూవీటీమ్ చాలా వెరైటీగా చేస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో నటించిన కమెడియన్ సత్య ఇటీవల కొరియన్ యాక్టర్స్తో చేసిన ప్రమోషన్స్ ఓ రేంజ్లో వైరల్ అయింది. అదే విధంగా ఈ ప్రమోషన్స్లో పలువురు సెలబ్రిటీలు సైతం భాగం కావడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.