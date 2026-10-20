ఎన్టీఆర్ నుంచి యశ్ వరకు- తెరపై 'రావణుడి'గా మెప్పించిన టాప్ స్టార్లు వీరే!
రామాయణం ఎన్నిసార్లు తెరపైకి వచ్చినా రావణుడి పాత్రకు ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. హీరో రాముడే అయినప్పటికీ రావణుడి గెటప్, డైలాగ్స్, నటనే ఎక్కువగా గుర్తుండిపోయాయి. దసరా సందర్భంగా రావణుల లిస్ట్ ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
Published : October 20, 2026 at 9:06 AM IST
Actors Who Played Ravana : దసరా అంటే రావణ సంహారం గుర్తుకురాక మానదు. ప్రతి ఏడాది రావణుడి దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేస్తూ చెడుపై మంచి గెలుపును గుర్తు చేసుకుంటారు. అదే రావణుడి పాత్ర సినిమాలు, సీరియల్స్లో మాత్రం ఎన్నో రూపాల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. కొందరు నటులు ఆ పాత్రతోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోగా, ఇప్పుడు యశ్ మరోసారి రావణుడిగా కనిపించబోతున్నారు.
రామాయణం ఆధారంగా సినిమాలు, సీరియల్స్ కొత్తేమీ కాదు. 1917లో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే తీసిన 'లంకా దహన్' నుంచి ఇప్పటి భారీ బడ్జెట్ 'రామాయణ' వరకు ఈ కథ ఎన్నో రూపాల్లో వచ్చింది. ప్రతి జనరేషన్కు వాళ్లకు గుర్తుండిపోయే రాముడు ఉన్నట్లే రావణుడు కూడా ఉన్నాడు. తెలుగువారికి ఎన్టీఆర్ ఒకలా గుర్తుంటే, టీవీ ప్రేక్షకులకు అరవింద్ త్రివేది పేరు వెంటనే గుర్తుకొస్తుంది. మధ్యలో మరికొందరు నటులు కూడా ఈ పాత్రను తమ స్టైల్లో చేశారు. ఇప్పుడు యశ్ మరోసారి అదే ఛాలెంజ్ తీసుకుంటున్నారు.
రాముడిగా, రావణుడిగా అలనాటి ఎన్టీఆర్
సీనియర్ ఎన్టీఆర్ సినీ కెరీర్లో పౌరాణిక పాత్రలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. 'భూకైలాస్'లో 1958లో రావణుడిగా నటించారు. ఆ తర్వాత 1961లో వచ్చిన 'సీతారామ కళ్యాణం'లో కూడా అదే పాత్ర చేశారు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, తర్వాత 'లవకుశ'లో శ్రీరాముడిగా కూడా కనిపించారు. ఒకే నటుడు పెద్ద తెరపై రాముడు, రావణుడు రెండు పాత్రల్లోనూ గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం అరుదైన విషయం. అంతేకాదు శ్రీకృష్ణుడిగా కూడా ఎన్టీఆర్ 17 సినిమాల్లో నటించారు.
టీవీ రావణుడు అంటే!
1987లో రామానంద్ సాగర్ తీసిన 'రామాయణ్' సీరియల్ భారత టెలివిజన్ చరిత్రలోనే పెద్ద హిట్. ఇందులో అరుణ్ గోవిల్ రాముడిగా, దీపికా చిక్లియా సీతగా నటించగా రావణుడిగా అరవింద్ త్రివేది పేరు దేశవ్యాప్తంగా మార్మోగింది. ఆ పాత్రతోనే ఆయన ఇంటింటికీ తెలిసిన నటుడయ్యారు. ఇప్పటికీ టీవీలో రావణుడంటే చాలామందికి ముందుగా గుర్తొచ్చే పేరు ఇదే. తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వెళ్లిన అరవింద్ త్రివేది గుజరాత్లోని సబర్కంఠ నుంచి లోక్సభకు కూడా ఎన్నికయ్యారు.
అఖిలేంద్ర మిశ్రా
2008లో ఆనంద్ సాగర్ తీసిన 'రామాయణ్'లో అఖిలేంద్ర మిశ్రా రావణుడిగా నటించారు. గుర్మీత్ చౌదరి, దెబినా బెనర్జీ రాముడు, సీత పాత్రల్లో కనిపించారు. మొదట అఖిలేంద్ర పాత్రను ఆరు నెలల వరకు మాత్రమే ప్లాన్ చేశారని, రావణుడి వధ సీన్ కూడా షూట్ చేశారని చెబుతారు. కానీ సీరియల్కు వచ్చిన రెస్పాన్స్తో షూటింగ్ మరింత పొడిగించారు. 2006లో వచ్చిన 'రావణ్' సీరియల్లో నరేంద్ర ఝా కూడా లంకాధిపతిగా కనిపించారు. ఆ షో రెండేళ్లకు పైగా ప్రసారమైంది.
టీవీ - ఓటీటీ
తర్వాతి కాలంలో రావణుడి పాత్ర చాలా వెర్షన్లలో కనిపించింది. 'సంకట్ మోచన్ మహాబలి హనుమాన్'లో ఆర్య బబ్బర్ రావణుడిగా నటించారు. 'విఘ్నహర్త గణేష్'లో పరాస్ ఛబ్రా అదే పాత్ర చేశారు. 2021లో వచ్చిన ఓటీటీ సిరీస్ 'రామ్ యుగ్' లో కబీర్ దుహాన్ సింగ్ రావణుడిగా కనిపించారు. సౌత్ సినిమాల్లో విలన్ పాత్రలతో గుర్తింపు ఉన్న కబీర్కు ఇది డ్రీమ్ రోల్ అని అప్పట్లో చెప్పారు. ఎనిమిది ఎపిసోడ్లుగా వచ్చిన ఆ సిరీస్ను ఎక్కువగా మారిషస్లో షూట్ చేశారు.
'ఆదిపురుష్'లో సైఫ్ అలీఖాన్
2023లో ఓం రౌత్ తెరకెక్కించిన 'ఆదిపురుష్'లో సైఫ్ అలీ ఖాన్ రావణుడి పాత్రలో కనిపించారు. సినిమాలో ఆ పాత్ర పేరు లంకేశ్గా వచ్చింది. అయితే ఈ సినిమాలో రావణుడి గెటప్, విజువల్ డిజైన్ రిలీజ్ సమయంలో కాంట్రవర్సికి దారితీసింది. రామాయణం కథను కొత్త విజువల్ స్టైల్లో చూపించే ప్రయత్నంలో భాగంగా సైఫ్ పాత్రను కూడా మిగతా వెర్షన్లకు భిన్నంగా డిజైన్ చేశారు. కానీ అది అంతగా క్లిక్ కాలేదు. కానీ నటుడిగా సైఫ్ అలీ ఖాన్ బాగానే మెప్పించారు అనేలా కూడా కామెంట్స్ వచ్చాయి.
ఇప్పుడు యశ్ వంతు
రీసెంట్గా వచ్చిన 'మహాకావ్య శ్రీ రామాయణ కథ'లో రజనీష్ దుగ్గల్ రావణుడిగా నటించారు. ఇక నెక్స్ట్ పెద్ద రావణుడిగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నది యశ్. నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న 'రామాయణ: రైజ్ ఆఫ్ ఎ లెజెండ్'లో ఆయన రావణుడిగా కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే ఎన్నో గుర్తుండిపోయే రావణ పాత్రలు ఉన్నప్పుడు కొత్తగా ఏం చూపించాలన్నదే పెద్ద ఛాలెంజ్ అని యశ్ కూడా చెప్పారు. ఈ సినిమా మొదటి భాగాన్ని నవంబర్ 5న విడుదల చేయనున్నారు.
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