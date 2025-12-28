ఇక నా జీవితం అభిమానులకే అంకితం- రాబోయే 33 ఏళ్లు వాళ్ల కోసమే: విజయ్ దళపతి
గ్రాండ్గా జరిగిన జననాయకుడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్- హీరో విజయ్ ఎమోషనల్ స్పీచ్- దళపతి ఫ్యాన్స్తో ఊగిపోయిన మలేసియా
Published : December 28, 2025 at 10:51 AM IST
Jananaayagan Pre Release Event Vijay Speech : ఇకపై తన జీవితమంతా అభిమానులకే అంకితమని ప్రముఖ హీరో, తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) పార్టీ అధినేత విజయ్ ప్రకటించారు. గత 33 ఏళ్లుగా అభిమానులు తనతో ఉన్నారని, రాబోయే 33 ఏళ్లపాటు తాను వారి కోసమే జీవిస్తానని ఆయన భావోద్వేగంగా వెల్లడించారు. శనివారం రాత్రి మలేసియా రాజధాని కౌలాలంపూర్లోని బుకిట్ జలీల్ మల్టీ పర్పస్ స్టేడియంలో జరిగిన 'జననాయకుడు' ఆడియో విడుదల కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ విజయ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఇదే తన చివరి సినిమా అని విజయ్ ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఈ సినిమాపై అభిమానులలో అంచనాలు పెరిగాయి.
సినిమా పరంగా ఆయనకు ఇదే ఆఖరి ఈవెంట్ కావడంతో, ఈ కార్యక్రమానికి వేలాది సంఖ్యలో విజయ్ అభిమానులు తరలివచ్చారు. కాగా, ఈ సినిమాకు హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో పూజా హెగ్డే హీరోయిన్గా నటించారు. బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు బాబీ దేవోల్ ప్రధాన పాత్రలో పోషించారు. మలయాళ బ్యూటీ మమిత బైజు, సీనియర్ నటులు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనన్, ప్రకాష్ రాజ్, నరైన్, ప్రియమణి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది. తమిళ్ సహా తెలుగు భాషల్లో ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 09న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.