తమిళనాడులో విజయ్‌ 'విజిల్‌ మోత'- సినిమాల్లోనే కాదు పాలిటిక్స్​లోనూ సూపర్ హిట్

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే భారీ విజయం- దేశంలో రాజకీయాల దృష్టిని ఆకర్షించిన దళపతి విజయ్- సినిమాల నుంచి రాజకీయాల్లోకి ఇలా

Vijaj TVK (Source : ETV Bharat)
Published : May 4, 2026 at 9:28 PM IST

Vijay Career From Cinema To Politics : తమిళనాట విజయ్‌ విజిల్‌ మోత మోగింది!.ఒకే ఒక్కడు అధికార DMK, బలమైన అన్నా DMK కూటములను వెనక్కి నెట్టి తమిళనాడు తలైవాగా అవతరించారు. పోటీ చేసిన తొలి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనే తిరుగులేని విజయంతో తమిళ వెట్రి కళగం అధినేత విజయ్‌ తమిళ ఓటర్ల అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. సినీరంగంలో తనదైన నటనతో దళపతిగా పేరు తెచ్చుకున్న విజయ్‌ సంబంధించిన వివరాలతో ప్రత్యేక కథనమిది!

సినిమాల కోసం మధ్యలోనే చదువుకు బ్రేక్!
విజయ్‌ 1974 జూన్‌ 22న చెన్నైలో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి సినీదర్శకుడు చంద్రశేఖర్, తల్లి గాయని శోభ. విజయ్‌ పూర్తి పేరు 'జోసెఫ్ విజయ్ చంద్రశేఖర్'. చెన్నైలోని లయోలా కాలేజీలో విజువల్ కమ్యూనికేషన్స్ చదువుతూ మధ్యలోనే సినిమాల కోసం తన విద్యాభ్యాసం ఆపేశారు. 1992లో ఆయన తండ్రి చంద్రశేఖర్‌ దర్శకత్వం వహించిన 'నాలైయ తీర్పు' సినిమాతో హీరోగా అరంగేట్రం చేశారు. అయితే అంతకుముందే 1980ల్లో బాలనటుడిగా పలు చిత్రాల్లో విజయ్‌ నటించారు.

34 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణం!
ఆయనది 34 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణం. ఈ లాంగ్ జర్నీలో 70కి పైగా తమిళ సినిమాల్లో నటించి విజయ్ అనేక రికార్డులు సృష్టించారు. దీంతో ఆయన తమిళ 'దళపతి'గా ఖ్యాతి గడించారు. ఇక 2009లోనే 'విజయ్ మక్కల్ ఇయక్కం-VMI' పేరిట ఫ్యాన్‌ క్లబ్‌లు ఏర్పాటు చేసి సామాజిక సేవా చేయడం ప్రారంభించారు. తొలినాళ్లలో సామాజిక సేవ వేదికగా ఉన్న 'వీఎంఐ' 2011 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే నేతృత్వంలోని కూటమికి మద్దతిచ్చింది. దీంతో విజయ్ రాజకీయ ఆకాంక్ష తొలిసారి బయటపడింది. 2020లో ఈ 'వీఎంఐ'ని విజయ్‌ తండ్రి రాజకీయ పార్టీగా రిజిస్టర్‌ చేయించారు. అయితే, దీన్ని విజయ్‌ నాడు బహిరంగంగానే తోసిపుచ్చారు. కొంతకాలం దీనిపై న్యాయపోరాటం చేసిన తర్వాత ఆల్‌ ఇండియా తళపతి విజయ్‌ మక్కల్‌ ఇయక్కమ్‌ పేరుతో రిజస్టరైన పార్టీ రద్దయ్యింది.

సినిమాల నుంచి రాజకీయాల్లోకి- అనేక సవాళ్లు!
అనంతరం 2024 ఫిబ్రవరి 2న 'తమిళ వెట్రి కళగం' (TVK) పార్టీని విజయ్‌ స్థాపించారు. పార్టీ పెట్టిననాటి నుంచి విజయ్‌ అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. నామినేషన్‌ అఫిడవిట్‌లో తన భార్యకు 12.60 కోట్లు అప్పుగా ఇచ్చినట్లు పేర్కొనడంపై అప్పట్లో వివాదం చెలరేగింది. అయితే దీనిపై దాఖలైన పిటిషన్‌ను మద్రాస్‌ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. మరోవైపు ప్రచారంలో భాగంగా గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో కరూర్‌లో నిర్వహించిన ర్యాలీలో 41 మంది చనిపోగా సుమారు 100 మందికి గాయాలయ్యాయి.

సినిమాపై ప్రభావం- వ్యక్తిగత జీవితంలో విభేదాలు!
ఈ అంశంలో విచారణ చేపట్టిన సీబీఐ విజయ్‌ను ప్రశ్నించింది. ఈ ఘటన తర్వాత తమిళనాట విజయ్‌ ర్యాలీలపై ప్రత్యర్థులు రాజకీయ విమర్శలతో విరుచుకుపడ్డారు. అయినా ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గని విజయ్‌ రాజకీయ సభలు ర్యాలీలతో ప్రచారంలో దూసుకుపోయారు. ఈ క్రమంలో తన చివరి సినిమాగా ప్రకటించిన పొలిటికల్‌ యాక్షన్‌ చిత్రం 'జన నాయగన్‌కు' కూడా అనేక అవాంతరాలు ఎదురయ్యాయి.

ఈ ఏడాది జనవరి 09న విడుదల కావల్సిన ఈ చిత్రం సెన్సార్‌ అనుమతి రాక అనేకసార్లు వాయిదా పడింది. మరోవైపు విడుదలకు ముందే సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలు నెట్టింట చక్కర్లు కొట్టాయి. మరోవైపు వైవాహిక జీవితంలోనూ భార్యతో తలెత్తిన విభేదాలు విడాకులకు దారి తీశాయి. ప్రస్తుతం ఈ విడాకుల కేసు విచారణ దశలో ఉంది. అయితే ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా వెనకడుగు వేయని విజయ్‌ తమిళనాట అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రభంజనం సృష్టించారు.

యువతలో క్రేజ్- కొత్త నాయకత్వంగా ప్రచారం!
విజయ్‌ సాధించిన ఈ ఘన విజయానికి అనేక అంశాలు దోహదపడ్డాయి. తమిళనాట యువతలో విజయ్‌కు మాంచి ఫాలోయింగ్‌ ఉంది. నేటి యువత పాతతరం రాజకీయ వాసనలు లేని కొత్త నాయకుడి కోసం ఎదురుచూస్తున్న క్రమంలో విజయ్‌ వారికి ప్రత్యమ్నయంగా కనిపించారు. విజయ్‌ రాజకీయాల్లో దూసుకొచ్చారు. యువతను ఆకర్షించి ఓట్లు సాధించారు. విజయ్‌ రాజకీయాల్లోకి రాకముందే తన అభిమాన సంఘాలను విజయ్‌ మక్కల్‌ ఇయక్కం పేరుతో సామాజిక సేవా సంస్థగా మార్చారు.

ఈ కార్యకర్తల నెట్‌వర్క్‌ ఇంటింటికీ వెళ్లి పార్టీ సిద్ధాంతాలను చేరవేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. సామాజిక భద్రత, మహిళా సాధికారతపై దళపతి ఇచ్చిన హామీలు గృహిణులను ఆలోచింపజేశాయి. టీవీకే వైపు మొగ్గు చూపేలా చేశాయి. అభివృద్ధి దృష్టి సారించడం విజయ్‌ పరిణితిని చాటిచెప్పింది. ఆయన నిరాడంబరత, ప్రజలతో కలిసిపోయే తీరు సామాన్యూల చేత పట్టం కట్టించేలా చేసింది. అభివృద్ధి నినాదం, యువతలో క్రేజ్‌, ప్రత్యర్థులపై పంచ్‌ డైలాగులు, ఆకట్టుకునే హామీలు ఇలా ప్రతి ఒక్కటి విజయ్‌ ప్రభంజనానికి ఒక్కో మెట్టుగా నిలిచాయి. సుదీర్ఘకాలం రాజకీయాల్లో ఉన్న నేతలను పక్కకు నెట్టి జనం చేత పట్టం కట్టించుకునేలా చేశాయి. ఇలా సినీరంగం నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన తొలిసారే ఘన విజయం సాధించి దేశ రాజకీయాలను తనవైపునకు తిప్పుకున్నారు!

