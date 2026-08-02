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బాలీవుడ్ స్టార్స్‌తో ఫ్రెండ్స్ సిరీస్- నెట్టింట వైరల్‌గా మారిన ఏఐ వీడియో

ఫ్రెండ్స్ సిరీస్‌కు బాలీవుడ్ వెర్షన్ ఉంటే- బాలీవుడ్ స్టార్స్‌తో ఏఐ క్రియేట్ చేసిన వీడియో వైరల్- ఫ్రెండ్‌షిప్ డే సందర్భంగా ఫ్యాన్స్‌ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్న వీడియో

Friends Sitcom Viral Video
Friends Sitcom Viral Video (ETV Bharat, ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 9:57 PM IST

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Friends Sitcom Viral Video : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న అద్భుతమైన సిరీస్‌లలో ఫ్రెండ్స్ ఒకటి. నవ్వులు పంచుతూ స్నేహం నేపథ్యంలో సాగే ఈ సిరీస్ ఇప్పటికీ ఎంతో మందికి ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్. అయితే ఇంతటి పాపులర్ సిరీస్‌ను బాలీవుడ్ స్టార్స్ తీస్తే ఎలా ఉంటుందని మీరు ఎప్పుడైనా ఊహించారా. ఇప్పుడు సరిగ్గా ఇదే థీమ్‌తో ఒక నెటిజన్ క్రియేట్ చేసిన అద్భుతమైన ఏఐ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఫ్రెండ్‌షిప్ డే సందర్భంగా ఈ పాత వీడియో మరోసారి నెట్టింట హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అసలు ఈ క్రియేటివ్ వీడియో ఏంటి, ఏఐ టెక్నాలజీతో ఇందులో ఎవరెవరు ఏయే పాత్రలు చేశారనే ఆసక్తికరమైన వివరాల్లోకి వెళితే!

నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న మిత్రోన్
ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అభిషేక్ ప్రభు అనే ఒక నెటిజన్ ఈ వినూత్న ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టాడు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాయంతో అమెరికన్ సిట్‌కామ్ ఫ్రెండ్స్‌ను మన హిందీ నేటివిటీకి తగ్గట్లుగా పూర్తిగా మార్చేశాడు. ఈ బాలీవుడ్ వెర్షన్‌కు మిత్రోన్ అనే ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్ కూడా ఫిక్స్ చేశాడు. వాస్తవానికి నెటిజన్ల రియాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ వీడియోను సరదాగా క్రియేట్ చేసినట్లు సదరు యూజర్ వెల్లడించాడు. కానీ ఇందులో వాడిన పర్ఫెక్ట్ ఏఐ విజువల్స్, నటీనటుల ఎంపిక చూసి సిరీస్ లవర్స్ అంతా అవాక్కవుతున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ తమకు ఇష్టమైన క్యారెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు.

అదుర్స్ అనిపిస్తున్న స్టార్ కాస్టింగ్
ఈ వైరల్ వీడియోలో బాలీవుడ్ స్టార్స్‌ను ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్స్‌లో చూపించిన తీరు అత్యద్భుతంగా ఉంది. ఎప్పుడూ తనదైన సెటైర్లతో నవ్వించే చార్మింగ్ క్యారెక్టర్ అయిన చాండ్లర్ బింగ్ పాత్రలో బాలీవుడ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ అమీర్ ఖాన్‌ను సెట్ చేశారు. అలాగే ఎప్పుడూ సరదాగా ఉంటూ అమ్మాయిల వెంటపడే జోయి ట్రిబ్బియాని క్యారెక్టర్‌కు వరుణ్ ధావన్‌ను ఎంచుకున్నారు. ఇక ఎమోషనల్‌గా ఉంటూ సైన్స్ గురించి మాట్లాడే రాస్ గెల్లర్ రోల్‌లో రణబీర్ కపూర్ కనిపించాడు. ఈ ముగ్గురు స్టార్స్ ఆయా పాత్రలకు నూటికి నూరు శాతం పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అయ్యారని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అయిన హీరోయిన్స్
ఇక సిరీస్‌లో అత్యంత కీలకమైన లేడీ క్యారెక్టర్స్ ఎంపిక కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. డామినేటింగ్ నేచర్ ఉండే మోనికా గెల్లర్ పాత్రలో కరీనా కపూర్ అదరగొట్టగా, ఫ్యాషన్ ఐకాన్ లాంటి స్టైలిష్ రాచెల్ గ్రీన్ రోల్‌లో గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రాను ఏఐ చూపించింది. అలాగే విభిన్నమైన మనస్తత్వం ఉంటూ మ్యూజిక్ ఇష్టపడే ఫోబ్ బఫే క్యారెక్టర్‌కు కంగనా రనౌత్ అయితేనే పక్కాగా న్యాయం చేస్తుందని ఆమెను ఆ పాత్రలో సెట్ చేశారు. ఇక సిరీస్ చివర్లో వచ్చే మైక్ హన్నిగాన్ పాత్రలో బాలీవుడ్ గ్రీక్ గాడ్ హృతిక్ రోషన్‌ను చూపించడం ఈ వీడియోకు మరో స్పెషల్ అట్రాక్షన్.

కాస్టింగ్ ఎంపికపై నెటిజన్ల చర్చ
ఈ క్రియేటివ్ వీడియో చూసిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల మధ్య ఒక ఆసక్తికరమైన చర్చ మొదలైంది. జోయి పాత్రకు వరుణ్ ధావన్ కరెక్ట్ చాయిస్ అని, అలాగే చాండ్లర్ అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్‌కు అమీర్ ఖాన్ 100 శాతం సెట్ అయ్యారని కొందరు ప్రశంసిస్తున్నారు. అయితే మరికొందరు ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఈ ఐకానిక్ క్యారెక్టర్స్‌కు వేరే బాలీవుడ్ యాక్టర్స్ అయితే ఇంకా బాగుంటుందని తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. ఏదేమైనా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ గురించి కాసేపు పక్కనబెడితే, స్నేహం నేపథ్యంలో సాగే ఒక గొప్ప సిరీస్‌ను మన బాలీవుడ్ కోణంలో చూడటం అందరికీ అద్భుతమైన కిక్ ఇస్తోంది.

ఫ్రెండ్‌షిప్ డే స్పెషల్ రిమైండర్
ఫ్రెండ్స్ సిరీస్ మొదటి ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ అయి రెండు దశాబ్దాలు దాటుతున్నా ఆ సిరీస్‌కు ఉన్న క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది వీక్షకులకు ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలో చూపించింది. ఇప్పుడు సరిగ్గా ఈ ఏఐ వీడియో ద్వారా బాలీవుడ్ తారలను ఆ సిరీస్ క్యారెక్టర్స్‌లో చూసుకోవడం ఫ్యాన్స్‌కు ఒక మధురమైన జ్ఞాపకంలా మిగిలిపోతుందని చెప్పవచ్చు.

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