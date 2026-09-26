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భరించలేని బాధంటూ 43 ఏళ్ల నటుడి కారుణ్య మరణం - చనిపోయే ముందు ఎమోషనల్ పోస్టు

అనారోగ్య సమస్యలతో ఫ్రెంచ్ నటుడు కారుణ్య మరణం - బాధను భరించలేకే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడి

French Actor Dies By Euthanasia
ఫ్రెంచ్ నటుడు ఆర్నాడ్ డేవిస్ (Source: Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 3:07 PM IST

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French Actor Dies By Euthanasia : ప్రముఖ ఫ్రెంచ్ నటుడు, దర్శకుడు ఆర్నాడ్ డేవిస్ 43 ఏళ్ల వయసులో కారుణ్య మరణం ద్వారా కన్ను మూశారు. తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో కొన్ని సంవత్సరాలుగా పోరాడిన ఆయన బెల్జియంలో కారుణ్య మరణం పొందినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది. హెర్నియా సర్జరీ తర్వాత వచ్చిన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కారణంగా ఆయన తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. ఇక చివరికి ఆ బాధను భరించలేక వైద్యులను సంప్రదించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు డేవిస్ లాయర్ మీడియాకు వెల్లడించారు. ఇక తన మరణానికి ముందుగా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆర్నాడ్ డేనిస్ ఒక ఎమోషనల్ పోస్టును షేర్ చేసుకున్నారు.

డేనిస్ చివరి ఎమోషనల్ పోస్టు ఇదే!
'నేను చనిపోయిన తర్వాత మీరు నన్ను తలుచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. నా ఆరోగ్యం పూర్తిగా క్షీణించింది. గత మూడేళ్ల నుంచి భరించలేని బాధను అనుభవించాను. ఇక నా వల్ల కావడం లేదు. కండరాల్లో బలం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయాను. పరిస్థితి నరకంగా మారింది. అందుకే నా జీవితాన్ని ముగించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఈ పోరాటంలో నాకు తోడుగా నిలిచిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు. అయితే, నా నిర్ణయం ఎవరినీ ప్రేరేపించొద్దని కోరుకుంటున్నాను. నా మరణంతో నా ఆరోగ్య సమస్య ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందనే దానిపై ప్రజలకు ఓ అవగాహన వస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. వైద్యులు దీనిపై మరింత పరిశోధనలు జరిపి చికిత్స మార్గాలను అన్వేషించేలా నా మరణం ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటున్నా' అని ఆర్నాడ్ డేనిస్ తన బాధను వ్యక్తం చేశారు.

20 ఏళ్ల వయసులోనే థియేటర్ స్థాపన
ఆర్నాడ్ డేవిస్ 20 ఏళ్ల వయసులోనే ఆర్నాడ్ డేనిస్ 20 వయసులోనే 'లే కొంపానియన్స్ డి లా చిమేర్' అనే థియేటర్ కంపెనీని స్థాపించారు. మోలియర్ అవార్డుల్లో బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ అవార్డుతో పాటు బెస్ట్ షో అవార్డును సైతం ఆయన గెలుచుకున్నారు. ఆయన 'వైవ్స్ సెయింట్ లారెంట్', 'లా మౌయెట్', 'వివ్రే', 'లావోకాట్' వంటి పలు సినిమాల్లో నటించారు. అంతేకాకుండా 'నెపోలియన్', 'ఎల్లెస్ ఎట్ మోయూ', 'కాండిస్ రెనోయిర్', 'బ్లేజ్' వంటి టెలివిజన్ సిరీస్​లోనూ నటించి మెప్పించారు.

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FRENCH ACTOR ARNAUD DENIS

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