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నేషనల్ అవార్డ్స్​లో తెలుగు సినిమాల హవా- 9 అవార్డులతో సత్తా చాటిన టాలీవుడ్!

72వ నేషనల్ అవార్డ్స్- సత్తా చాటిన తెలుగు సినిమాలు- ఐదు సినిమాలకు 9 అవార్డులు

National Awards 2026
National Awards 2026 (Source : Movie Posters)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 8:06 PM IST

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National Awards Telugu Movies : 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో తెలుగు సినిమాలు దుమ్మరేపాయి. దిల్లీలో సమాచార, ప్రసారశాఖ ప్రకటించిన అవార్డుల్లో టాలీవుడ్ నుంచి ఐదు సినిమాలు ఆయా విభాగాల్లో పురస్కారాలు దక్కించుకున్నాయి. 2024 డిసెంబర్ దాకా సెన్సార్ అయిన సినిమాలకు అవార్డులు ప్రకటించారు. ఇందులో​ ఫీచర్ ఫిల్మ్​గా కమిటీ కుర్రోళ్లుకు ఉత్తమ చిత్రం అవార్డు దక్కింది. దీంతోపాటుగా నివేథా థామస్ 35 చిన్న కథ కాదు, ప్రభాస్ కల్కి 2898 ఏడీ, అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2 సినిమాలు సత్తా చాటాయి. ఈ సినిమాలకు రెండేసి విభాగాల్లో అవార్డులు దక్కాయి.

కమిటీ కుర్రోళ్లు!
యదు వంశీ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ అవార్డుతోపాటుగా ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారం అందుకుంది. పి రవి కుమార్​కు బెస్ట్ మేకప్​మ్యాన్​గా అవార్డు తీసుకోనున్నారు.

పుష్ప 2
2024లో మరో బ్లాక్​బస్టర్ సినిమా పుష్ప 2కు కూడా రెండు అవార్డులు వరించాయి. బెస్ట్ స్క్రీన్‌ప్లే రైటర్‌ (ఒరిజనల్‌)గా దర్శకుడు సుకుమార్ పురస్కారం అందుకోనున్నారు. అలాగే బెస్ట్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ విభాగంలోనూ పుష్ప విజేతగా నిలిచింది. ఇందుకుగానూ దీపాలి నూర్‌, శీతల్ శర్మను అవార్డు వరించింది.

కల్కి
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ రూ.1000 కోట్ల క్లబ్​ సినిమా కల్కి కూడా రెండు పురస్కారాలు దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా ఉత్తమ పాపులర్ చిత్రంగా నిలిచింది. అలాగే బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్‌ అవార్డు దక్కించుకుంది. నితిన్ జిహానీ చౌదరికి ఈ పురస్కారం దక్కనుంది.

35 చిన్న కథ కాదు
2024లో అంచనాలు లేకుండా వచ్చి మంచి సక్సెస్ సొంతం చేసుకున్న సినిమా 35 చిన్న కథ కాదు. ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ దక్కింది. తాజాగా నేషనల్ అవార్డ్స్​లోనూ సత్తా చాటింది. ఏకంగా ఉత్తమ బాలల చిత్రంగా ఎంపికైంది. అలాగే ఈ సినిమాలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్​గా నటించిన మాస్టర్ అరుణ్ దేవ్​కు ఉత్తమ బాల నటుడి అవార్డు దక్కింది.

లక్కీ భాస్కర్
దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా- మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్​గా నటించిన చిత్రం లక్కీ భాస్కర్. వెంకి అట్లూరి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా కమర్షియల్ సక్సెస్ అందుకుంది. అయితే తాజా పురస్కారాల్లో బెస్ట్ డైలాగ్ రైటర్‌ అవార్డు దక్కింది. డైరెక్టర్ వెంకీ అట్లూరి అవార్డు అందుకోనున్నారు.

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