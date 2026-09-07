'దిల్లీ నుంచి గుజరాత్కు'- జాతీయ అవార్డుల వేదికలో మార్పు
దిల్లీలో కాదు, ఈసారి గుజరాత్లో - జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం
Published : September 7, 2026 at 10:09 PM IST
National Film Awards Venue : జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల ప్రదానోత్సవంలో దశాబ్దాల సంప్రదాయానికి బ్రేక్ పడనుంది. తొలిసారిగా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డుల కార్యక్రమం దిల్లీ నగరం బయట జరగనుంది. 72వ జాతీయ పురస్కారాల ప్రదానోత్సవ సంబరాలు గుజరాత్ కెవాడియాలో జరగనున్నాయి. ఈనెల 22న జరగనున్న ఈ ఈవెంట్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పాల్గొని విజేతలకు అవార్డులు అందజేయనున్నారని అధికారులు తెలిపారు.
ఏక్తా నగర్లో
1954లో జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం ప్రారంభమైంది. అప్పట్నుంచి దిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్లో విజేతలకు అవార్డులు అందజేస్తున్నారు. అలా ఈ కార్యక్రమం దేశ రాజధానీ దిల్లీ నగరంలోనే జరుగుతూ వస్తోంది. అయితే ఈసారి ఆ ట్రెడిషన్ మారనుంది. తొలిసారిగా వేదికను దిల్లీ బయటకు మార్చారు. 2026 అవార్డుల ఈవెంట్కు గుజరాత్ కెవాడియా వేదిక కానుంది. దీని పేరును అక్కడి ప్రభుత్వం ఏక్తా నగర్గా మార్చింది. ఈ నగరంలోనే 597 అడుగుల సర్దార్ వల్లభ్బాయ్ పటేల్ విగ్రహం ఉంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహం. ఇక రాష్ట్రపతి ముర్ము ఈనెల చివరి వారంలో ఆ రాష్ట్రంలో పర్యటించనున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ అవార్డుల కార్యక్రమంలోనూ పాల్గొంటారు.
జులైలో విజేతల ప్రకటన
కాగా, ఈ ఏడాది జులైలో కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ నేషనల్ అవార్డ్స్ విజేతలను ప్రకటించింది. 2024 డిసెంబర్ వరకు సెన్సార్ అయిన సినిమాలను సంబంధించి అవార్డులు ప్రకటించారు. ఇందులో ఉత్తమ నటుడుగా మలయాళ స్టార్ హీరో మమ్మూట్టి (భ్రమయుగం), కార్తిక్ ఆర్యన్ (చందు ఛాంపియన్) ఇద్దరు సంయుక్తంగా ఎంపికయ్యారు. ఉత్తమ నటి అవార్డు యామి గౌతమి (ఆర్టికల్ 370)ను వరించింది.
తెలుగు నుంచి 2026 నేషనల్ అవార్డ్స్ విజేతలు
- ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం - కమిటీ కుర్రోళ్లు
- ఉత్తమ పాపులర్ చిత్రం - కల్కి 2798 ఏడీ
- ఉత్తమ బాలల చిత్రం - 35 చిన్న కథ కాదు
- ఉత్తమ మేకప్ - పి.రవికుమార్ (కమిటీ కుర్రోళ్లు)
- బెస్ట్ స్క్రీన్ప్లే రైటర్ (ఒరిజనల్) - సుకుమార్ (పుష్ప-2)
- బెస్ట్ డైలాగ్ రైటర్ - వెంకీ అట్లూరి (లక్కీ భాస్కర్)
- బెస్ట్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ - దీపాలి నూర్, శీతల్ శర్మ (పుష్ప-2)
- బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ - నితిన్ జిహానీ చౌదరి (కల్కి 2798 ఏడీ)