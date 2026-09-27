ETV Bharat / entertainment

'త్రివిక్రమ్​ను గురూజీ అని ఎందుకంటారో అప్పుడు అర్థమైంది'- డింపుల్ హయాతి

ఆదర్శ కుటుంబం AK47 సినిమా నుంచి ఫస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్- నారాయణమ్మ పాటకు స్టెప్పులేసిన హింపుల్ హయాతి

Adarsha Kutumbam
డింపుల్ హయాతి (Source : Haarika & Hassine Creations Youtube)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 6:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Adarsha Kutumbam Songs : దగ్గుబాటి వెంకటేశ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఆదర్శ కుటుంబం AK47 సినిమా నుంచి తొలి పాట రిలీజ్ అయ్యింది. మేకర్స్ హైదరాబాద్​లో ఈవెంట్ నిర్వహించి 'నారాయణమ్మ' అనే ఈ పాటను విడుదల చేశారు. ఇందులో స్పెషల్ అప్పియరెన్స్​గా డింపుల్ హయాతి ఆడిపాడింది. ఈ క్రమంలోనే కార్యక్రమానికి హాజరైన డింపుల్ హయాతి మాట్లాడుతూ, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్​ను 'గురూజీ' అని ఎందుకు అంటారో రీసెంట్​గా తనకు అర్థమైందంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరి ఆమె ఏం చెప్పారంటే?

ఈ పాట చేయడానికి ఒప్పుకోవడానికి మొదటి కారణం త్రివిక్రమ్ గారే. ఆయనను ఇంతకుముందు నేనెప్పుడూ కలవలేదు. నాకు ఆయనతో పరిచయం లేదు. కానీ, ఆయనను తొలిసారి కలిసినప్పుడు తనను ప్రేక్షకులు 'గురూజీ' అని ఎందుకు అంటారో నాకు అర్థమైంది. ఆయన నటీనటులను ట్రీట్ చేసే విధానం అద్భుతంగా ఉంటుంది. చిన్న పొరపాటును కూడా గమనిస్తారు. ఎలా చేయాలో అర్థమయ్యేలా చెప్తారు. ఇక ఈసాంగ్ చేయడానికి రెండో కారణం వెంకటేశ్ సార్. ఆయనతో డ్యాన్స్ చేయడాన్ని ఎంజాయ్ చేశాను. నాలుగు రోజుల్లో ఈపాట చేశాం. ఆ నాలుగు రోజులు కూడా మేం సెట్​లో ఎంజాయ్ చేశాం. తమన్ గారి సంగీతం కూడా అద్భుతం' అని డింపుల్ అన్నారు.

కాగా, ఈ ఈవెంట్​కు హీరో వెంకటేశ్, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్​, శ్రీనిధి శెట్టి, నివేథా పేతురాజ్, డింపుల్ హయాతి, తమన్, నిర్మాత చినబాబు హాజరయ్యారు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఈ సినిమాను ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. హారికా అండ్ హాసిన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్​పై ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. వచ్చే నెల 09న ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది.

TAGGED:

DARSHA KUTUMBAM SONGS
DIMPLE HAYATHI DANCE PERFORMANCE
NARAYANAMMA SONG ADARSHA KUTUMBAM
ADARSHA KUTUMBAM AK47

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.