బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఇంటి వద్ద నాలుగు రౌండ్ల కాల్పులు
రోహిత్ శెట్టి ఇంటిపై కాల్పులు
Published : February 1, 2026 at 7:20 AM IST
Firing On Rohit Shetty House : బాలీవుడ్ దర్శకుడు రోహిత్ శెట్టి ఇంటి వద్ద కాల్పులు కలకలం రేపాయి. ఆదివారం తెల్లవారుజామున ముంబయిలోని జుహులోని ఆ ఇంటిపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరిపారు. మొత్తం నాలుగు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనతో రోహిత్ నివాసం చుట్టు పోలీసులు మోహరించారు. అయితే ఈ ఘటనలో ఎవరికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని తెలిపారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు చెప్పారు. కాల్పులు జరిగిన సమయంలో రోహిత్ శెట్టి తన నివాసంలో ఉన్నాడా లేదా అనే విషయంపై స్పష్టత లేదు.
