రణ్వీర్ సింగ్పై FIR నమోదు- 'కాంతార' సీన్ను ఇమిటేట్ చేసినందుకే!
Published : January 29, 2026 at 9:50 AM IST
Ranveer Singh Police Case : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్ వివాదాల్లో చిక్కుకున్నారు. ఆయనపై బెంగళూరులోని ది హై గ్రౌండ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. హిందువుల మతవిశ్వాసాలను కించపరుస్తూ మాట్లాడారని, న్యాయవాది ప్రశాంత్ మేతల్ ఫిర్యాదు మేరకు రణ్వీర్పై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. బీఎన్ఎస్ 196, 299, 302 సెక్షన్ల కింద రణ్వీర్పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
ఇదీ వివాదం!
గతేడాది నవంబర్ 28న గోవా వేదికగా జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా (ఇఫ్పీ) వేడుకల్లో రణ్వీర్ పాల్గొన్నారు. ఆ ఈవెంట్లో కన్నడ బ్లాక్బస్టర్ మూవీ కాంతార ఛాప్టర్ 1 సినిమాలోని దైవకోల సన్నివేశాన్ని స్టేజ్పై రణ్వీర్ ఇమిటేట్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో సినిమాలోని పవిత్రమైన సన్నివేశాలను ఎగతాళి చేశారని తుళు సంస్కృతిని అనుసరించే భక్తులు, హిందూ సంఘాలు రణ్వీర్ చర్యలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి.
ఈ నేపథ్యంలోనే కోట్లాది హిందువుల, కర్ణాటకలోని తుళు ప్రజల సెంటిమెంట్ను గాయపరిచాయని బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది ప్రశాంత్ మేతల్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. బెంగళూరులోని మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఈ పిటిషన్ పై విచారణ చేపట్టి, రణ్వీర్ సింగ్పై కేసు నమోదు చేయాలని పోలీసులకు ఆదేశించింది. ఈ మేరకు బెంగళూరు ది హై గ్రౌండ్ పోలీసులు హీరోపై కేసు నమోదు చేశారు.
రణ్వీర్ వివరణ
అయితే ఇది అప్పడే పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. దీనిపై రిషభ్ ఫ్యాన్సే కాకుండా, నెటిజన్లు సైతం మండిపడ్డారు. దీంతో ఈ వివాదంపై రణ్వీర్ స్పందించారు. ఒక నటుడిగా, కాంతార సినిమాను, హీరో రిషభ్ నటనను ప్రశంసించడమే తన ఇమిటేషన్ ఉద్దేశం అని, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరినీ అవమానపర్చారలని తాను ఎప్పుడూ అనుకోలేదని రణ్వీర్ స్పష్టం చేశారు. భారత్లోని అన్ని ఆచారాల, సంప్రదాయం పట్ల తనకు చాలా గౌరవం ఉందని, తన వల్ల ఎవరివైనా మనోభావాలు దెబ్బతిని ఉంటే క్షమాపణలు కోరుతున్నానని సోషల్ మీడియాలో అప్పుడే పోస్ట్ షేర్ చేశారు. అయితే రణ్వీర్ స్పందనతో ఈ వివాదానికి ముంగింపు పడిందని అనుకున్నారు.
