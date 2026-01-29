ETV Bharat / entertainment

రణ్​వీర్ సింగ్​పై FIR నమోదు- 'కాంతార' సీన్​ను ఇమిటేట్ చేసినందుకే!

బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్​వీర్ సింగ్​పై పోలీసు కేసు- సారీ చెప్పినా ముగియని కాంతార వివాదం

Ranveer Singh
Ranveer Singh (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 29, 2026 at 9:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ranveer Singh Police Case : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్​వీర్ సింగ్ వివాదాల్లో చిక్కుకున్నారు. ఆయనపై బెంగళూరులోని ది హై గ్రౌండ్ పోలీస్ స్టేషన్​లో కేసు నమోదైంది. హిందువుల మతవిశ్వాసాలను కించపరుస్తూ మాట్లాడారని, న్యాయవాది ప్రశాంత్ మేతల్ ఫిర్యాదు మేరకు రణ్​వీర్​పై ఎఫ్​ఐఆర్ నమోదైంది. బీఎన్‌ఎస్‌ 196, 299, 302 సెక్షన్ల కింద రణ్‌వీర్‌పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

ఇదీ వివాదం!
గతేడాది నవంబర్ 28న గోవా వేదికగా జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా (ఇఫ్పీ) వేడుకల్లో రణ్‌వీర్ పాల్గొన్నారు. ఆ ఈవెంట్​లో కన్నడ బ్లాక్​బస్టర్​ మూవీ కాంతార ఛాప్టర్ 1 సినిమాలోని దైవకోల సన్నివేశాన్ని స్టేజ్​పై రణ్​వీర్ ఇమిటేట్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో సినిమాలోని పవిత్రమైన సన్నివేశాలను ఎగతాళి చేశారని తుళు సంస్కృతిని అనుసరించే భక్తులు, హిందూ సంఘాలు రణ్‌వీర్‌ చర్యలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి.

ఈ నేపథ్యంలోనే కోట్లాది హిందువుల, కర్ణాటకలోని తుళు ప్రజల సెంటిమెంట్​ను గాయపరిచాయని బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది ప్రశాంత్ మేతల్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. బెంగళూరులోని మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఈ పిటిషన్​ పై విచారణ చేపట్టి, రణ్​వీర్ సింగ్​పై కేసు నమోదు చేయాలని పోలీసులకు ఆదేశించింది. ఈ మేరకు బెంగళూరు ది హై గ్రౌండ్ పోలీసులు హీరోపై కేసు నమోదు చేశారు.

రణ్​వీర్ వివరణ
అయితే ఇది అప్పడే పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. దీనిపై రిషభ్ ఫ్యాన్సే కాకుండా, నెటిజన్లు సైతం మండిపడ్డారు. దీంతో ఈ వివాదంపై రణ్​వీర్ స్పందించారు. ఒక నటుడిగా, కాంతార సినిమాను, హీరో రిషభ్ నటనను ప్రశంసించడమే తన ఇమిటేషన్ ఉద్దేశం అని, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరినీ అవమానపర్చారలని తాను ఎప్పుడూ అనుకోలేదని రణ్​వీర్ స్పష్టం చేశారు. భారత్‌లోని అన్ని ఆచారాల, సంప్రదాయం పట్ల తనకు చాలా గౌరవం ఉందని, తన వల్ల ఎవరివైనా మనోభావాలు దెబ్బతిని ఉంటే క్షమాపణలు కోరుతున్నానని సోషల్ మీడియాలో అప్పుడే పోస్ట్ షేర్ చేశారు. అయితే రణ్​వీర్ స్పందనతో ఈ వివాదానికి ముంగింపు పడిందని అనుకున్నారు.

TAGGED:

RANVEER SINGH
RANVEER SINGH POLICE CASE
RANVEER SINGH KANTARA CONTROVERSY
RANVEER SINGH RISHABH CONTROVERSY
RANVEER SINGH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.