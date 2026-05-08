ఎట్టకేలకు బంగాల్​లో 'ది బంగాల్ ఫైల్స్' రిలీజ్- వివేక్ అగ్నిహోత్రి పోస్ట్

మే 15న థియేటర్లలో విడుదల కానున్న సినిమా - గతంలో రాజకీయ ఒత్తిళ్ల మధ్య రిలీజ్ అవ్వలేదని వివేక్ ఆరోపణ

Published : May 8, 2026 at 7:20 AM IST

The Bengal FilesIn Bengal : బాలీవుడ్ దర్శకుడు వివేక్ అగ్నిహోత్రి తెరకెక్కించిన సంచలన చిత్రం 'ది బంగాల్ ఫైల్స్' ఎట్టకేలకు బంగాల్‌లో విడుదల కానుంది. మే 15న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోందని దర్శకుడు వివేక్ అగ్నిహోత్రి స్వయంగా ప్రకటించారు. గతంలో మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వ హయాంలో రాజకీయ ఒత్తిళ్ల మధ్య బంగాల్‌లో విడుదలకు అవకాశం లేకుండా పోయిందని తెలిపారు.

థియేటర్ యజమానులపై ఒత్తిడి తెచ్చి సినిమాను అప్పుడు ఆపేలా ప్రయత్నాలు జరిగాయని అగ్నిహోత్రి ఆరోపించారు. కానీ తాజాగా వెలువడిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ సాధించిన చరిత్రాత్మక విజయం తర్వాత పరిస్థితి మారింది. ది కశ్మీర్ ఫైల్స్​తో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన వివేక్ అగ్నిహోత్రి ఆ సినిమాలో 1946 డైరెక్ట్ యాక్షన్ డే, నోవాఖలీ అల్లర్లు వంటి చారిత్రక ఘటనలను తెరకెక్కించారు.

ఈ చిత్రం విడుదలపై గతంలో తీవ్ర విమర్శలు, వ్యతిరేకత ఎదురైనా, చారిత్రక నిజాలను ప్రజల ముందుకు తీసుకురావడమే తన లక్ష్యమని అగ్నిహోత్రి గతంలో చెప్పారు. ఇటీవల సోషల్ మీడియా ద్వారా విడుదల తేదీని ప్రకటించిన అగ్నిహోత్రి, బంగాల్‌లో సినిమా విడుదల కోసం నిరంతరం పోరాడిన మద్దతుదారులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 2025లో దేశవ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం బంగాల్‌లో మాత్రం విడుదల అవ్వలేదు.

