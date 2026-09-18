భారత్ నుంచి ఆస్కార్ రేస్లో మరాఠీ మూవీ- అధికారిక ప్రకటన
2027 ఆస్కార్ అవార్డుల బరిలో మరాఠీ చిత్రం - 33 సినిమాల లిస్ట్ నుంచి షార్ట్ లిస్ట్ అయిన సినిమా
Published : September 18, 2026 at 5:10 PM IST
Oscars 2027 : 2027 ఆస్కార్ అవార్డు పోటీలకు భారత్ నుంచి మరాఠీ సినిమా ఎంపికైంది. సంతోష్ ధవాఖర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'గోంధల్' సినిమాకు అవార్డుల రేసులో అధికారిక ఎంట్రీ దక్కింది. ఈ విషయాన్ని ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా శుక్రవారం అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ భాషల్లోని 33 సినిమాల జాబితా నుంచి ఈ సినిమా ఎంపికైంది. దీంతో ఆస్కార్ పోటీలకు ఎంపికైన నాలుగో మరాఠీ చిత్రంగా గోంధల్ నిలిచింది. గతేడాది నీరజ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన హొంబౌండ్ సినిమా ఆస్కార్ రేసులో ఎంట్రీ దక్కించుకుంది. అయితే ఈ చిత్రం తుది నామినేషన్స్లో చోటు దక్కించుకోలేదు. గతంలో మరాఠీ భాషలో తెరకెక్కిన కోర్టు (2015), హరిశ్చంద్రాచి ఫ్యాక్టరీ (2009), శ్వాస్ (2005) సినిమాలు ఆస్కార్లో ఎంట్రీ దక్కించుకున్నాయి.