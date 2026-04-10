పర్సెంటేజ్‌ల విధానంపై ముదురుతున్న వివాదం- ప్రొడ్యుసర్స్ గిల్డ్​పై తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆగ్రహం!

సినీ పరిశ్రమలో పర్సెంటేజ్‌ల విధానంపై వివాదం- తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ vs నిర్మాత గిల్డ్- మే 1 నుంచి థియటర్లు బంద్ చేస్తామని తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ అల్టిమేటం!

Film Percentage System
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 10, 2026 at 10:54 AM IST

Movie Percentage System : టాలీవుడ్ సినీ పరిశ్రమలో పర్సెంటేజ్‌ల విధానంపై వివాదం కొనసాగుతోంది. అద్దె విధానంతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్ల యాజమాన్యం పర్సెంటేజ్​ విధానాన్ని ప్రతిపాదించింది. తమకు కూడా మల్టీప్లెక్స్ తరహాలోనే పర్సంటేజ్ విధానం అమలు చేయాలని తెలంగాణ ఎగ్జిబిటర్స్ పట్టుబట్టారు. ఈ క్రమంలో ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ పర్సంటేజ్‌ విధానమే అమలవుతుందని తెలిపిన తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్, తొలి వారం 60, రెండో వారం 50, మూడో వారం 40 శాతం ఇవ్వాలని పేర్కొంది. అలాగే హైదరాబాద్‌లోని 23 థియేటర్లలో పర్సంటేజ్‌ విధానం అమలుచేస్తున్నట్లు తెలిపింది.

అయితే తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ప్రతిపాదించిన ఈ నిర్ణయాన్ని నిర్మాతల గిల్డ్ వ్యతిరేకించింది. థియేటర్లకు పర్సంటేజ్‌ ఇవ్వడం కుదరదని నిర్మాతల గిల్డ్ తేల్చి చెప్పింది. రెంటల్ విధానంలో ప్రదర్శించే వారికే సినిమాలు ఇస్తామని నిర్మాతల గిల్డ్​ పేర్కొంది. దీంతో గిల్డ్​పై తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్‌ను కాదని గిల్డ్ ఎలా స్పందిస్తుందన్న తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ప్రశ్నించింది. ఈ వ్యవహారంలో మాట్లాడేందుకు నిర్మాతల గిల్డ్ ఎవరంటూ తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ప్రశ్నించింది.

ఈ మేరకు తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్‌కు తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ లేఖ రాసింది. దీనిపై ఏప్రిల్ 30లోగా తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరింది. 'పర్సంటేజ్‌' ఇవ్వకుంటే మే 1 నుంచి సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు మూసివేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలంగాణ ఫిలిం ఎగ్జిబిటర్స్ సంఘం వెల్లడించింది.

