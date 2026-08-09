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రెడ్ కార్పెట్‌పై నికితకు చేదు అనుభవం- పెదాలపై ముద్దుపెట్టిన మహిళా అభిమాని- వీడియో వైరల్

పబ్లిక్ ఈవెంట్‌లో నటి నికితా రావల్‌కు వింత అనుభవం- సెల్ఫీ అడిగి సడెన్‌గా పెదాలపై ముద్దుపెట్టిన మహిళా అభిమాని- సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో- రణబీర్ కపూర్ నటించడంపై నికితా ఫైర్

Fan Girl Kiss on Nikita Rawal Lips
Fan Girl Kiss on Nikita Rawal Lips (Source: IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2026 at 6:34 PM IST

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Nikita Rawal Viral Video : ఈవెంట్స్‌లో పాల్గొన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఊహించని పరిణామాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. తమ అభిమాన నటీనటులను దగ్గరగా చూసిన ఆనందంలో కొంతమంది ఫ్యాన్స్ తమ హద్దులు దాటి ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఇటీవల బాలీవుడ్ నటి నికితా రావల్‌కు కూడా సరిగ్గా ఇలాంటి ఒక వింత అనుభవమే ఎదురైంది. పబ్లిక్ ఈవెంట్‌లో ఒక మహిళా అభిమాని ఆమె పట్ల ప్రవర్తించిన తీరు అక్కడున్న వారిని సైతం తీవ్ర ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో కెమెరాల్లో రికార్డ్ అవ్వడంతో ప్రస్తుతం ఆ సీన్స్ ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్నాయి. అసలు ఆ పబ్లిక్ ఈవెంట్‌లో ఆ సమయంలో ఏం జరిగింది? ఆ మహిళా ఫ్యాన్ సడెన్‌గా ఎందుకు అలా ప్రవర్తించింది అనే వివరాల్లోకి వెళితే!

రెడ్ కార్పెట్‌పై ఫోజులు ఇస్తుండగా
ఆగస్టు 8వ తేదీ శనివారం రోజున ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి హాజరు కావడానికి నికితా రావల్ వెళ్లారు. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన రెడ్ కార్పెట్‌పై ఆమె ఎంతో ఉత్సాహంగా నడుస్తూ వచ్చారు. అక్కడ ఉన్న ఫొటోగ్రాఫర్లకు ఆమె చిరునవ్వుతో ఫోజులు ఇస్తున్నారు. సినిమా తారలు ఎక్కడ కనిపించినా వాళ్లతో ఫొటోలు దిగడానికి అభిమానులు ఎగబడటం చాలా సహజంగా జరిగే విషయమే. సరిగ్గా అదే సమయంలో అక్కడ ఉన్న ఒక మహిళా అభిమాని ఆమె వద్దకు వచ్చి ఒక సెల్ఫీ కావాలని ఎంతో ఆసక్తిగా అడిగింది. ఫ్యాన్స్ అడగటం మామూలే అని నికితా ఓపికగా నవ్వుతూ ఆమెకు ఒక ఫొటో ఇచ్చేందుకు అంగీకరించారు.

సడెన్‌గా పెదాలపై ముద్దుపెట్టి
కొన్ని క్షణాల్లోనే అక్కడి పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. సెల్ఫీ తీసుకుంటున్న ఆ మహిళ సడెన్‌గా నికితా బుగ్గపై ఒక ముద్దు పెట్టింది. అంతటితో ఆగకుండా ఆ అభిమాని నికితాను గట్టిగా తనవైపు లాక్కుని ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఆమె పెదాలపై బలవంతంగా ముద్దుపెట్టింది. దీంతో నికితా రావల్ ఒక్కసారిగా షాక్ తిన్నారు. అసలు తన చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక ఆ మహిళను తన నుంచి దూరంగా నెట్టేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఆ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి నుంచి బయటపడాలని ఆమె గట్టిగా ప్రయత్నించినా కూడా ఆ ఫ్యాన్ ఆమెను వదలకుండా పట్టుకుని ముద్దులు పెడుతూనే ఉండి కాసేపటికి అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా వెళ్లిపోయింది.

రణబీర్ కపూర్‌పై సంచలన విమర్శలు
ఒకవైపు ఈ ముద్దు వివాదం నెట్టింట నడుస్తుండగానే నికితా రావల్ ఇటీవల చేసిన కొన్ని సంచలన కామెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. దంగల్ ఫేమ్ నితీష్ తివారీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న రామాయణం సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా నటిస్తున్నారు. అయితే ఈ పాత్రకు రణబీర్ కపూర్ ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదని నికితా ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. గతంలో గొడ్డు మాంసం తింటానని బహిరంగంగా చెప్పుకున్న వ్యక్తికి శ్రీరాముడి లాంటి పవిత్రమైన క్యారెక్టర్ ఇవ్వడం ద్వారా ఎంతోమంది హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తున్నారని ఆమె మేకర్స్‌పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.

క్షమాపణలు చెప్పాలని గట్టి డిమాండ్
శ్రీరాముడి లాంటి ఎంతో గొప్ప క్యారెక్టర్‌కు రణబీర్ లాంటి వ్యక్తిని ఎంపిక చేయడం ఆ దేవుడి విశ్వాసాలను అవమానించడమే అని నికితా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాముడి పాత్రను ఇలాంటి వ్యక్తికి ఇవ్వడాన్ని తాను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇది కేవలం రణబీర్ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయం కాదని కోట్లాది మంది ప్రజల విశ్వాసాలకు సంబంధించిన అత్యంత సున్నితమైన అంశం అని ఆమె గుర్తుచేశారు. యానిమల్ సినిమాలో నటించిన రణబీర్ కపూర్ తన గత వ్యాఖ్యలపై బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. ఇలా ఒకవైపు తన కామెంట్స్‌తో వార్తల్లో నిలిచిన నికితా రావల్ ఇప్పుడు ఈ ముద్దు వివాదంతో మరోసారి వైరల్ అవుతున్నారు.

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