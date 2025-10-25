'ఫౌజీ' సినిమా నుంచి మరో అప్డేట్ - క్లారిటీ ఇచ్చిన డైరెక్టర్!
పార్ట్-2కు ప్లాన్ చేస్తున్న టీమ్- ఈ సారి మరో కొణంలో!
Fauzi Universe : భారత్లో ఇప్పుడు అత్యధిక సీక్వెల్స్ లైనప్ ఉన్న హీరో అంటే ప్రభాస్ ఒక్కరే కనిపిస్తారు! ఇప్పటికే 'కల్కి 2', 'సలార్ 2' లైన్లో ఉన్నాయి. అలానే 'ది రాజా సాబ్', 'స్పిరిట్', 'ఫౌజీ' సినిమాల సీక్వెల్ పై ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. ఈ చిత్రాలకు పార్ట్-2 ఉంటుందా లేదా అన్నదాని అధికారిక సమాచారం రాలేదు. ఈ క్రమంలోనే ఇక ఫౌజీకి కూడా సీక్వెల్ వస్తుందని కన్ఫర్మ్ అయ్యింది. డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయం బయటపెట్టారు.
సీక్వెల్లో మరో కోణం
"ఫౌజీలో ప్రభాస్తో ఒక వరల్డ్ చూపిస్తాం. సీక్వెల్లో మరో కోణం చూపించనున్నాం. మన చరిత్ర పుటల్లో ఎన్నో దాగివున్న కథలు ఉన్నాయి. ఊహించని విధంగా ముగిసినవి కానీ, మరో రియాలిటీలో మంచి కథలలాగా మిగిలిపోయినవి కానీ, నిజ జీవిత వలసవాదం ఘటనల ఆధారంగా స్టోరీస్ డెవలప్ చేశాను" అంటూ స్పష్టం చేశారు.
సీక్వెల్లో చిన్న ట్విస్ట్
దీంతో ఫౌజీ యూనివర్స్ స్టార్ట్ అవుతుందని ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు! ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్ లాంటిది. అయితే ఫుల్ డీటెయిల్స్ మాత్రం ఫస్ట్ పార్ట్ రిలీజ్ తర్వాతే తెలుస్తాయి. ఇంకో ట్విస్ట్ ఏంటంటే, సీక్వెల్లో ప్రభాస్తోనే చేస్తారా లేక వేరే హీరోతోనా అన్నది హను ఎంచుకునే కథల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
టైటిల్ పోస్టర్లో
ఇక ప్రభాస్ బర్త్డే సందర్భంగా సినిమా టాటిల్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు. పోస్టర్లో ప్రభాస్ లుక్ పవర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది. ఈ పోస్టుకు 'పద్మవ్యూహాన్ని ఛేదించిన అర్జునుడు, పాండవుల పక్షాన ఉన్న కర్ణుడు, గురువు లేని ఏకలవ్యుడు, పుట్టుకతోనే అతను ఒక యోధుడు' అని అర్థం వచ్చేలా మేకర్స్ సంస్కృతంలో రాసుకొచ్చారు.
'మన చరిత్రలో దాగిన అధ్యాయాల్లోని అత్యంత ధైర్యవంతుడైన సైనికుడి కథ' అంటూ క్యాప్షన్ రాశారు. ఓ విదేశీ జెండా మంటల్లో కాలుతుండగా ఆ బ్యాగ్రౌండ్లో ప్రభాస్ లుక్ను చూపించారు. ఈ సినిమా భారీ స్థాయిలో రూపొందుతుంది. 'మీరు ఇంతవరకూ చూడని స్టోరీ చూపించనున్నాం. ప్రభాస్ ఉండడంతో సినిమా అన్ని అంచనాలను అందుకుంటుంది.
ఇప్పటివరకూ ఎప్పుడూ చూడని ప్రపంచంలోకి తీసుకువెళ్తుంది. సీతారామం సినిమా అనంతరం ఈ మూవీ స్టోరీ రాయడానికే నాకు సంవత్సరానికి పైగా టైమ్ పట్టింది. ఆడియెనస్ తప్పకుండా సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అవుతారు' అని గతంలో డైరెక్టర్ హను ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు. అభిమానుల్లో అనేక ప్రశ్నలకు తావిచ్చింది. ఈ సినిమా ఎవరి ఆధారంగా తీస్తున్నారు. కథ దేని మీద నడుస్తుంది అంటూ గుగుల్లో సర్చ్ చేస్తున్నారు. ఇమాన్వీ హీరోయిన్, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ప్రొడక్షన్లో తెరకెక్కిస్తున్నారు.
