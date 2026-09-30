32 మంది స్టార్లతో సాంగ్ షూటింగ్- ఆ హీరో ఎంట్రీతో సెట్స్లో తోపులాట- షాక్లో షారుక్ ఖాన్!
32 మంది స్టార్లతో తెరకెక్కిన పాట- సెట్లోకి ఆ ఒక్క హీరో రాగానే మారిపోయిన వాతావరణం- షారుక్ ఖాన్ కూడా ఆశ్చర్యపోయారన్నట
Published : September 30, 2026 at 11:53 AM IST
Om Shanti Om Deewangi Song Shooting : 'ఓం శాంతి ఓం' సినిమాలో 'దీవాంగీ దీవాంగీ' పాటకు ఇప్పటికీ ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. షారుక్ ఖాన్తో కలిసి ఒకరిద్దరు కాదు, అప్పటి టాప్ స్టార్లు వరుసగా ఈ పాటలో కనిపిస్తారు. ధర్మేంద్ర నుంచి సల్మాన్ ఖాన్ వరకు, కాజోల్ నుంచి రేఖ వరకు చాలామంది ఒకే సెట్లో సందడి చేశారు. కానీ ఇంతమంది స్టార్ హీరోలు, హీరోయిన్లు వచ్చిన షూటింగ్లో కూడా ఒక్క నటుడు ఎంటర్ అయినప్పుడు మాత్రం పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయిందట. ఆ రోజు జరిగిన ఆ విషయం రీసెంట్గా ఫరా ఖాన్ మరోసారి వైరల్ అయ్యేలా బయటపెట్టారు.
ఆయన సెట్స్లోకి రాగానే
ఆ హీరో మరెవరో కాదు. మిథున్ చక్రవర్తి. ఇటీవల మిథున్, ఆయన కుమారులు మిమో, నమాషితో కలిసి చేసిన వ్లాగ్లో పాల్గొన్న ఫరా ఖాన్ - 'దీవాంగీ దీవాంగీ' షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన సంఘనటనను గుర్తు చేసుకున్నారు. పాట కోసం మొత్తం 32 మంది నటులు వచ్చినా, మిథున్ సెట్లో అడుగుపెట్టినప్పుడు కనిపించిన హడావుడి మాత్రం తనకు ఇప్పటికీ గుర్తుందని చెప్పారు. ఆయన వచ్చిన విషయం తెలియగానే సెట్లో ఉన్నవాళ్లు ఒక్కసారిగా ఆయన దగ్గరకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించడంతో అక్కడ చిన్నపాటి తోపులాటలాంటి వాతావరణం ఏర్పడిందట! ఇంకా 'డాన్స్ ఇండియా డాన్స్' ద్వారా కొత్త జనరేషన్లో మిథున్కు మళ్లీ క్రేజ్ పెరగకముందే ఈ సంఘటన జరిగిందని ఫరా గుర్తు చేశారు.
లైట్మ్యాన్ కూడా దిగొచ్చారట
మిథున్ను చూడటానికి అక్కడున్న ఆర్టిస్టులు మాత్రమే కాదు, టెక్నీషియన్స్ కూడా తమ పనులు పక్కన పెట్టి వచ్చారట. సెట్లో పై భాగంలో పని చేస్తున్న ఒక లైట్మ్యాన్ కూడా కిందకు దిగి మిథున్ను కలవడానికి వచ్చాడని ఫరా చెప్పారు. ఒక్కసారిగా అంతమంది ఒకే వైపు వెళ్లడంతో ఏం జరుగుతోందో తనకు, షారుక్ ఖాన్కు మొదట అర్థం కాలేదట. అప్పటికే పెద్ద తారాగణం ఆ రోజు షూటింగ్కు వచ్చినా, మిథున్కు వచ్చిన ఈ రెస్పాన్స్ మాత్రం వేరుగా కనిపించిందని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.
నిజంగా పడిపోయిన మహిళ
పాటలో మిథున్ వచ్చే సమయంలో ఓ మహిళ ఆయనను చూసి స్పృహ తప్పినట్లు పడిపోయే షాట్ ఉంటుంది. అది ముందుగానే రాసుకున్న సీన్ కాదని ఫరా చెప్పారు. షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు నిజంగానే ఓ మహిళ మిథున్ను చూసి ఒక్కసారిగా పడిపోయిందట. ఆ సంఘటన చూసిన తర్వాతే అదే మూమెంట్ను పాటలో ఉపయోగిస్తే బాగుంటుందని టీమ్ అనుకుంది. తర్వాత షూట్ చేసిన ఫైనల్ వెర్షన్లో ఆ షాట్ కూడా పెట్టారు. ఇప్పుడు పాటను గమనిస్తే చిన్న కామెడీ మూమెంట్లా అది హైలెట్ అవుతుంది.
షారుక్కు స్టెప్స్ కుదరలేదట
మిథున్, షారుక్ కలిసి డాన్స్ చేసే పార్ట్ షూటింగ్లో కూడా ప్లాన్ చేయని ఒక మూమెంట్ పాటలోకి వచ్చింది. మిథున్ చేస్తున్న స్టెప్స్ను షారుక్ ఫాలో అయితే సరిపోతుందని ఫరా చెప్పారట. కానీ మిథున్ స్టైల్కు తగ్గట్టు వెంటనే చేయడం షారుక్కు కుదరలేదని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. దీంతో మిథున్ సరదాగా షారుక్ తలపై చిన్నగా కొట్టారట. ఆ రియాక్షన్ నేచురల్గా రావడంతో దాన్ని కట్ చేయకుండా పాటలో అలాగే ఉంచేశారు. అలా స్క్రిప్ట్లో లేని మరో చిన్న మూమెంట్ కూడా ఫైనల్ సాంగ్లో సెట్టయ్యింది.
ఒక పాటలో 32 మంది
2007లో వచ్చిన 'ఓం శాంతి ఓం'కు ఫరా ఖాన్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలోని 'దీవాంగీ దీవాంగీ' పాట కోసం అప్పటి బాలీవుడ్లో ఉన్న చాలా మంది ప్రముఖులను ఒకే ఫ్రేమ్ లోకి తీసుకొచ్చారు. ధర్మేంద్ర, జీతేంద్ర, మిథున్ చక్రవర్తి, సంజయ్ దత్, సల్మాన్ ఖాన్, సైఫ్ అలీ ఖాన్, కాజోల్, రాణి ముఖర్జీ, టబు, కరిష్మా కపూర్, ప్రియాంక చోప్రా, రేఖ, జూహీ చావ్లా సహా మొత్తం 32 మంది ఈ పాటలో కనిపించారు. ఒక్కొక్కరి ఎంట్రీకి చిన్న పార్ట్ డిజైన్ చేసి, షారుక్ ఖాన్తో కలిసి డాన్స్ చేసేలా షూట్ చేశారు. అందుకే పాట మొదలైనప్పటి నుంచి చివరి వరకు వరుసగా స్టార్ల ఎంట్రీలు కనిపిస్తుంటాయి.
వాళ్లూ లిస్ట్లోనే - కానీ రాలేకపోయారు
అయితే ఫరా అనుకున్న మరికొందరు సార్లు రాలేకపోయారట. అమితాబ్ బచ్చన్, ఆమిర్ ఖాన్, దేవ్ ఆనంద్, దిలీప్ కుమార్ పేర్లు కూడా మొదట ఈ లిస్ట్లో ఉన్నట్లు ఆమె గతంలో చెప్పారు. అమితాబ్ అప్పట్లో అభిషేక్ బచ్చన్ ఐశ్వర్య రాయ్ పెళ్లి పనుల్లో బిజీగా ఉండగా, ఆమిర్ 'తారే జమీన్ పర్' పనులతో రాలేకపోయారు. దేవ్ ఆనంద్ మాత్రం క్యామియోలు చేయడం తనకు ఇష్టం లేదని చెప్పినట్లు ఫరా గతంలో వెల్లడించారు. అందరూ రాకపోయినా 30 మందికి పైగా స్టార్లను ఒకే పాటలో చూపించడం అప్పట్లోనే ఉహించని బజ్ తీసుకొచ్చింది.
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