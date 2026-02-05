ETV Bharat / entertainment

బాబాయ్​, అబ్బాయ్​ల డేట్స్​ ఖరారు - మరి బాస్​ సినిమా ఎప్పుడు?

ఉస్తాద్​ భగత్​ సింగ్​కు లైన్​ క్లియర్​ - చెర్రీ సినిమా ఏప్రిల్​లో - వరుస నెలల్లో రానున్న పవన్, చరణ్- ఇప్పుడు అందరి చూపు చిరంజీవి​ సినిమాపైనే!

Vishwambhara Movie update
Vishwambhara Movie update (Movie Posters)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 5, 2026 at 10:40 AM IST

Vishwambhara Movie update : ఈ ఏడాది మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి భారీ సినిమాలు విడుదలకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే పవర్​ స్టార్​ పవన్​ కల్యాణ్​, మెగా పవర్​ స్టార్​ రామ్​చరణ్​ సినిమా విడుదలపై స్పష్టత వచ్చేసింది. మార్చి 26న ఉస్తాద్, ఏప్రిల్​ 30న పెద్ది రిలీజ్ కానున్నాయి. దీంతో మెగా అభిమానుల అందరి చూపు చిరంజీవి 'విశ్వంభర' చిత్రంపైకి మళ్లింది. ఒకవేళ చిరు సినిమా కూడా మే నెలలో విడుదల అయితే ఫ్యాన్స్​ పండగ చేసుకోవడం ఖాయం.

వీరి తేదీలు ఖరారు
పవన్ కల్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్', రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' చిత్రాల నిర్మాతలు కొద్ది రోజుల నుంచి నెలకొన్న బాక్సాఫీస్ ఉత్కంఠకు తెరదించారు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా విడుదల తేదీలను అధికారికంగా ప్రకటించారు. దీంతో మెగా అభిమానులు ఈ పెద్ద అప్‌డేట్‌లతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత హరీష్ శంకర్ - పవన్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న రెండో చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. 'పెద్ది' వాయిదా పడడంతో ఖాళీ అయిన మార్చి 26వ తేదీ స్లాట్‌ను దక్కించుకుంది. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్ కారణంగా సినిమాపై భారీ బజ్ నెలకొంది. దీంతో సినిమాపై మరింత హైప్​ పెరిగింది.

రూమర్స్​కు చెక్
ఇదిలా ఉండగా మార్చిలో అనుకున్న 'పెద్ది' సినిమా పోస్ట్ పోన్ అయ్యింది. ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 30న గ్రాండ్​గా విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో చెర్రీ ఫ్యాన్స్​కు కొంత నిరాశ ఎదురైయినా, మార్చిలో పవన్​ చిత్రం విడుదల అవుతున్నందుకు జోష్​లో ఉన్నారు. నిర్మాణ పనులు ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉన్నందున 'పెద్ది' మరింత వాయిదా పడవచ్చని ప్రచారం జరిగింది. ఆ ప్రచారాన్నే నిజం చేస్తూ దర్శకుడు బుచ్చిబాబు పెద్ది సినిమా పోస్ట్​పోన్​ను అధికారికంగా కన్ఫార్మ్ చేసేశారు. ఈ గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఓపెనింగ్స్ కూడా అద్భుతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

సోషల్​ మీడియాలో పోల్స్​
ప్రేక్షకులలో ఉన్న భారీ హైప్ కారణంగా 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' 'పెద్ది' రెండూ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్స్​తో వేసవి సీజన్‌ను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. తాజాగా సోషల్​ మీడియాలో ఈ రెండు చిత్రాల్లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఏది అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ రాబడుతుంది? అంటూ పోల్స్​ నిర్వహిస్తున్నారు. చిత్రానికి సంబంధించిన అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​ ప్రారంభం కాకముందే దీనిపై ఈ రేంజ్​లో చర్చ జరగడం మెగా ఫ్యాన్స్​ ఈ సినిమాల కోసం ఎంతలా ఎదురు చూస్తున్నారనే విషయం అర్థమవుతుంది.

మరి విశ్వభర సంగతేంటి?
పెద్ది, ఉస్తాద్ రిలీజ్​లు కన్ఫార్మ్ అవ్వడంతో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'విశ్వంభర'పై ఉంది. ఎప్పుడో ప్రారంభమైన ఈ సినిమా చాలా కాలంగా ఆలస్యమవుతూ వస్తోంది. వీఎఫ్‌ఎక్స్ పనుల కారణంగా ఈ చిత్రం ఇప్పటికే చాలాసార్లు వాయిదా పడుతూ వస్తుంది. ఈ భారీ బడ్జెట్ ఎంటర్‌టైనర్ దాదాపు రెండేళ్లుగా నిర్మాణంలో ఉంది. కానీ, విడుదల తేదీపై ఇంకా స్పష్టత లేదు. వేసవి సీజన్‌లో విడుదల అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని గతంలో పుకార్లు వచ్చాయి.

ఈ ఏడాది మే లో సినిమా రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. ఒకవేళ మే నెలలో ఈ సినిమా వస్తే మెగా ఫ్యాన్స్​కు ఈ వేసవి ఒక పండగే. ఎందుకంటే వరుసగా మూడు నెలల్లో ముగ్గురు మెగా హీరోల సినిమాలు థియేటర్లలో చూసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే, చిత్ర బృందం దీని గురించి ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఈ చిత్రం అప్డేట్స్​ అభిమానులు ఇంకా ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నారు.

