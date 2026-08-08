‘రామాయణ’ రిలీజ్ డేట్పై ఫ్యాన్స్లో అసంతృప్తి- బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?
'రామాయణ' రిలీజ్పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన నిర్మాత - అలా చేస్తే లీకులు జరిగే అవకాశాలున్నాయని ఫ్యాన్స్ ఆందోళన
Published : August 8, 2026 at 12:37 PM IST
Ramayana Release Dates : రణ్బీర్ కపూర్, యష్, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రల్లో దర్శకుడు నితేష్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘రామాయణ’. ఈ సినిమా రెండు భాాగాల్లో రాబోతోంది. ఇండియన్ స్క్రీన్పై అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో రూపుదిద్దుకుంటున్న పౌరాణిక దృశ్యకావ్యం ఇది. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీలకు సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. సినిమాపై ఉన్న అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, లేటెస్ట్గా వెలువడిన రిలీజ్ ప్లాన్ మాత్రం ఫ్యాన్స్ను, ట్రేడ్ వర్గాలను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది.
ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్కి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మార్కెటింగ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాధ్యతలను హాలీవుడ్ ప్రముఖ సంస్థ 'సోనీ పిక్చర్స్ దక్కించుకున్న విషయం తెలిసిందే. ‘రామాయణ’ మొదటి భాగాన్ని ఓవర్సీస్లో నవంబర్ 6న అత్యంత వైభవంగా విడుదల చేయనున్నట్లు ఇటీవల సోనీ పిక్చర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. హాలీవుడ్ స్థాయి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్తో వస్తున్న ఈ సినిమా ఓవర్సీస్లో మంచి ఆదరణ దక్కించుకుంటుందని ఫ్యాన్స్ తోపాటు ట్రేడ్ వర్గాలు భావించాయి.
అయితే, ఆ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ నమిత్ మల్హోత్రా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ఆ సినిమా మూడ్ను మార్చేసింది. ఫ్యాన్స్ను తీవ్ర నిరాశకు గురి చేసిందనే చెప్పాలి. ఇంతకీ ఆయన ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెప్పారంటే, భారత్లో 'రామాయణ' చిత్రాన్ని దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 8న థియేటర్లలోకి విడుదల చేయనున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంటే ఓవర్సీస్ విడుదలైన రెండు రోజుల ఆలస్యంగా ఇండియాలో సినిమా స్క్రీనింగ్ కానుందన్న మాట. ఈ వార్త బయటకు వచ్చిన తర్వాత సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులు తీవ్ర అసంతృప్తి, ఆందోళనను వ్యక్తం చేశారు.
Unfortunately, mic is still the biggest enemy of Namit Malhotra https://t.co/KZk8nssOOF— Redding Cream (@redding_cream_t) August 7, 2026
విదేశాల్లో రెండు రోజుల ముందే సినిమా విడుదల కావడం వల్ల హై-క్వాలిటీ పైరసీ ప్రింట్లు, ముఖ్యమైన సీన్లు లీక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని అభిమానులు భయపడుతున్నారు. ప్లాట్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, నటీనటుల లుక్స్ పై సోషల్ మీడియాలో రివ్యూలు, స్పాయిలర్లు ముందే వచ్చేస్తే ఇండియన్ ఆడియన్స్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెబ్బతింటుందని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ పరిణామాల వల్ల భారత్లో బాక్సాఫీస్ వసూళ్లపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ ప్రతికూలతలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకే రోజున సినిమాను విడుదల చేయాలని నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రాను ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
5 రోజుల్లోనే 1 బిలియన్ వ్యూస్
మరోవైపు ఇటీవల విడుదల చేసిన రామాయణ ఇంగ్లిష్ వెర్షన్ ట్రైలర్కు రికార్డ్ వ్యూస్ దక్కడంపై నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ట్రైలర్ విడుదలైన ఐదు రోజుల్లోనే 1 బిలియన్ (100 కోట్లు) వ్యూస్ను అందుకుందని ఆయన వివరించారు. ఇది తమ చిత్రబృందానికి ప్రత్యేకమైన అనుభూతి అని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ట్రైలర్కు ఇంత ఆదరణ లభించడం ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే క్షణమని మల్హోత్రా అన్నారు.
ఇక రామాయణ తెలుగు ట్రైలర్కు కూడా మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. టాప్ క్వాలిటీ విజువల్స్, గ్రాఫిక్స్కు ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. ఒక్కో షాట్, ఒక్కో సీన్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. గడిచిన ఐదు రోజుల్లోనే ఈ ట్రైలర్కు 11 మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చాయి. కాగా, తెలుగు, హిందీతోపాటు తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, ఇంగ్లిష్ భాషల్లో ఈ ట్రైలర్ యూట్యూబ్లో అందుబాటులో ఉంది.
రామాయణలో రాముడి పాత్రకు రణ్బీర్ కపూర్ను ఎంపిక చేసుకోవడంపై నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా క్లారిటీ ఇచ్చారు. రణ్బీర్ కపూర్ను రాముడి క్యారెక్టర్కు తీసుకునే క్రమంలో మరే ఇతర హీరోను సంప్రదించలేదని అన్నారు. ఈ పాత్రలో మాత్రం ముందునుంచీ తమ ఎంపిక రణ్బీర్ కపూరేనని పేర్కొన్నారు. ఇందులో వేరే ఆప్షన్స్ ఏమీ పెట్టుకోలేదన్నారు. చాలా సహజంగానే ఈ పాత్రను సెలెక్ట్ చేసుకున్నామని, ఇందుకు రణ్బీర్ను తప్ప మరొకరిని ఊహించుకోలేదని మల్హోత్రా వివరించారు.
ఇందులో రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడి పాత్రలో నటించారు. రెండు భాగాలుగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. తొలి భాగం ఈ ఏడాది దీపావళి సందర్భంగా రిలీజ్ కానుంది. వరల్డ్వైడ్గా 50 వేల స్క్రీన్లలో రామాయణ రిలీజ్ చేసేలా సోనీ పిక్చర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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