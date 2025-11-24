ETV Bharat / entertainment

'వింటేజ్ వైబ్స్ షురూ'- 'రెబల్ సాబ్' పాటపై డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్

ప్రభాస్​ డ్యాన్స్​కు ఒక స్పెషాలిటీ - అతను తప్ప మరెవ్వరు చేయలెరన్న హీరోలు!

Fans Reaction On Rajasaab First Single
Fans Reaction On Rajasaab First Single (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 24, 2025 at 11:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fans Reaction On Rajasaab First Song : రెబల్​ స్టార్​ ప్రభాస్​ పాన్​ఇండియా వైడ్​గా ఫుల్​ ఫ్యాన్​ బేస్​ను సంపాదించుకున్నారు. కానీ, ఫ్యాన్స్​ మాత్రం డార్లింగ్​ వింటేజ్​ లుక్​ను బాగా మిస్​ అవుతున్నారు. లుక్స్​, ఫిట్​నెస్​, యాక్టింగ్​కు ఎలా అయితే ఫ్యాన్స్​ ఉన్నారో, అంతకంటే ఎక్కువగా అతని డ్యాన్స్​కు కూడా మాస్​ ఫాలోయింగ్​ ఉంది. బాహుహలి సినిమా సీక్వెల్​ నుంచి కథలలో మార్పు కారణంగా ప్రభాస్​ డ్యాన్స్ స్టెప్స్​ వేసేందుకు అంతగా అవకాశం రాలేదు. ఆ తర్వాత వరుసగా యాక్షన్​ ఓరియంటెడ్​ సినిమాలు చేయడంతో ప్రభాస్​ కామెడీ టైమింగ్, డ్యాన్స్​ మూమెంట్స్​ సినిమాల్లో కనిపించక ఆభిమానులు బాగా నిరాశ పడ్డారు. కానీ ఇన్నేళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత డార్లింగ్​ మళ్లీ ఆ గ్రేస్​తో అభిమానుల ముందుకు వచ్చారు.

మళ్లీ వింటేజ్​ ప్రబాస్​ బ్యాక్​
మారుతి - ప్రభాస్​ కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కిస్తున్న సినిమా రాజాసాబ్​. ఇది జనవరి 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి పోస్టర్​తో పాటు టీజర్​ను కూడా మూవీ టీమ్​ విడుదల చేసింది. ఎంతో గ్యాప్​ తర్వాత డార్లింగ్​ను మళ్లీ స్క్రీన్​ పై ఈ విధంగా చూసే అవకాశం ఈ సినిమాతో లభించనుందంటూ ఫ్యాన్స్​ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్​ కామెడీ టైమింగ్​, డ్యాన్స్​ మరో స్థాయికి చేరనుందని భారీగా అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి.

రిలీజ్​ చేసిన ఫస్ట్ సింగిల్​
కాగా, ఎప్పటి నుంచో ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్​ సింగిల్​ను విడుదల చేస్తామంటూ మూవీటీమ్​ చెబుతూనే ఉంది. ప్రభాస్​ బర్త్​డే సందర్భంగా రిలీజ్​ చేస్తారని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ పాటకు సంబంధించిన పోస్టర్​ మాత్రమే రిలీజ్​ చేయడంతో అభిమానులు కొంత నిరాశ పడ్డారు. తాజాగా ఫస్ట్​ సింగిల్​ను ప్రేక్షకుల కోసం విడుదల చేశారు. దీంతో కొన్ని నిమిషాల్లోనే సోషల్​ మీడియాలో లక్షల కొద్ది లైకులు, వ్యూవ్స్​ సంపాదించుకుంది. టెంపుల్​ బ్యాగ్​డ్రాప్​, ప్రభాస్​ కూల్ లుక్స్, డ్యాన్స్ స్టెప్స్​ అభిమానులకు కన్నుల పండుగగా నిలిచింది.

ఫ్యాన్స్​ ఫుల్ ఖుష్
వింటేజ్ లుక్​లో​ ప్రభాస్​ను మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చిన డైరెక్టర్​కు, రెబల్​ స్టార్​ అభిమానులు నెక్స్ట్​ లెవెల్​ అంటూ కామెంట్స్​ చేస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ మా డార్లింగ్​ను ఇలా చూస్తున్నాం అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. 'వింటేజ్ వైబ్స్ షురూ' అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక ఈ పాటకు థియేటర్లలో కేరితలు కొట్టడం, విజిల్స్ పడడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.

ప్రభాస్​ డ్యాన్స్​కు ఒక స్పెషాలిటీ
ప్రభాస్​ చేసే డ్యాన్స్​ మూమెంట్స్​కు ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. ఆయన ఫ్లోర్​ స్టెప్స్​, భారీ మూవ్స్​ చెయ్యరు. కానీ డార్లింగ్​ చేసే వేవ్స్​ స్టెప్స్​ మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి మూవ్స్ బిల్లా, డార్లింగ్​ సినిమాలలోనే చూపించారు. ఇలా చేయడం రెబల్​ స్టార్​కు మాత్రమే సాధ్యం అంటూ ఇతర హీరోలు కూడా గతంలో పలుమార్లు ప్రశంసలు కురిపించడం విశేషం. ఇక ప్రభాస్​ డ్యాన్స్​ చూడాలంటే సినిమా విడుదల అయ్యేంత వరకు వేచి చూడక తప్పదు.

ప్రభాస్ భారీ లైనప్​
ఇక ప్రభాస్​ సినిమాల విషయానికి వస్తే , భారీ లైన్​అప్​తో ఫుల్​ బిజీగా ఉన్నారు. స్పిరిట్​, ఫౌజీ, కల్కి-2, సలార్​-2 సినిమా షూటింగ్​లలో ఫుల్​ బిజీగా ఉన్నారు. వరుస షూటింగ్​ షెడ్యూల్స్​తో, లుక్​ను మారుస్తూ సినిమాలు పూర్తి చేయడం అంతే కొంచం కష్టం అనే చెప్పాలి. ఇక ముందు ఈ సినిమాల నుంచి వచ్చే అప్​డేట్స్​కు ఫ్యాన్స్​ రియాక్షన్​ ఎలా ఉండనుందో అంతుచిక్కడంలేదు.

ఇండియా​ నెం.1గా ప్రభాస్- లిస్ట్​లో బన్నీ, తారక్- పాపులర్ సెలబ్రిటీలు వీళ్లే!

'స్పిరిట్' షూటింగ్​పై అప్డేట్- ఈసారైనా సందీప్ మాట నిలబెట్టుకుంటాడా?

TAGGED:

RAJASAAB MOVIE TEASER
RAJASAAB MOVIE POSTER
PRABHAS UPCOMING MOVIES
RAJASAAB FIRST SINGLE
FANS REACTS RAJASAAB FIRST SINGLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.