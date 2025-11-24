'వింటేజ్ వైబ్స్ షురూ'- 'రెబల్ సాబ్' పాటపై డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్
ప్రభాస్ డ్యాన్స్కు ఒక స్పెషాలిటీ - అతను తప్ప మరెవ్వరు చేయలెరన్న హీరోలు!
Published : November 24, 2025 at 11:09 AM IST
Fans Reaction On Rajasaab First Song : రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ పాన్ఇండియా వైడ్గా ఫుల్ ఫ్యాన్ బేస్ను సంపాదించుకున్నారు. కానీ, ఫ్యాన్స్ మాత్రం డార్లింగ్ వింటేజ్ లుక్ను బాగా మిస్ అవుతున్నారు. లుక్స్, ఫిట్నెస్, యాక్టింగ్కు ఎలా అయితే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో, అంతకంటే ఎక్కువగా అతని డ్యాన్స్కు కూడా మాస్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. బాహుహలి సినిమా సీక్వెల్ నుంచి కథలలో మార్పు కారణంగా ప్రభాస్ డ్యాన్స్ స్టెప్స్ వేసేందుకు అంతగా అవకాశం రాలేదు. ఆ తర్వాత వరుసగా యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు చేయడంతో ప్రభాస్ కామెడీ టైమింగ్, డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ సినిమాల్లో కనిపించక ఆభిమానులు బాగా నిరాశ పడ్డారు. కానీ ఇన్నేళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత డార్లింగ్ మళ్లీ ఆ గ్రేస్తో అభిమానుల ముందుకు వచ్చారు.
మళ్లీ వింటేజ్ ప్రబాస్ బ్యాక్
మారుతి - ప్రభాస్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిస్తున్న సినిమా రాజాసాబ్. ఇది జనవరి 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి పోస్టర్తో పాటు టీజర్ను కూడా మూవీ టీమ్ విడుదల చేసింది. ఎంతో గ్యాప్ తర్వాత డార్లింగ్ను మళ్లీ స్క్రీన్ పై ఈ విధంగా చూసే అవకాశం ఈ సినిమాతో లభించనుందంటూ ఫ్యాన్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ కామెడీ టైమింగ్, డ్యాన్స్ మరో స్థాయికి చేరనుందని భారీగా అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి.
రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ సింగిల్
కాగా, ఎప్పటి నుంచో ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ను విడుదల చేస్తామంటూ మూవీటీమ్ చెబుతూనే ఉంది. ప్రభాస్ బర్త్డే సందర్భంగా రిలీజ్ చేస్తారని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ పాటకు సంబంధించిన పోస్టర్ మాత్రమే రిలీజ్ చేయడంతో అభిమానులు కొంత నిరాశ పడ్డారు. తాజాగా ఫస్ట్ సింగిల్ను ప్రేక్షకుల కోసం విడుదల చేశారు. దీంతో కొన్ని నిమిషాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో లక్షల కొద్ది లైకులు, వ్యూవ్స్ సంపాదించుకుంది. టెంపుల్ బ్యాగ్డ్రాప్, ప్రభాస్ కూల్ లుక్స్, డ్యాన్స్ స్టెప్స్ అభిమానులకు కన్నుల పండుగగా నిలిచింది.
Thank you so much @DirectorMaruthi ❤️🔥#RebelSaab is totally fans service..🥵— Tribe of Prabhas (@TribeOfPrabhas) November 23, 2025
Excitement has been 4x for #Therajasaab 💥💥💥#Prabhas......🤩
pic.twitter.com/dETqpU5b4o
ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్
వింటేజ్ లుక్లో ప్రభాస్ను మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చిన డైరెక్టర్కు, రెబల్ స్టార్ అభిమానులు నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ మా డార్లింగ్ను ఇలా చూస్తున్నాం అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు. 'వింటేజ్ వైబ్స్ షురూ' అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక ఈ పాటకు థియేటర్లలో కేరితలు కొట్టడం, విజిల్స్ పడడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.
THIS PORTION ❤️💥#Rebelsaab #TheRajaSaab pic.twitter.com/Fiw5Cd7KoK— Ayyappan (@Ayyappan_1504) November 23, 2025
ప్రభాస్ డ్యాన్స్కు ఒక స్పెషాలిటీ
ప్రభాస్ చేసే డ్యాన్స్ మూమెంట్స్కు ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. ఆయన ఫ్లోర్ స్టెప్స్, భారీ మూవ్స్ చెయ్యరు. కానీ డార్లింగ్ చేసే వేవ్స్ స్టెప్స్ మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి మూవ్స్ బిల్లా, డార్లింగ్ సినిమాలలోనే చూపించారు. ఇలా చేయడం రెబల్ స్టార్కు మాత్రమే సాధ్యం అంటూ ఇతర హీరోలు కూడా గతంలో పలుమార్లు ప్రశంసలు కురిపించడం విశేషం. ఇక ప్రభాస్ డ్యాన్స్ చూడాలంటే సినిమా విడుదల అయ్యేంత వరకు వేచి చూడక తప్పదు.
Recent times lo oka step ke theatre lo racha lepinar inka motham song ki dance ante mee ooha ke odhilesthunna 💃🏻🕺🏻#Prabhas #Rebelsaabpic.twitter.com/7CQJwiSuGb— 𝐒𝐡𝐚𝐥𝐮♡ (@ShaluReddy25) November 22, 2025
ప్రభాస్ భారీ లైనప్
ఇక ప్రభాస్ సినిమాల విషయానికి వస్తే , భారీ లైన్అప్తో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. స్పిరిట్, ఫౌజీ, కల్కి-2, సలార్-2 సినిమా షూటింగ్లలో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. వరుస షూటింగ్ షెడ్యూల్స్తో, లుక్ను మారుస్తూ సినిమాలు పూర్తి చేయడం అంతే కొంచం కష్టం అనే చెప్పాలి. ఇక ముందు ఈ సినిమాల నుంచి వచ్చే అప్డేట్స్కు ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్ ఎలా ఉండనుందో అంతుచిక్కడంలేదు.
Most Underrated Dancer in Tollywood #Prabhas#Prabhas Can Do Dance with Speed,Style,Grace and more Over He is Mass Dancer🔥😎#Prabhas Best Dance Performances— Tarun Reddy (@TarunDhfp) May 17, 2021
👇
HosaHore Song From #Darling pic.twitter.com/YY2cMIr8ng
