ధురంధర్​- 2లో OG విలన్? ఆదిత్య ప్లాన్ ఏంటి?

మార్చి 19న విడుదల కానున్న ధురంధర్​ 2 మూవీ- బడేసాబ్​ పాత్రపై భారీ అంచనాలు

Bade Saab Role Clarity
Bade Saab Role Clarity (Movie Poster, ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 24, 2026 at 5:36 PM IST

Dhurandhar 2 Bade Saab Role : బాలీవుడ్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన 'ధురంధర్' సినిమా థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనను రాబట్టింది. ఆ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా ధురంధర్ 2 మూవీ వచ్చే నెలలో రిలీజ్ కానుండగా, ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అందుకు సంబంధించిన ప్రమోషన్లు జోరుగా జరుగుతున్నాయి. అయితే సినిమాలో ఉండే బడే సాబ్ పాత్ర విషయంలో అంతా ఆసక్తి నెలకొంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ పాత్రలో కొంతమంది ప్రముఖులు నటిస్తున్నట్టు సమాచారం వైరల్‌గా మారింది. ఇప్పుడు తాజాగా మరొక ప్రముఖ నటుడి పేరు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

నిజానికి పార్ట్​ 1లో ా పాత్రలో ఎవరు నటిస్తున్నారన్నదాని పై మేకర్స్​ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు​. కానీ ఆ రోల్​కు మాత్రం మొదటి భాగంలో ఫుల్​ హైప్​ ఇచ్చారు. అయితే కొంత మంది అభిమానులు ఆ పాత్రలో దావూద్ ఇబ్రహీం లేదా మౌలానా మసూద్ అజార్‌ నటించే అవకాశాలు భారిగా ఉన్నట్లు ప్రచారం చేశారు. అయితే తాజాగా వచ్చిన కొన్ని రిపోర్ట్​ల ప్రకారం మరో పేరు హైలైట్​గా నిలిచింది. లెటర్‌బాక్స్‌డి వేదికపై 'ధురంధర్: ది రివేంజ్' కాస్ట్ లిస్ట్‌లో ఇమ్రాన్ హాష్మీ పేరు హఠాత్తుగా కనిపించడంతో స్క్రీన్‌షాట్లు వైరల్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఆ పేరును అందులో నుంచి మేకర్స్​ తొలగించినట్లు తెలుస్తుంది.

అయినప్పటికీ "అక్ఖా బాలీవుడ్ ఒక వైపు - ఇమ్రాన్ హాష్మి ఒక వైపు!" అంటూ ఫ్యాన్స్ ఆ పోస్ట్​లను వైరల్​ చేస్తున్నారు. రణ్​వీర్ సింగ్ హంజాగా తిరిగి వస్తున్న ఈ సీక్వెల్‌లో అర్జున్ రాంపాల్ మేజర్ ఇక్బాల్​గా, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా వంటి స్టార్ కాస్ట్ ఇప్పటికే ఉన్నా, ఇమ్రాన్ హాష్మీ బడే సాబ్​గా వస్తే ఫైట్ సీన్స్, డైలాగ్స్ ఎలా ఉంటాయో అని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. యామి గౌతం క్యామియో కూడా ఉందంటే ఇంకా ఎన్ని సర్‌ప్రైజ్‌లు ఉన్నాయో! అంటూ ఫ్యాన్స్​ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు.

ఇది ఇమ్రాన్​ హాష్మీ ప్రపంచం
ఈ అప్డేట్ ఆన్‌లైన్‌లో కనిపించినప్పటి నుంచి, కచ్చితంగా 'ధురంధర్​ 2'లో బడేసాబ్​ పాత్రలోనే ఇమ్రాన్​ నటిస్తున్నారని తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్​ మీడియాలో ఇమ్రాన్​ హాష్మీ ప్రపంచం, అందరం అందులోనే జీవిస్తున్నామంటూ కామెంట్స్​ పెడుతున్నారు. మరి కొంత మంది బడే సాబ్​ పాత్రకు ఇమ్రాన్​ కచ్చితంగా సరిపోతారంటూ చెబుతున్నారు కానీ చిత్ర బృందం నుంచి దీని గురించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా బయటికి రాలేదు.

థియేటర్​ వద్ద భారీ క్లాష్​
ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ధురంధర్ మూవీ సీక్వెల్ మార్చి 19న థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. కొద్ది రోజుల క్రితం, రెహ్మాన్ ఢకైత్ (అక్షయ్ ఖన్నా) మరణం తర్వాత లైరీలో హంజా (రణ్‌వీర్ సింగ్) ప్రతీకారం తీర్చుకునే లక్ష్యాన్ని సూచించే విధానాన్ని చూపిస్తూ చిత్ర బృందం టీజర్​ను విడుదల చేసింది. అందులో రణ్​​వీర్​ ఫస్ట్​ లుక్​ను విడుదల చేశారు. రెండో భాగాన్ని డైరెక్టర్​ ఆదిత్య ధర్​ ఏ విధంగా తెరకెక్కించారన్నది వేచి చూడాల్సి ఉంది. అయితే మార్చి 19న విడుదల కానున్న ఈ సినిమా సీక్వెల్, యశ్​ యాక్షన్ చిత్రం 'టాక్సిక్'తో బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద క్లాష్​కు సిద్ధంగా ఉందనే చెప్పాలి. మరి ఎలాంటి రిజల్ట్ అందుకుంటుందో వేచి చూడాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

