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నేషనల్ అవార్డ్స్ మూవీ లవర్స్​ను నిరాశపర్చాయా?- ఆ సినిమాలకూ అవార్డులు ఆశించిన ఆడియెన్స్!

72వ నేషనల్ అవార్డులు- ఆ హీరోలకు అవార్డు రాకపోవడంపై అభిమానుల నిరాశ

72nd National Awards
72nd National Awards (Source: Movie Posters)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 7:10 PM IST

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72nd National Awards Movies : 72వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డులను కేంద్ర సమాచార, ప్రసార శాఖ శనివారం ప్రకటించింది. ఇందులో తెలుగు, తమిళ, హిందీకి చెందిన పలు చిత్రాలు వివిధ విభాగాల్లో సత్తా చాటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ నటుడు అవార్డుల పట్ల మాత్రం కొద్దిమంది సినీ ఆడియెన్స్ భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు. కచ్చితంగా నేషనల్ అవార్డ్ వస్తుందనుకున్న వారికి రాకపోవడమే దీనికి కారణమా? లేక దీని వెనక మరే కారణమైనా దాగి ఉందా? అనేది ఇప్పుడు చర్చిద్దాం.

భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో సంవత్సరానికి ఎన్నో సినిమాలు రిలీజ్ అవుతుంటాయి. ఇందులో కొన్ని చిత్రాలు కమర్షియల్​ సక్సెస్​లను అందుకుంటాయి. మరికొన్ని సందేశాత్మకంగా, స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్​తో నిండి ఉంటాయి. ఈ తరహా చిత్రాలు కమర్షియల్​గా పెద్దగా సక్సెస్ కాకపోయినప్పటికీ ప్రేక్షకులను తనదైన ఎమోషన్స్​తో కట్టిపడేస్తాయి. అదే విధంగా స్టార్ హీరో అనిపించుకోవడం వేరు, స్టార్ యాక్టర్ అనిపించుకోవడం వేరు. ఇందులో డిఫరెన్స్ ఏముందనుకుంటున్నారా? కచ్చితంగా ఉంది. అదేంటి అంటారా? మాస్ ఎలిమెంట్స్​తో కూడిన కమర్షియల్ సినిమాల్లో నటిస్తూ మంచి సక్సెస్​ను అందుకుంటే ఆ తరహా హీరోలను స్టార్​ హీరోగా పరిగణించవచ్చు. మరోవైపు కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తూనే అందులోనే నటనకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ తమదైన యాక్టింగ్ స్కిల్స్​తో ఆకట్టుకునే వారిని స్టార్ యాక్టర్ అంటారు. ఇలా రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ సినిమాలు చేసే నటులను ఆల్​రౌండర్లుగానూ అభివర్ణించవచ్చు. ఇలాంటి గొప్పనటులు సినీపరిశ్రమలో ఎంతో మంది ఉన్నారు.

అయితే కొన్నిసార్లు కేంద్రం ప్రకటించే చలన చిత్ర అవార్డుల విషయంలో సినీ అభిమానులు నిరాశకు గురవుతుంటారు. దీనికి కారణం వారిని ఆకట్టుకున్న సినిమా, లేదా వారిని అలరించిన నటుడికి ఆ అవార్డు రాకపోవడమే. తాజాగా కేంద్రం ప్రకటించిన 72వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల ప్రకటనలోనూ ఇదే జరిగిందని పలువురు సినీ అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు.

సత్యం సుందరంపై ఆశలు పెట్టుకున్న సినీ అభిమానులు
2024లో తమిళంలో విడుదలైన 'మీయజగన్' (తెలుగులో సత్యం సుందరం) తెలుగు ప్రేక్షకులను సైతం బాగా అలరించింది. కమర్షియల్​గా పెద్ద విజయం కాకపోయినా ఇప్పటికీ ఇందులో టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ కార్తి, అరవింద స్వామి మధ్య నేచురల్​గా సాగే ఎమోషన్స్​కు ఆడియెన్స్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు. పలువురు సెలబ్రిటీలు సైతం ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించారు. అయితే ఈ సినిమాకు ఉత్తమ చిత్రం విభాగంలో అవార్డు రాలేదని కొద్దిమంది ప్రేక్షకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాను 96 ఫేమ్ ప్రేమ్​కుమార్ తెరకెక్కించారు.

విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న 'తంగలాన్'
మరోవైపు తమిళ సినీపరిశ్రమలో చియాన్ విక్రమ్​కు టాలెంటెడ్​ యాక్టర్​గా గుర్తింపు ఉంది. అందుకు ఉదాహరణగా ఆయన గత 'పితామగన్' (తెలుగులో శివపుత్రుడు), 'అన్నియన్' (తెలుగులో అపరిచితుడు) చిత్రాలు నిలుస్తాయి. ఈయన సామాజిక అంశాలను కథావస్తువులుగా తీసుకుని సినిమాలను తెరకెక్కించే పా. రంజిత్ డైరెక్షన్​లో 'తంగలాన్' అనే డిఫరెంట్ స్టోరీ చేశారు. కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్ బ్యాక్​డ్రాప్​లో సాగే ఈ సినిమాలో విక్రమ్ యాక్టింగ్​ హైలెట్​గా నిలిచింది. పూర్తిగా డీ గ్లామర్ రోల్​లో విక్రమ్ గెటప్​ ప్రేక్షకులను అలరించింది. కమర్షియల్​గా యావరేజ్​గా నిలిచిన ఈ చిత్రం, విమర్శకుల ప్రశంసలను అందుకుంది.

అయితే ఇందులో విక్రమ్ నటనకుగానూ మళ్లీ అతనికి ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు వస్తుందని ఫ్యాన్స్​తోపాటు ప్రేక్షకులు కూడా అంచనా వేశారు. కానీ ఆయన బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డుకు ఎంపిక కాలేదు. గతంలో విక్రమ్​కు 'పితామగన్' (తెలుగులో శివపుత్రుడు)​ లో చేసిన యాక్టింగ్​కు గాను నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది. దాంతో విక్రమ్ ఫ్యాన్స్ ఒకింత నిరాశకు గురవుతున్నారు. అయితే జాతీయ చలన చిత్ర విభాగానికి చెందిన జ్యూరీ మెంబర్స్ అన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకునే అవార్డుల ఎంపిక చేస్తారనేది మరికొంతమంది వాదన.

ఇదిలా ఉండగా కేంద్రం ప్రకటించిన 72వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల్లో ఉత్తమ నటులుగా మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి, కార్తిక్ ఆర్యన్ సంయుక్తంగా ఎంపికయ్యారు. భ్రమయుగంలో చేసిన నటనకుగాను ఈ అవార్డు లభించడం విశేషం. ఇప్పటికే మమ్ముట్టికి 3 సార్లు జాతీయ అవార్డు రాగా, నాలుగోసారి సైతం ఎంపికై రికార్డు సృష్టించారు. బాలీవుడ్ యువ నటుడు కార్తీక్ ఆర్యన్ 'చందు ఛాంపియన్' మూవీలో స్పోర్ట్​ మ్యాన్​గా చేసిన యాక్టింగ్​కు కెరీర్​లో తొలిసారి జాతీయ అవార్డు లభించింది.

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