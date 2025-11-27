'వారణాసి'లో CGI కానీ, 27ఏళ్ల కిందటే రియల్ ఎద్దుపై స్వారీ చేసిన స్టార్ హీరో!
47ఏళ్ల వయసులో స్టార్ హీరో రియల్ స్టంట్స్- ఇంత డెడికేషన్ పెట్టినా సినిమాకు బ్రేక్ పడింది!
Published : November 27, 2025 at 4:37 PM IST
Fans Compare CGI With Real Bull: సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు- దర్శకధీరుడు రాజమౌళి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న భారీ పాన్ఇండియా సినిమా 'వారణాసి'. ప్రపంచం మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ఇది. ఇటీవల రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన 'గ్లోబ్ ట్రాటర్' ఈవెంట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయ్యింది. ఈ వేడుకలో విడుదల చేసిన 'వారణాసి' టైటిల్ టీజర్, అందులోని విజువల్స్ చూసి ఫ్యాన్స్ పూనకాలతో ఊగిపోయారు. అందులో హీరో మహేశ్ నందిపై కూర్చున్న సీన్ హైలైట్గా నిలిచింది. ఇది సినిమాపై అంచనాలు పెంచింది.
అయితే అందులో ఉన్నది నిజమైన ఎద్దు కాదు. డైరెక్టర్ రాజమౌళి సీజీఐను ఉపయోగించి, అచ్చం నిజమైన ఎద్దు అనిపించేలా క్రియేట్ చేశారు. గ్లింప్స్లో చూస్తుంటే అది గ్రాఫిక్స్ అని ప్రేక్షకులు కూడా కనిపెట్టలేని విధంగా పర్ఫెక్ట్ విజువల్స్తో డిజైన్ చేశారు. దీనికి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోయారు. అయితే తాజాగా వారణాసిలో గ్రాఫిక్స్ ఎద్దును వాడారు. కానీ, ఓ 27ఏళ్ల కిందట స్టార్ హీరో ఒకరు సినిమా కోసం షూటింగ్లో నిజమైన ఎద్దుపైనే స్వారీ చేశారని మీకు తెలుసా? అవును, అది నిజమే. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరు? ఏ సినిమాలో ఈ స్టంట్ చేశారంటే?
రియల్ యాక్షన్!
27ఏళ్ల కిందట ఆ స్టంట్ చేసింది మరెవరో కాదు, తమిళ స్టార్ కమల్ హాసన్. ఆయన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అయిన 'మరుధనాయగం' కోసం అప్పట్లో కమన్ ఎంతో డెడికేషన్ పెట్టి పని చేశారు. సినిమా కోసం ఆయన నిజమైన ఎ్దదుపై కూర్చొని స్వారీ చేశారు. అప్పట్లో ఈ సీన్ షూట్ చేసేటప్పుడు పెద్దగా సేఫ్టీ కూడా లేదట ఆ సమయంలో టెక్నాలజీ అంతగా లేదు. అందుకే నిజమైన ఎద్దును వాడారు. దానిని స్వారీ చేయడం కోసం స్పెషల్గా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నట్లు కమన్ గతంలో పలు సందర్భాల్లో చెప్పారుయ అటు ఎద్దుకు కూాడా కొన్ని రోజులు శిక్షణ ఇచ్చి మరీ సినిమా చిత్రీకరించారు.
ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు!
అయితే ఇంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నప్పటికీ ఈ సినిమా మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ను పూర్తిగా తెరకెక్కించలేకపోయారు. 1997లో ప్రారంభమైన ఈ సినిమాను దాదాపు రూ. 80 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించేందుకు ప్లాన్ చేశారట. ఇందులోంచి టీజరైతే విడుద చేశారు. కానీ, ప్రాజెక్ట్ మాత్రం ఆగిపోయింది. ప్రొడక్షన్లో కొన్ని ఇబ్బందుల వల్లే సినిమాకు బ్రేక్ పడిందని సమాచారం. దీంతో ఆయన ఫ్యాన్స్ నిరాశ చెందారు.
#Marudhanayagam unseen released by Photographer Sudhir Ramachandran in instagram🔥#KamalHaasan pic.twitter.com/3x5R5t2H8e— SundaR KamaL (@Kamaladdict7) November 16, 2025
తిరిగి ప్రారంభించారా?
భారతీయ సినిమాలో పీరియాడికల్ స్టోరీ టెల్లింగ్పై ఇది కొత్త అంచనాలను నెలకొల్పింది. ఇందులో నాజర్ , విష్ణువర్ధన్ వంటి ప్రముఖ నటులు నటించారు. అయితే ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఈ సినిమాను మళ్లీ తెరకెక్కించే పనులు మొదలయ్యాయంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ మూవీటీమ్ నుంచి ఎటువంటి అఫిషియల్ సమాచారం బయటికి రాలేదు. త్వరలోనే దీనిపై అప్డేట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
