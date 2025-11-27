ETV Bharat / entertainment

'వారణాసి'లో CGI కానీ, 27ఏళ్ల కిందటే రియల్ ఎద్దుపై స్వారీ చేసిన స్టార్ హీరో!

47ఏళ్ల వయసులో స్టార్ హీరో రియల్ స్టంట్స్- ఇంత డెడికేషన్ పెట్టినా సినిమాకు బ్రేక్ పడింది!

Varanasi CGI Bull
Varanasi CGI Bull (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 4:37 PM IST

Fans Compare CGI With Real Bull: సూపర్​స్టార్ మహేశ్​ బాబు- దర్శకధీరుడు రాజమౌళి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న భారీ పాన్ఇండియా సినిమా 'వారణాసి'. ప్రపంచం మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ఇది. ఇటీవల రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన 'గ్లోబ్​ ట్రాటర్' ఈవెంట్ గ్రాండ్‌ సక్సెస్ అయ్యింది. ఈ వేడుకలో విడుదల చేసిన 'వారణాసి' టైటిల్ టీజర్, అందులోని విజువల్స్ చూసి ఫ్యాన్స్ పూనకాలతో ఊగిపోయారు. అందులో హీరో మహేశ్ నందిపై కూర్చున్న సీన్ హైలైట్​గా నిలిచింది. ఇది సినిమాపై అంచనాలు పెంచింది.

అయితే అందులో ఉన్నది నిజమైన ఎద్దు కాదు. డైరెక్టర్ రాజమౌళి సీజీఐను ఉపయోగించి, అచ్చం నిజమైన ఎద్దు అనిపించేలా క్రియేట్ చేశారు. గ్లింప్స్​లో చూస్తుంటే అది గ్రాఫిక్స్ అని ప్రేక్షకులు కూడా కనిపెట్టలేని విధంగా పర్ఫెక్ట్ విజువల్స్​తో డిజైన్ చేశారు. దీనికి ఫ్యాన్స్​ ఫిదా అయిపోయారు. అయితే తాజాగా వారణాసిలో గ్రాఫిక్స్​ ఎద్దును వాడారు. కానీ, ఓ 27ఏళ్ల కిందట స్టార్ హీరో ఒకరు సినిమా కోసం షూటింగ్​లో నిజమైన ఎద్దుపైనే స్వారీ చేశారని మీకు తెలుసా? అవును, అది నిజమే. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరు? ఏ సినిమాలో ఈ స్టంట్ చేశారంటే?

రియల్ యాక్షన్!
27ఏళ్ల కిందట ఆ స్టంట్ చేసింది మరెవరో కాదు, తమిళ స్టార్ కమల్​ హాసన్. ఆయన డ్రీమ్​ ప్రాజెక్ట్​ అయిన 'మరుధనాయగం' కోసం అప్పట్లో కమన్ ఎంతో డెడికేషన్ పెట్టి పని చేశారు. సినిమా కోసం ఆయన నిజమైన ఎ్దదుపై కూర్చొని స్వారీ చేశారు. అప్పట్లో ఈ సీన్ షూట్​ చేసేటప్పుడు పెద్దగా సేఫ్టీ కూడా లేదట ఆ సమయంలో టెక్నాలజీ అంతగా లేదు. అందుకే నిజమైన ఎద్దును వాడారు. దానిని స్వారీ చేయడం కోసం స్పెషల్​గా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నట్లు కమన్ గతంలో పలు సందర్భాల్లో చెప్పారుయ అటు ఎద్దుకు కూాడా కొన్ని రోజులు శిక్షణ ఇచ్చి మరీ సినిమా చిత్రీకరించారు.

ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు!
అయితే ఇంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నప్పటికీ ఈ సినిమా మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. ఈ ప్రాజెక్ట్​ను పూర్తిగా తెరకెక్కించలేకపోయారు. 1997లో ప్రారంభమైన ఈ సినిమాను దాదాపు రూ. 80 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించేందుకు ప్లాన్​ చేశారట. ఇందులోంచి టీజరైతే​ విడుద చేశారు. కానీ, ప్రాజెక్ట్ మాత్రం​ ఆగిపోయింది. ప్రొడక్షన్​లో కొన్ని ఇబ్బందుల వల్లే సినిమాకు బ్రేక్ పడిందని సమాచారం. దీంతో ఆయన ఫ్యాన్స్ నిరాశ చెందారు.

తిరిగి ప్రారంభించారా?
భారతీయ సినిమాలో పీరియాడికల్ స్టోరీ టెల్లింగ్‌పై ఇది కొత్త అంచనాలను నెలకొల్పింది. ఇందులో నాజర్ , విష్ణువర్ధన్ వంటి ప్రముఖ నటులు నటించారు. అయితే ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఈ సినిమాను మళ్లీ తెరకెక్కించే పనులు మొదలయ్యాయంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ మూవీటీమ్​ నుంచి ఎటువంటి అఫిషియల్​ సమాచారం బయటికి రాలేదు. త్వరలోనే దీనిపై అప్​డేట్స్​ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.

