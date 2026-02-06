ETV Bharat / entertainment

వెంకటేశ్​ సినిమాలో ఫహద్ ఫాజిల్?​ - 'షెకావత్'​ కోసం అనిల్ రావిపూడి కొత్త ప్లాన్!

అనిల్​ రావిపూడి కొత్త సినిమాలో మలయాళ స్టార్ ఫహద్ ఫాజిల్?- ఈసారి మాత్రం ఆ క్యారెక్టర్ కాదని టాక్- ఫ్యాన్స్​ కోసం డైరెక్టర్ నయా ప్లాన్!

Fahadh Faasil
Fahadh Faasil (Movie poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 6, 2026 at 11:09 AM IST

3 Min Read
Fahadh Faasil Anil Ravipudi Movie : మలయాళం స్టార్ నటుడు ఫహద్‌ ఫాజిల్‌ తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసుల్లో స్థానం సంపాదించుకున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా తెలుగు సినిమాల్లో అంతగా కనిపించకపోయినా, ఓటీటీలో వచ్చిన డబ్బింగ్ మలయాళ చిత్రాల ద్వారా అతని నటన అందరినీ అలరించింది. 'పుష్ప'లో నెగిటివ్ రోల్ చేసినా ఊహించిన స్థాయిలో పాపులారిటీ రాకపోవడంతో​ కొంత నిరాశ పడ్డారని సమాచారం. అయితే, ఇప్పుడు మరోసారి తెలుగు సినిమాల్లోకి వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలు జోరందుకున్నాయి. దీంతో సోషల్​ మీడియాలో భారీ చర్చ మొదలైంది.

చర్చలు ఫైనల్ స్టేజ్‌లో
విక్టరీ వెంకటేశ్ హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న కొత్త సినిమాలో ఫహద్ ఫాజిల్ కీలక పాత్ర పోషించనున్నారని ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ఫహద్‌ను కీలక క్యారెక్టర్‌గా చూసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. అనిల్ రావిపూడి ఇటీవల ఫహద్‌ను కలిసి స్క్రిప్ట్ వినిపించారట. అది అయనకు బాగా నచ్చిందని, ప్రస్తుతం చర్చలు ఫైనల్ స్టేజ్‌లో ఉన్నాయని సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన విషయాలను త్వరలోనే టీమ్ అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

ఈసారి కొత్తగా
ఫహద్ ఫాజిల్ తెలుగులో ఇప్పటివరకు దాదాపు విలన్​ రోల్స్‌లో మాత్రమే కనిపించారు. కానీ మలయాళ సినిమాల్లో వివిధ జాన్రాలో ఆయన హీరోగా అద్భుతంగా నటించారు. 2024లో వచ్చిన 'ఆవేశం' వంటి చిత్రాలు ఇతర భాషల్లో ప్రేక్షకులను కూడా ఆకట్టుకున్నాయి. కానీ తెలుగులో మాత్రం అతన్ని నెగిటివ్ రోల్​గానే చూపించారు. అయితే అనిల్ రావిపూడి మాత్రం తన సినిమాలో ఫహద్​ను కొత్తగా చూపించాలని అనుకుంటున్నారని టాక్. ఇందులో ఫహద్ నటిస్తే ఆయన పాత్ర హాస్యం, ఎమోషన్, మాస్ అప్పీల్ మిక్స్‌తో భిన్నంగా ఉంటుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. 'పుష్ప' కంటే భిన్నమైన కోణంలో అనిల్​ చూపిస్తారని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఒకవేళ అదే జరిగితే తెలుగు ప్రేక్షకులలో మంచి గుర్తింపు దగ్గుతుంది.

తమిళ్​ స్టార్ కార్తి
తమిళ్​ స్టార్​ నటుడు కార్తి ఇది వరకే తెలుగు సినిమాలలో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. అయితే ఫహద్​తో చేయాలని అనుకున్న పాత్రకు ముందుగా కార్తిని తీసుకుకోవాలని మూవీటీమ్ అనుకుందట. కానీ ఈ పాత్ర ఫహద్​ నటిస్తేనే బాగుంటుందని అనుకోవడంతో కార్తికి స్టోరీ చెప్పలేదని సోషల్​ మీడియాలో ప్రచారం కొనసాగింది. అయితే అవన్ని పుకార్లు మాత్రమే అని కొంత మంది కొట్టిపారేస్తున్నారు. దీనిపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

హైదరాబాద్​లో ఇటీవల షూటింగ్​
హీరో ఫహద్ ప్రస్తుతం స్ట్రయిట్ తెలుగు సినిమా చేస్తున్నారు. 'డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్' అనే టైటిల్​తో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. ఇటీవల హైదరాబాద్​లో షూటింగ్​ జరుగుతుంది. ఈ షూటింగ్ సెట్స్​లో ఫహద్ పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ వైరల్​ అయ్యాయి.

సినిమా విషయానికి వస్తే
ఈ చిత్రం వెంకటేశ్ - అనిల్ రావిపూడి జంటకు ఐదో కాంబినేషన్​ అవుతుంది. నిర్మాతలు సంక్రాంతి 2027కి విడుదల చేయాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. ఇందులో ఫహద్ ఫాజిల్ కూడా చేరితే ప్రాజెక్ట్‌పై అంచనాలు మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ చిత్రానికి భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించనున్నారని సమాచారం. అయితే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కథ దాదాపు F2 , F3 వంటి కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌లానే ఉండవచ్చని టాక్​ వినిపిస్తుంది. ఇది ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ లేదా మాస్ కామెడీ స్టైల్‌లో ఉండవచ్చని ఊహాగానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతం ప్రీ- ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది.

