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హీరో టైగర్‌ ష్రాఫ్​పై కాల్పులు- ప్రత్యక్షసాక్షి ఏమన్నారంటే?

హీరో టైగర్‌ ష్రాఫ్‌ లక్ష్యంగా జరిగిన కాల్పులు బాలీవుడ్​లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అయితే ఈ ఘటనపై ప్రత్యక్షసాక్షి ఒకరు మీడియాతో మాట్లాడారు.

Tiger Shroff
టైగర్ జాకీ ష్రాఫ్ (Source : ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2026 at 7:24 AM IST

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Tiger Shroff Gun Shot Attack : బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ జాకీ ష్రాఫ్​పై కాల్పుల ఘటనతో ముంబయి నగరం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. శనివారం సాయంత్రం ఆయనపై గుర్తు తెలియని దుండగులు తుపాకీతో కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో ఆయనకు ప్రాణాపాయం తప్పింది. ఈ కాల్పులు జరిపింది ఎవరన్నది ఇంకా తేలలేదు. దీనిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే ఘటనాస్థలంలో ఉన్న ప్రత్యక్షసాక్షి ఒకరు మీడియాతో మాట్లాడారు. అక్కడ ఏం జరిగిదో వివరించారు. ఇంతకీ ఆయన ఏమన్నారంటే?

టైగర్​పై జరిగిన కాల్పుల ఘటనపై ప్రత్యక్షసాక్షి షారుక్ ఖాన్ షేక్ వివరించారు. దాడి ఎలా జరిగిందో చెప్పారు. "ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు నేను కారు వెనుక నిల్చొని ఉన్నాను. హీరోతో ఫొటో తీసుకునేందుకు ఆయన కారు వచ్చే వరకు వేచి చూస్తున్నా. అంతలోనే ఇద్దరు వ్యక్తులు టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై నాలుగు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో అక్కడున్న మేమంతా షాక్​కు గురయ్యాం. అసలు ఏం జరుగుతుందో మాకు అర్థం కాలేదు. కానీ వాళ్లు హీరో కూర్చున్న సీటు వైపే కాల్పులు జరిపారు. దీంతో ఆయననే లక్ష్యంగా చేసుకొని ఉంటారని అర్థమవుతోంది. ఆతర్వాత వాళ్లు వెంటనే తమ వాహనం ఎక్కి అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. ఈ ఘటనలో ఒక బుల్లెట్ డ్రైవర్‌కు తగలగా, కారు పక్కనుంచి నడుస్తున్న ఓ అభిమాని కడుపులో మరో బుల్లెట్ దిగింది. అయితే డ్రైవర్​కు బుల్లెట్ తగలడంతో టైగర్ ష్రాఫ్ డ్రైవింగ్ సీటులోకి వచ్చారు. ఆయనే స్వయంగా కారును నడుపుకుంటూ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు" అని ప్రత్యక్షసాక్షి ఘటన గురించి వివరించారు.

మరోవైపు, ముంబయి పోలీసులు ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. టైగర్ ష్రాఫ్ డ్రైవర్ ఫిర్దౌస్ వాంగ్మూలాన్ని పోలీసులు నమోదు చేశారు. ఈ కాల్పుల ఘటనలో ఫిర్దౌస్ ఎడమ చేతికి బుల్లెట్ గాయమైంది. కాగా, ముంబయి పోలీసులు, ముంబయి క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. ఇందుకోసం పోలీసులు 15 బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.

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