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బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు : గ్రాస్, నెట్, షేర్ మధ్య తేడాలేంటి?- ఎలా లెక్కిస్తారో తెలుసా?

సినిమా ఇండస్ట్రీలో బాక్సాఫీస్ వసూళ్లను లెక్కించే విధానం- గ్రాస్ నెట్ షేర్ పదాలకు అర్థాలేంటి- రెండింటింకీ తేడాలు తెలుసా?

Box Office Gross Net Share Details
Box Office Gross Net Share Details (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 7:02 AM IST

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Box Office Gross Net Share Details : సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల గురించి మాట్లాడుకోవడం ఒక పెద్ద ట్రెండ్​గా మారిపోయింది. ప్రతి వారం కొత్త సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వడం ఆ తర్వాత వాటి కలెక్షన్స్ గురించి సోషల్ మీడియాలో భారీ ఎత్తున చర్చలు జరగడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అయితే సినిమాను అమితంగా ఇష్టపడే మూవీ లవర్స్ కు కలెక్షన్స్ పట్ల ఎంత ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ అందులో ఉపయోగించే అసలు పదాల అర్థం మాత్రం చాలామందికి పూర్తిగా తెలియదు. గ్రాస్, నెట్, షేర్ లాంటి ట్రేడ్ పదాలను అసలు ఎలా లెక్కిస్తారు? వాటి అర్థం ఏంటి? అనే విషయంపై సామాన్య ప్రేక్షకులకు పెద్దగా అవగాహన ఉండదు. మరి ఆ బాక్సాఫీస్ లెక్కలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఎలా ఉంటాయి. గ్రాస్ అండ్ నెట్​కు తేడా ఏంటి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం!

గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ఎలా లెక్కిస్తారు?
ఇండియాలో కానీ, ఓవర్సీస్​లో కానీ ఒక సినిమాకి మొత్తం ఎంత కలెక్షన్స్ వచ్చాయి? అని లెక్కలు చెప్పేటప్పుడు అందరికీ ఫస్ట్ వినిపించే మాట ఈ గ్రాస్. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు టికెట్లు కొనుగోలు చేయగా వచ్చే మొత్తం వసూళ్లను గ్రాస్ అని పిలుస్తారు. అయితే ఈ గ్రాస్​ను లెక్కించేటప్పుడు థియేటర్ నిర్వహణ కోసం తీసుకునే మెయింటెనెన్స్ ఛార్జీలను తీసివేస్తారు. ఉదాహరణకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఒక టికెట్​పై ఐదు రూపాయలు మెయింటెనెన్స్ ఛార్జ్ తీసుకుంటారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇది రూ. 12 వరకు మహారాష్ట్ర లాంటి చోట్ల అయితే రూ.25 వరకు ఈ ఛార్జ్ ఉంటుంది. కాబట్టి టికెట్ అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన టోటల్ అమౌంట్ లో నుంచి ఈ ఛార్జీలు తీసేయగా మిగిలిన మొత్తాన్ని గ్రాస్ అంటారు.

నెట్ కలెక్షన్స్ అంటే ఏంటి?
సినిమా వసూళ్లలో గ్రాస్ తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైన పదం నెట్. ఈ నెట్ కలెక్షన్స్ లెక్కించాలంటే ముందుగా మనకు వచ్చిన గ్రాస్ అమౌంట్​లో నుంచి ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన టాక్స్​లు అన్నీ తీసివేయాల్సి ఉంటుంది. గతంలో అయితే ఎంటర్టైన్మెంట్ టాక్స్, సేల్స్ టాక్స్ లాంటివి రకరకాలుగా ఉండేవి. కానీ, ఇప్పుడు అన్నీ కలిపి దేశవ్యాప్తంగా ఒకే జీఎస్టీ విధానం అమలులోకి వచ్చింది. రూ.100 లేదా అంతకంటే తక్కువ ధర ఉన్న సినిమా టికెట్లపై ప్రభుత్వం 5 శాతం జీఎస్టీ కట్ చేస్తుంది. అలాగే రూ.100 కంటే ఎక్కువ ధర ఉన్న టికెట్లపై ఏకంగా 18 శాతం జీఎస్టీ వసూలు చేస్తారు. మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కేవలం జీఎస్టీ మాత్రమే ఉండగా తమిళనాడు లాంటి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో జీఎస్టీతో పాటు అదనంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ టాక్స్ కూడా వసూలు చేస్తున్నారు. ఇలా గ్రాస్ అమౌంట్​లో నుంచి అప్లికబుల్ టాక్స్ అనగా జీఎస్టీ తీసేయగా మిగిలే అసలు మొత్తాన్ని నెట్ అని పిలుస్తారు.

షేర్ కలెక్షన్స్ ఎలా వస్తాయి?
ముఖ్యంగా మన తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఎక్కువగా వినిపించే పదం షేర్. కలెక్షన్స్ లేదా హీరోల బాక్సాఫీస్ రికార్డుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనవాళ్లు గ్రాస్ లేదా నెట్ కాకుండా కేవలం షేర్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటారు. షేర్ అంటే మనం పైన చెప్పుకున్న నెట్ అమౌంట్​లో నుంచి థియేటర్ అద్దెను కూడా తీసివేయగా మిగిలే ఫైనల్ అమౌంట్. ఒకవేళ థియేటర్ రెంట్ సిస్టమ్​లో ఉంటే ఆ నెట్ డబ్బుల్లోంచి ముందుగా థియేటర్ వాళ్లకు ఇవ్వాల్సిన రెంట్ తీసేసి మిగిలిన దాన్ని షేర్​గా పరిగణించి పంపిణీదారులకు ఇస్తారు.

అదే మల్టీప్లెక్స్​ల విషయానికి వస్తే, వాళ్లకు రెంట్ కాకుండా పర్సంటేజ్ విధానం ఉంటుంది. మొదటి వారం మల్టీప్లెక్స్ వాళ్లు 55 శాతం పంపిణీదారులకు ఇచ్చి మిగిలిన 45 శాతం వాళ్లు ఉంచుకుంటారు కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కు వెళ్లే ఆ యాభై ఐదు శాతాన్ని షేర్ గా తీసుకుంటారు. ఇతర భాషల్లో వాళ్లు కేవలం గ్రాస్, నెట్​లలో తమ కలెక్షన్స్ గొప్పగా చెప్పుకుంటే మన తెలుగులో మాత్రం రెంట్ టాక్స్ అన్నీ పోగా మిగిలిన షేర్ మాత్రమే చెప్పుకోవడం వల్ల మన లెక్కలు కొంచెం తక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి.

డే డెఫిసిట్ - వీక్లీ డెఫిసిట్
కలెక్షన్స్ సిస్టమ్​లో షేర్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన మరో రెండు ముఖ్యమైన పదాలు 'డే డెఫిసిట్' అండ్ 'వీక్లీ డెఫిసిట్'. ఇవి ముఖ్యంగా థియేటర్ అద్దె విధానంలో రన్ అవుతున్నప్పుడే వర్తిస్తాయి. ఒక థియేటర్ రోజువారీ అద్దె రూ.10000 ఉండి ఆ రోజు జరిగిన నాలుగు ఆటల ద్వారా కేవలం రూ.8000 మాత్రమే వసూలు అయితే మిగిలిన రెండు వేల రూపాయలు థియేటర్ రెంట్ కూడా రికవర్ కాలేదని అర్థం. దీనినే టెర్మినాలజీలో డే డెఫిసిట్ అని అంటారు.

సాధారణంగా వారం మధ్యలో వర్కింగ్ డేస్​లో ఇలాంటి డే డెఫిసిట్​లు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. అయితే వీకెండ్స్​లో కలెక్షన్స్ ఒక్కసారిగా పెరిగినప్పుడు ఈ వర్కింగ్ డేస్ డెఫిసిట్ కూడా కవర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ వారం మొత్తం మీద వచ్చిన కలెక్షన్స్ చూసుకుంటే ఆ వారం థియేటర్ అద్దె కంటే కూడా తక్కువగా ఉంటే అప్పుడు దాన్ని వీక్లీ డెఫిసిట్ అని పిలుస్తారు. అయితే ప్రస్తుతం థియేటర్లలో రెంట్ కాకుండా ఎక్కువగా పర్సంటేజ్ విధానం రావడం వల్ల ఈ డెఫిసిట్ సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి.

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