'డాన్ 3' వివాదంలో రణ్వీర్ సింగ్- హీరో నుంచి రూ.40 కోట్లు డిమాండ్ చేసిన నిర్మాత!- ఎందుకంటే?
రణ్వీర్ సింగ్కు డాన్ 3 ఎఫెక్ట్ - రూ.40 కోట్ల పరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్? - రణ్వీర్ కమిట్మెంట్లే కారణమా?
Published : February 10, 2026 at 10:58 AM IST
Ranveer Singh Controversy : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్ ప్రస్తుతం ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఇటీవల 'ధురంధర్' సినిమాతో భారీ హిట్ అందుకున్న నటుడు, ఇప్పుడు దానికి సీక్వెల్గా తెరకెక్కుతున్న 'ధురంధర్- 2' పై పూర్తి దృష్టి పెట్టారు. ఈ సినిమా వచ్చే నెల మార్చి 19న థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అయితే ఇదే సమయంలో రణ్వీర్ సింగ్కు సంబంధించిన మరో వార్త ఇప్పుడు బాలీవుడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
డాన్ 3పై భారీ ఎఫెక్ట్?
బాలీవుడ్ డాన్ ఫ్రాంచైజీ ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ దక్కించుకుంది. డాన్, డాన్ 2 తర్వాత రణ్వీర్ సింగ్ కీలక పాత్రలో ఫర్హాన్ అక్తర్ దర్శకత్వంలో డాన్ -3 నిర్మించనున్నట్లు ఎక్సెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ 2023లోనే ప్రకటించింది. అధికారికంగా ప్రకటించినా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికీ పట్టాలెక్కలేదు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి రణ్వీర్ తప్పుకోవడం వివాదానికి దారి తీసింది. దీంతో తమకు రూ.40 కోట్లు పరిహారంగా చెల్లించాలని నిర్మాణ సంస్థ రణ్వీర్ను డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఫుల్ క్రేజ్ ఉన్న ఫ్రాంచైజీ!
డాన్ అంటేనే బాలీవుడ్లో ఒక బ్రాండ్. 1978లో దిగ్గజ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన 'డాన్' సినిమా అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఆ తర్వాత అదే కథను ఆధునికంగా మలిచి షారుక్ ఖాన్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'డాన్' (2006), 'డాన్ 2' (2011) సినిమాలు బ్లాక్బస్టర్లుగా నిలిచాయి. ఈ రెండు చిత్రాల్లోనూ షారుక్ సరసన ప్రియాంకా చోప్రా నటించారు. ఈ ఫ్రాంచైజీకి ఉన్న క్రేజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని మూడో భాగాన్ని తెరకెక్కించాలనే భారీ ప్రణాళికలు వేశారు మేకర్స్.
Ranveer Singh To Pay THIS Multi-Crore Amount As Compensation For Exiting Don 3? Surprising - https://t.co/kTVrVbasGu #compensation #Don3Exit #FarhanAkhtar #RanveerSingh pic.twitter.com/E7fnBZaR4q— Hauterrfly (@thehauterrfly) February 9, 2026
కొత్త డాన్గా రణ్వీర్ సింగ్
2023లో 'డాన్ 3' కోసం విడుదల చేసిన టీజర్తోనే రణ్వీర్ సింగ్ను కొత్త డాన్గా పరిచయం చేశారు. షారుక్ ఖాన్ ఐకానిక్గా చేసిన పాత్రలో రణ్వీర్ కనిపిస్తారన్న వార్త అప్పట్లో పెద్ద సంచలనంగా మారింది. దర్శకుడు ఫరాన్ అక్తర్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే ఈ సినిమా 2025లో రిలీజ్ చేయనున్నట్లు టీజర్లోనే ప్రకటించారు. కానీ ఇప్పటిదాకా అసలు షూటింగ్ ప్రారంభం కాలేదు. గత రెండేళ్లుగా సినిమాకు సంబంధించిన ఎలాంటి అప్డేట్స్ లేవు.
ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు
ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్, షెడ్యూలింగ్, లొకేషన్ ప్లానింగ్ వంటి పనులపై ఎక్సెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ భారీగా ఖర్చు చేసినట్లు సమాచారం. ఇక ఈ సినిమాను ఈ ఏడాది డిసెంబర్లో విడుదల చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్లాన్ చేసినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు షూటింగ్ ప్రారంభం కాకపోవడంతో ఆ ప్రణాళికలు పూర్తిగా మారిపోయాయి.
A New Era Begins #Don3 @RanveerOfficial #JasonWest @javedakhtarjadu @ritesh_sid @ShankarEhsanLoy @PushkarGayatri @j10kassim @roo_cha @vishalrr @excelmovies @rupinsuchak @chouhanmanoj82 pic.twitter.com/i1hHrl6fuo— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) August 9, 2023
రణ్వీర్ కమిట్మెంట్లు కారణమా?
ప్రస్తుతం రణ్వీర్ సింగ్ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉండటం వల్లే డాన్ 3 ఆలస్యం అవుతోందని బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రణ్వీర్ ఈ సినిమా చేస్తాడా లేదా అనే విషయంలో ఆయన నుంచి దర్శకుడు ఫర్హాన్ అక్తర్ క్లారిటీ తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. ఈ క్రమంలోనే డాన్ 3 నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు రణ్వీర్ తెలిపాడని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
రూ.40 కోట్ల పరిహారం డిమాండ్?
రణ్వీర్ సినిమా చేస్తాడన్న నమ్మకంతో తాము పెద్ద మొత్తం ఖర్చు చేసినట్లు, అలాగే ఇంతకాలం ప్రాజెక్ట్ను నిలిపివేసినందుకు రూ.40 కోట్ల వరకు పరిహారం ఇవ్వాలని ఎక్సెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ డిమాండ్ చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన మాత్రం వెలువడలేదు.
సినిమాల విషయానికి వస్తే
ఈ వివాదాలన్నింటికీ దూరంగా, రణ్వీర్ సింగ్ ప్రస్తుతం 'ధురంధర్ 2'పైనే ఫోకస్ పెట్టారు. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్ వంటి ప్రముఖ నటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మార్చి 19న విడుదలకానున్న ఈ సినిమా రణ్వీర్ కెరీర్లో మరో పెద్ద విజయాన్ని అందిస్తుందా లేదా అన్నది చూడాల్సి ఉంది.
