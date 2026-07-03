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'కథను మలుపు తిప్పిన గోవా ట్రిప్​' - 'గుర్తుకొస్తున్నాయి'​ రివ్యూ- ఈటీవీ విన్ కొత్త సిరీస్ ఎలా ఉందంటే?

ఈటీవీ విన్ కొత్త వెబ్​సిరీస్​ గుర్తుకొస్తున్నాయి- ఇవాళ్టి నుంచి స్ట్రీమింగ్​కు అందుబాటులోకి- సిరీస్ రివ్యూ ఏంటంటే?

Gurthukostunnayi Review
Gurthukostunnayi Review (Source : ETV Win 'x' Post)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 3, 2026 at 6:10 PM IST

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Gurthukostunnayi Series Review : తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఫీల్ గుడ్ కంటెంట్​ను అందిచే ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) ఇప్పుడు కొత్త వెబ్​సిరీస్​ను తీసుకొచ్చింది. బేబీ ఫేమ్ నటుడు విరాజ్ అశ్విన్ కీలక పాత్రలో రూపొందిన 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' వెబ్​సిరీస్​ శుక్రవారం నుంచి ఈటీవీ విన్​లో స్ట్రీమింగ్​కు అందుబాటులో ఉంది. ఈ క్రమంలో ఈ సిరీస్​ కథేంటి? ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి అనుభూతి అందించింది? రివ్యూ ఏంటి? ఈ స్టోరీలో చూద్దాం!

కథను మలుపుతిప్పే బ్యాచిలర్ పార్టీ !
ఇందులో రఘునాథ్ (ప్రియదర్శిని రామ్) స్కూల్‌ ప్రిన్సిపల్ పాత్ర పోషించారు. ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్. రూల్ అంటే రూలే. చిన్నప్పట్నుంచే సంతోశ్ (విరాజ్ అశ్విన్) రఘునాథ్‌ కుమార్తె వైశాలి (యశశ్రీ రావు)ని లవ్ చేస్తుంటాడు. అనేక ప్రయత్నాల తర్వాత, రఘునాథ్ ఈ ప్రేమకు అంగీకరించి సంతోశ్- వైశాలి పెళ్లికి ఓకే చెప్తాడు. పెళ్లి కుదరడంతో సంతోషంలో సంతోశ్ తన ఫ్రెండ్స్ గణేశ్‌ (వైవా రాఘవ), శ్రీకాంత్ (పవన్ సిద్దు), బొమ్మ ఆనంద్ (గోదావరి గోపి)తో కలిసి బ్యాచిలర్ పార్టీ కోసం గోవాకు వెళ్తాడు. అయితే అక్కడ అనుకోకుండా ఓ ప్రమాదం జరుగుతుంది.

దీంతో సంతోశ్ గతాన్ని మర్చిపోతాడు. కొన్ని రోజుల కిందటి విషయాలే అతడికి గుర్తుంటాయి. మరోవైపు, పెళ్లికి ముందు గతం మర్చిపోవడంతో సంతోశ్ ఫ్యామిలీ అందోళన చెందుతుంది. పెళ్లి సమయానికి సంతోశ్​కు గతం గుర్తుకు తీసుకురావాలని నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మరి వాళ్లు ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తారు? సంతోశ్​కు గతం గుర్తులేదన్న విషయం బయటకు తెలియకుండా వాళ్లు పడిన కష్టాలు ఏంటి? వైశాలి ఫ్యామిలీకి ఈ విషయం తెలుస్తుందా? అనే ఆసక్తికర ప్రశ్నలకు జవాబులు తెలియాలంటే వెబ్​సిరీస్​ చూడాల్సిందే!

కామెడీ- ఎమోషన్స్ మేళవింపుగా!
తెలుగులో ఇప్పటివరకు మతిమరుపు కాన్సెప్ట్‌తో చాలానే సినిమాలు వచ్చాయి. ఈ తరహా కథకు లాజిక్​లు అవసరం లేదు. సినిమాలో సన్నివేశాలు ఈ జాన్రాలో చెబితే చాలు, ఆసక్తిగా సాగుతుంది. కానీ కథలోని పాత్రలతోనే సినిమాకు అసలైన బలం ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా డైరెక్టర్ వినోద్ అదే ఫార్ములా ఫాలో అయ్యారు. మతిమరుపు కాన్సెప్ట్​లో పాత్రలను చక్కగా ఆవిష్కరించారు. సిరీస్​ను కేవలం నవ్వులకే పరిమితం చేయకుండా కుటుంబం డ్రామా, ఎమోషన్స్, లవ్ ట్రాక్, ఫ్రెండ్​షిప్ అనే అంశాలను చక్కగా చూపించారు. ఒక్కో పాత్రను పరిచయం చేస్తూ గుర్తుకొస్తున్నాయి ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లారు.

బ్యాచిలర్ పార్టీ కోసం గోవాకు వెళ్లడంతో కథ మలుపు తిరుగుతుంది. అసలు కథ పట్టాలెక్కేది ఇక్కడే. సంతోశ్ గతం మర్చిపోయాడనే విషయాన్ని బయట పడనీయకుండా ఉండాలని అతడి కుటుంబం, మిత్రులు చేసే హడావుడి నవ్వులు పూయిస్తుంది. హీరో ప్రజెంట్​తోపాటు, గతాన్ని కూడా టచ్ చేశారు. అతడి చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను చెబుతూ గతంలోకి తీసుకెళ్లారు. అయితే హీరోకు తాను గతం మర్చిపోయాడన్న విషయాన్ని చెప్పేందుకు స్నేహితులు పడే పాట్లు కామెడీగా అనిపిస్తాయి. తొలి మూడు ఎపిసోడ్‌లు స్లోహా సాగినా, నాలుగో ఎపిసోడ్‌ నుంచి స్టోరీ స్పీడ్ అప్ అవుతుంది.

అక్కడ్నుంచి కొత్త పాత్రలు రావడం, హీరో మతిమరుపు విషయం బయట పడకుండా చేసే ప్రయత్నాల్లో స్నేహితులు, ఫ్రెండ్స్​కు ఎదురయ్యే సవాళ్లు ఆసక్తిగా ఉంటాయి. ఆఖరి మూడు ఎపిసోడ్లు సిరీస్​ను మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చేశాయి. లాస్ట్​ ఎపిసోడ్‌లో ఎమోషన్స్‌, ట్విస్ట్‌ అవన్నీ భావోద్వేగంగా ఉంటాయి. 'జీవితం తిరిగి అనుభవించడానికి ఉన్న ఒకే ఒక్క దారి జ్ఞాపకాలు' అంటూ వచ్చే డైలాగ్ మనల్ని కూడా ఆలోచించేలా చేస్తుంది.

ఈటీవీ విన్​లో స్ట్రీమింగ్
ఈటీవీ విన్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతున్న ఈ సిరీస్​ను కుటుంబంతో కలిసి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా హ్యాపీగా చూడవచ్చు. ఫ్యామిలీ, లవ్, ఫ్రెండ్​షిప్, ఎమోషన్స్ ఇలా పలు రకాల అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. మొత్తం 7 ఎపిసోడ్స్‌ ఉన్నాయి. ఒక్కో ఎపిసోడ్‌ 30 నిమిషాలకు అటూ ఇటూగా ఉంది.

బలాలు

  • నటీనటులు
  • కామెడీ
  • ఆఖరి 3 ఎపిసోడ్స్‌

బలహీనతలు

  • నెమ్మదిగా సాగే ఆరంభ ఎపిసోడ్స్‌

చివరగా: గుర్తుకొస్తున్నాయి - ఫన్‌ రైడ్‌ విత్‌ ఎమోషన్స్‌

గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే

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