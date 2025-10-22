మూవీ లవర్స్ గెట్ రెడీ- 'ఈటీవీ విన్' ఐఫోన్ ఆఫర్- ఆ సీక్రెట్ పట్టేస్తే చాలు!
Published : October 22, 2025 at 8:50 PM IST
Constable Kanakam WTV Win : ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఈటీవీ విన్ సినిమా లవర్స్కు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఇదే ఓటీటీలో రిలీజై సూపర్ డూపర్ హిట్టైన 'కానిస్టేబుల్ కనకం' వెబ్సిరీస్ను ఫ్రీగా స్ట్రీమింగ్ చేయాలని నిర్ణయించింది. దీంతో ఈనెల 24 నుంచి 26 వరకూ ఉచితంగా ఈటీవీ విన్లో ఈ సిరీస్ను వీక్షించవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే సినీ ప్రేక్షకులకు అదిరే ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఏకంగా ఐఫోన్ గెలుచుకునే అవకాశం కల్పించింది. ఇలా చేస్తే ఐఫోన్ మీదే కావొచ్చు. మరి ఫోన్ గెలుచుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే?
మరోసారి ఈ సిరీస్ను చూసి ఒకట్రెండు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కనిపెడితే ఐఫోన్ మీరు గెలుచుకోవచ్చు. ఈ సిరీస్లో చంద్రిక పాత్ర కీలకమైంది. మరి ఇందులో చంద్రిక ఏమైంది? ఆమె కనిపించకుండా పోవడానికి గల కారణం ఏంటి? ఈ రెండింటికి సమాధానాలు కనిపెడితే చాలు. ప్రేక్షకులు తమ సమాధానాలను @etvwin ఎక్స్ ఖాతా/ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లకు డైరెక్ట్ మెసేజ్ చేయాలని ఈటీవీ విన్ కోరింది. వీటికి సరైన సమాధానం పంపిన వారికి ఐఫోన్ 17ను బహుమతిగా అందించనుంది. ఈ సిరీస్ను ఈటీవీ విన్ యాప్ లేదా వెబ్సైట్లో ఉచితంగా వీక్షించవచ్చు.
'చంద్రిక అదృశ్యమైంది, కానీ క్లూలు మాత్రం మిస్ అవ్వలేదు. కానిస్టేబుల్ కనకం సీజన్ 1 ను అక్టోబర్ 24, 25, 26 తేదీలలో ఉచితంగా చూడండి. మొదటిసారి అందరూ మిస్ అయిన సీక్రెట్స్ను రహస్యాలను కనుగొనండి! ఆ రహస్యాన్ని ఛేదించి, మీ సమాధానాన్ని ఈటీవీ విన్ ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లకు పంపండి. ఐఫోన్తో తిరిగి వెళ్లండి' అని ఈటీవీ విన్ ఎక్స్లో పోస్ట్ షేర్ చేసింది. ఏకంగా ఐఫోన్ ఆఫర్ ప్రకటన చేయడంతో నిమిషాల్లోనే ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
Chandrika has vanished, but the mystery is far from over… 🕵️♀️— ETV Win (@etvwin) October 22, 2025
Rewatch #ConstableKanakam Season 1 FREE on 24, 25 & 26 October only on @ETVWin, and find the secrets everyone missed the first time! 👀
💡 Crack the mystery.
📩 DM your theory to @etvwin on Instagram or X.
📱 And you… pic.twitter.com/9YRhvI95sJ
సిరీస్ కథేంటంటే?
ప్రశాంత్ కుమార్ దిమ్మెల దర్శకత్వంలో వర్ష బొల్లమ్మ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సిరీస్లో, కనక మహాలక్ష్మీ లేదా కనకం అనే పాత్రలో వర్ష అద్భుత నటన కనబరిచింది. కానిస్టేబుల్గా కొత్త ఊరిలో అడుగుపెట్టిన కనకం, అక్కడ చంద్రిక (మేఘ లేఖ)తో స్నేహం చేస్తుంది. ఒక రోజు వీరిద్దరూ వాహనంలో ప్రయాణిస్తుండగా ఒక ప్రమాదం జరుగుతుంది.
I'm not sure about them— ETV Win (@etvwin) August 11, 2025
But #ConstableKanakam will never disappoint you 🤞
Pin it📌 https://t.co/mhzd7kAAWS pic.twitter.com/A3mHPHjjDV
ఆ సంఘటన తర్వాత చంద్రిక ఆచూకీ లేకుండా పోతుంది. చంద్రిక ఏమైంది? అడవిగుట్టలో దాగిన రహస్యం ఏమిటి? అక్కడికి వెళ్లిన మహిళలకు ఏమవుతోంది? ఈ రహస్యాన్ని కనకం ఎలా ఛేదించింది? అనేవి ఈ సిరీస్లోని కీలక అంశాలు. 'కానిస్టేబుల్ కనకం' సీజన్ 2 నవంబర్ 7 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
