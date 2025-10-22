ETV Bharat / entertainment

మూవీ లవర్స్​ గెట్ రెడీ- 'ఈటీవీ విన్' ఐఫోన్ ఆఫర్- ఆ సీక్రెట్ పట్టేస్తే చాలు!

ఈటీవీ విన్‌ సూపర్ ఆఫర్‌- ఐఫోన్‌ గెలుచుకునే అవకాశం

Constable Kanakam WTV Win
Constable Kanakam WTV Win (Source : ETV Win 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2025 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Constable Kanakam WTV Win : ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ ఈటీవీ విన్ సినిమా లవర్స్​కు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఇదే ఓటీటీలో రిలీజై సూపర్ డూపర్ హిట్టైన 'కానిస్టేబుల్‌ కనకం' వెబ్​సిరీస్​ను ఫ్రీగా స్ట్రీమింగ్​ చేయాలని నిర్ణయించింది. దీంతో ఈనెల 24 నుంచి 26 వరకూ ఉచితంగా ఈటీవీ విన్​లో ఈ సిరీస్​ను వీక్షించవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే సినీ ప్రేక్షకులకు అదిరే ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఏకంగా ఐఫోన్ గెలుచుకునే అవకాశం కల్పించింది. ఇలా చేస్తే ఐఫోన్ మీదే కావొచ్చు. మరి ఫోన్ గెలుచుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే?

మరోసారి ఈ సిరీస్​ను చూసి ఒకట్రెండు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కనిపెడితే ఐఫోన్ మీరు గెలుచుకోవచ్చు. ఈ సిరీస్‌లో చంద్రిక పాత్ర కీలకమైంది. మరి ఇందులో చంద్రిక ఏమైంది? ఆమె కనిపించకుండా పోవడానికి గల కారణం ఏంటి? ఈ రెండింటికి సమాధానాలు కనిపెడితే చాలు. ప్రేక్షకులు తమ సమాధానాలను @etvwin ఎక్స్‌ ఖాతా/ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ అకౌంట్లకు డైరెక్ట్‌ మెసేజ్‌ చేయాలని ఈటీవీ విన్ కోరింది. వీటికి సరైన సమాధానం పంపిన వారికి ఐఫోన్‌ 17ను బహుమతిగా అందించనుంది. ఈ సిరీస్‌ను ఈటీవీ విన్ యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్‌లో ఉచితంగా వీక్షించవచ్చు.

'చంద్రిక అదృశ్యమైంది, కానీ క్లూలు మాత్రం మిస్ అవ్వలేదు. కానిస్టేబుల్‌ కనకం సీజన్ 1 ను అక్టోబర్ 24, 25, 26 తేదీలలో ఉచితంగా చూడండి. మొదటిసారి అందరూ మిస్ అయిన సీక్రెట్స్​ను రహస్యాలను కనుగొనండి! ఆ రహస్యాన్ని ఛేదించి, మీ సమాధానాన్ని ఈటీవీ విన్ ఎక్స్, ఇన్​స్టాగ్రామ్​ అకౌంట్లకు పంపండి. ఐఫోన్​తో తిరిగి వెళ్లండి' అని ఈటీవీ విన్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ షేర్ చేసింది. ఏకంగా ఐఫోన్ ఆఫర్ ప్రకటన చేయడంతో నిమిషాల్లోనే ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

సిరీస్​ కథేంటంటే?
ప్రశాంత్ కుమార్ దిమ్మెల దర్శకత్వంలో వర్ష బొల్లమ్మ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సిరీస్‌లో, కనక మహాలక్ష్మీ లేదా కనకం అనే పాత్రలో వర్ష అద్భుత నటన కనబరిచింది. కానిస్టేబుల్‌గా కొత్త ఊరిలో అడుగుపెట్టిన కనకం, అక్కడ చంద్రిక (మేఘ లేఖ)తో స్నేహం చేస్తుంది. ఒక రోజు వీరిద్దరూ వాహనంలో ప్రయాణిస్తుండగా ఒక ప్రమాదం జరుగుతుంది.

ఆ సంఘటన తర్వాత చంద్రిక ఆచూకీ లేకుండా పోతుంది. చంద్రిక ఏమైంది? అడవిగుట్టలో దాగిన రహస్యం ఏమిటి? అక్కడికి వెళ్లిన మహిళలకు ఏమవుతోంది? ఈ రహస్యాన్ని కనకం ఎలా ఛేదించింది? అనేవి ఈ సిరీస్‌లోని కీలక అంశాలు. 'కానిస్టేబుల్ కనకం' సీజన్ 2 నవంబర్ 7 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

రూ.29కే సబ్‌స్క్రిప్షన్‌- ETV WIN బంపర్ ఆఫర్

ఈటీవీ విన్ సూపర్ ఛాన్స్- ఆ రెండు సినిమాలు ఫ్రీగా చూసేయండి

TAGGED:

ETV WIN WEB SERIES TELUGU
CONSTABLE KANAKAM OTT
WTV WIN I PHONE OFFER
ETV WIN SUBSCRIPTION OFFERS
ETV WIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.