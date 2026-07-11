'పాటల సామ్రాజ్య నాయకి- గంధర్వ గాయకి'- మహా గాయనీమణి ప్రస్థానంపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం!
పుట్టింది గుంటూరు పెరిగింది తెలంగాణలో- ఉషాకిరణ్ మూవీస్ సినిమాలకు డబ్బింగ్ కూడా- నైటింగల్ ఆఫ్ సౌత్ఇండియా జానకమ్మ స్వరం ఎప్పటికీ శాశ్వతం!
Published : July 11, 2026 at 11:08 PM IST
ETV Bharat Special Story On S JANAKI : ఆ గానం ఉప్పొంగిన రాగ జలధి. రవళించిన వేవేల పాటల స్వరనిధి. స్వరాలతో సయ్యాటలాడిన సంగీత రాజ్ఞి. ఆమె కంఠంలో పలకని స్వరం లేదు. ఒక్క అప స్వరం తప్ప. స్వరాలన్నీ ఝరిలా ప్రవహించి పండు వెన్నెల్లో స్నానించి రాగ సుగంధ పరిమళాలతో స్పర్శించి రస హృదయాలను ఆనంద డోలికల్లో ఓలలాడించిన పాటల సామ్రాజ్య నాయకి. గంధర్వ గాయకి. ఆ సురాగ, సరాగ మాలిక పేరే ఎస్.జానకి. సుమారు 65 ఏళ్లుగా పాటకి ప్రాణం పోసిన మహా గాయనీమణి జానకి సినీ ప్రస్థానంపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనమిది!
రోజూ తేనె తాగుతుందా?
ఆ సంగీత రాజ్ఞి స్వర ప్రభంజనం అనన్యసామాన్యం. ఆమె గొంతు విప్పితే ప్రకృతి కూడా తన్మయత్వంలో మునిగిపోతుంది. అమ్మఒడిలో తలవాల్చిన పసిపాపల్లే హాయిగా నిద్రలోకి జారిపోతుంది. వాన చుక్క కురవకుండానే నెమలి సైతం పరవశంతో నాట్యమాడేస్తుంది. విరిగి నలిగిన కల్లోలిత హృదయాలను ప్రశాంతమైన స్వర్గసీమలోకి తీసుకెళ్తుంది. అదీ జానకమ్మ పాటలోని గొప్పదనం. 'జానకమ్మకి తేనె ఖర్చు ఎక్కువ. ఆమె దినామూ కొన్ని కొన్ని లీటర్ల తేనె తాగుతుంటాది. లేకపోతే ఆమె గాత్రంలో అంత మాధుర్యం ఎట్టా వచ్చునప్పా?' జానకమ్మ గురించి ఇళయరాజా ఓ తమిళ పత్రికలో చెప్పిన మాటలివి. నిజమే ఆమె పాటలు వింటూంటే ఎవరికైనా రాజా చెప్పినది అక్షరసత్యమనిపిస్తుంది. అది ఆమె స్వరమాధుర్యంలో ఉన్న మహిమ.
పుట్టింది గుంటూరు- పెరిగింది సిరిసిల్లలో
జానకి 1938 ఏప్రిల్ 23న గుంటూరు జిల్లా రేపల్లె తాలూకా పాలపట్ల గ్రామంలో పుట్టారు. వాళ్ల నాన్న శిష్ట్ల శ్రీరామమూర్తి ఆయుర్వేద వైద్యం చేసేవారు. ఆరుగురు అక్కచెల్లెళ్లలో నాలుగోవారు జానకి. వాళ్ల కుటుంబం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లా సిరిసిల్లలో కొంత కాలం ఉండి తర్వాత రాజమండ్రి చేరింది. చదువుకోమని బడికి పంపినా జానకికి చదువు మీద ఆసక్తి ఉండేది కాదు. ఎంతసేపూ పాటల మీదే ధ్యాస. అందువల్ల ఆవిడకు చదువు అబ్బలేదు. పదేళ్ల వయసులో పైడి స్వామి అనే నాదస్వరా విద్వాంసుడి దగ్గర శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకోవడానికి చేరారు. స్వరాల గురించి జానకికి నేర్పడం అనవసరం, ఆమెకు జన్మతః అద్భుత స్వరం ఉందని భావించిన ఆమె గురువు ఏకంగా ఒకేసారి "నగు మోము కనలేని" వంటి కీర్తనల నుంచే సంగీత శిక్షణ మొదలు పెట్టారు.
తొలి ఏడాదే ఆరు భాషల్లో 100కుపైగా పాటలు
1957 లో సంగీత దర్శకుడు తాతినేని చలపతిరావు జానకితో ఓ తమిళ చిత్రంలో ఓ విషాద గీతాన్ని తొలిసారిగా పాడించారు. 1957లో తొలిపాటే ఘంటసాలతో కలిసి పాడే ఛాన్స్ లభించింది. తెలుగులో MLAచిత్రంలో పెండ్యాల స్వరపరిచిన "నీ ఆశ ఆడియాస" అనే విషాద గీతాన్ని ఘంటసాలకు సహ గాయనిగా పాడారు. విశేషం ఏమిటంటే వివిధ భాషల్లో జానకి పడిన మొదటి పాటలన్నీ విషాద గీతాలే. భారతదేశంలోని టాప్ ఫోర్ ఫిమేల్ సింగెర్స్లో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందిన జానకి సినీ గాయనిగా తన స్వర జీవితం మొదలైన మొదటి సంవత్సరంలోనే ఆరు భాషల్లో వంద పాటలు పాడారు. ఆ రోజుల్లోనే కాదు. ఈనాటికీ అది ఒక రికార్డ్గా నిలిచిపోయింది.
ఉషాకిరణ్ మూవీస్ సినిమాలకు డబ్బింగ్
జానకి రెండు సినిమాలకు డబ్బింగ్ కూడా చెప్పింది. 1987లో ఉషాకిరణ్ మూవీస్ వారు నిర్మించిన 'చందమామ రావే', 1990 లో నిర్మించిన 'జడ్జిమెంట్' చిత్రాలకు డబ్బింగ్ చెప్పింది. అలాగే ఉషాకిరణ్ మూవీస్ సంస్థ 1989లో నిర్మించిన మరొక సినిమా 'మౌనపోరాటం' కు సంగీత దర్శకత్వం కూడా నిర్వహించింది. తరవాత కూడా ఆమెకు సంగీత దర్శకత్వం నెరపే అవకాశాలు చాలా వచ్చినా, పాటలు పాడేందుకే ఆమె ఎక్కువగా మొగ్గుచూపింది. సంగీత దర్శకత్వం కంటే పాడటం అంటే జానకికి ప్రియం. సంగీత దర్శకత్వం కారణంగా ప్లేబాక్ పాటలు పాడేందుకే ఆమెకు సమయం చాలేది కాదు. అయితే కొన్ని భక్తి గీతాలకు, త్యాగరాజ కృతులు, మీరా భజనలకు సొంత సంగీత దర్శకత్వంలోనే పాడి 'కృష్ణరవళి', 'నాదప్రవాహం', 'శిరిడీసాయి గీతమాలిక' వంటి పేర్లతో క్యాసెట్లు/కాంపాక్ట్ డిస్కుల రూపంలో విడుదల చేసింది.
జీవితంలో మర్చిపోలేని సంఘటన
అందరికీ దక్కని అరుదైన అవకాశం జానకికి త్యాగరాజస్వామి సొంతవూరు తిరువయ్యూరులో దక్కింది. శాస్త్రీయ సంగీతం పూర్తిగా నేర్చుకోకపోయినా త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాలలో వరసగా మూడేళ్లు గాత్రకచేరి చేయడం ఆమె జీవితంలో మరచిపోలేలి సంఘటన. ఈ సందర్భంగా మృదంగ వాద్యంతో కాకుండా డోలు, సన్నాయి వాద్య సహకారంతో గాత్రకచేరి ప్రయోగం చేసి విజయవంతం చేసింది. మరో విశేషమేమంటే 'కణ్ణా నీ ఎంగే' అనే పాటను ఒక తమిళ సినిమాకోసం గీతరచన చేసింది. 1956 లో ఆకాశవాణి పాటల పోటీలో విజేతగా నిలిచి నాటి భారత రాష్ట్రపతి డాక్టర్ రాజేంద్రప్రసాద్ చేతులమీదుగా బహుమతి అందుకోవడం తన జీవితంలో మర్చిపోలేని సంఘటన అని జానకి ఎప్పుడూ చెబుతూ వుంటుంది. జానకి నాలుగుసార్లు జాతీయ బహుమతులు అందుకుంది.
1977లో 'పదునారు వయదినిలే' చిత్రానికి, 1980లో 'ఒప్పోల్' అనే మలయాళ చిత్రానికి, 1984లో తెలుగు సినిమా 'సితార' కు, 1993లో 'దేవర్ మగన్' అనే తమిళ చిత్రానికి ఉత్తమ గాయనిగా ఆమె ఈ బహుమతులు అందుకుంది. 13 సార్లు కేరళ రాష్ట్ర బహుమతులు, 6 సార్లు తమిళనాడు రాష్ట్ర బహుమతులు, మరో 10 సార్లు ఆంధ్రరాష్ట్ర బహుమతులు, కర్నాటక, ఒడిషా రాష్ట్ర బహుమతులు ఒక్కొక్కటి చొప్పున జానకి కి దక్కాయి. 1987లో తమిళనాడు ప్రభుత్వం 'కలైమామణి' పురస్కారం ప్రదానం చేసింది. 2013లో ప్రతిష్టాత్మక 'పద్మభూషణ్' పురస్కారాన్ని భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించగా వివిధ కారణాలవలన ఆ పురస్కారాన్ని జానకి తిరస్కరిచింది.
ఘంటసాల నుంచి బాలసుబ్రహ్మణ్యం దాకా
హిందీ, సింహళం, బెంగాలి, ఒరియా, ఇంగ్లీషు, సంస్కృతం, తుళు, సౌరాష్ట్ర, జపనీస్, జర్మన్ భాషలు తెలిసిన జానకి, ఘంటసాల, డాక్టర్ రాజ్కుమార్, వాణి జయరాం, కె.జె. జేసుదాస్, ఎల్.ఆర్. ఈశ్వరి, పి. జయ చంద్రన్, పి.లీలా, కె.ఎస్. చిత్ర, సుజాత, జెన్సీ, పి.బి. శ్రీనివాస్, ఇళయరాజా, ఎస్.బి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం వంటి పలువురు ప్రముఖ గాయకులతో పనిచేసింది. జానకి కన్నడ సినిమాలలోనే అత్యధిక పాటలు పాడింది. ఒరియా భాషలో జానకి 70కి పైగా పాటలు పాడింది. ఒడిషా స్టేట్ అవార్డు కూడా అందుకుంది.
జగాన జానకి స్వరం శాశ్వతం!
పగలే వెన్నెల జగమే ఊయాల అంటూ ప్రేక్షుల మనసుల్లో పాతుకుపోయిన జానకి స్వరానికి ఎందరో అభిమానులు. అ మధుర స్వరాన్ని ఇప్పటికి మరచిపోలేని వారు ఉన్నారు. తియ్యటి స్వరాలను అందించిన జానకి గురించి ఎంత చెప్పిన తక్కువే. మన రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దక్షిణ భారత దేశంలోని అన్ని భాషల్లో తన స్వరాన్ని వినిపించి స్రోతల మనసులో ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్నారు. అనేక భాషల్లో తెలుగు వారి గళ మాధుర్య రుచిని చూపి మన కీర్తి పతాకను ఎగుర వేసిన స్వర సుధామయి. 'సిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా' అంటూ పదహారేళ్ల అమ్మాయి ఊసులను చెప్పింది ఆ కంఠం. 'గోవులున్న తెల్లన గోదూళి ఎరన్ర' అంటూ అమాయక చిన్నారి ప్రశ్నలను పలికించింది ఆ గాత్రం. వెన్నల్లో గోదారి అందం అంటూ నిర్బంధంలో ఉన్న వేదనను రాగయుక్తంగా ఆలపించింది. ఆమె గాత్రం ఏడిచే పిల్లాడికి జోలపాట, శ్రామికుడికి పనిలో అలసటను మరిపించే పాట, పోరాట మహిళలకు ఉత్సాహాన్నిచ్చే పాట. ఆమె గాత్రం దక్షిణ భారతాన సుపరిచితం. సువిరచింతం. సంగీతం జగాన జానకి స్వరం శాశ్వతం!