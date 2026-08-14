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'రీమేక్​ల రాజా- మల్టీస్టారర్ ట్రెండ్ సెట్టర్'- విక్టరీ వెంకటేశ్ 40ఏళ్ల సినీ ప్రస్థానం ఇదీ!

సూపర్​స్టార్ కృష్ణకు వెళ్లిన కథతో హీరోగా వెంకటేశ్ పరిచయం- ఆపై ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్​ ఫేవరెట్​గా వెంకీ- 40ఏళ్ల సుదీర్ఘ జర్నీలో ఎన్నెన్నో ఘనతలు!

Daggubati Venkatesh
దగ్గుబాటి వెంకటేశ్ (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 11:42 AM IST

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Daggubati Venkatesh 40 Years : 'సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్' అధినేత రామానాయుడి తనయుడిగా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి 1986 ఆగస్టు 14న ఎంట్రీ ఇచ్చారు దగ్గుబాటి వెంకటేశ్. 1986లో ఆయన 'కలియుగ పాండవులు' సినిమాతో తెరంగేట్రం చేశారు. ఆ తర్వాత తన నటనతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ 'విక్టరీ'ని ఇంటి పేరుగా మార్చుకున్నారు హీరో వెంకటేశ్. ఆయన నటించిన తొలిచిత్రం నేటితో 40 ఏళ్లు పూర్తిచేసుకున్న సందర్భంగా వెంకటేశ్ సినీ జర్నీ ఎలా సాగింది? ఆయన ప్రయాణంలో సాధించిన ఘనతలపై ఓ లుక్కేద్దాం!

విక్టరీ వెంకటేశ్@40
విక్టరీ వెంకటేశ్ టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలలో ఒకరు. అంతేకాకుండా ఒకప్పటి స్టార్ ప్రొడ్యూసర్లలో ఒకరైన రామానాయుడు చిన్నబ్బాయి. అలాగే ఇప్పటి స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ సురేశ్ బాబు తమ్ముడు. వెంకీ సినిమాల్లో తన నటనతో అలరిస్తాడు, కామెడీతో నవ్విస్తాడు, ఎమోషనల్ సీన్స్​లో కంటతడి పెట్టిస్తాడు. ఎటువంటి పాత్రనైనా ఓన్ చేసుకుని అవలీలగా పండిస్తూ ఉంటాడు వెంకటేశ్. ఇటీవల 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం', 'మనశంకర వరప్రసాద్' మూవీలో నటనతో మరోసారి ఆకట్టుకున్నారు. ఇదిలా ఉండగా వెంకటేశ్ ప్రస్థానం నుంచి ఓసారి గమనిస్తే!

సినీ ప్రస్థానం- తొలి పారితోషికం రూ.1000!
వెంకటేశ్ తొలి సినిమా 'కలియుగ పాండవులు'. అయితే అంతకుముందే ఆయన ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టారు. అయితే అది చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్​గా. 1971వ సంవత్సరంలో రామానాయుడు నిర్మాణంలో 'ప్రేమనగర్' అనే మూవీ వచ్చింది. అప్పట్లో ఇది బ్లాక్ బస్టర్ హిట్​గా నిలిచింది. ఈ మూవీలో వెంకటేశ్ కూడా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్​గా నటించారన్న సంగతి బహుశా ఎక్కువ మందికి తెలిసుండదు. ఈ మూవీ కోసం అప్పట్లోనే రూ.1000 పారితోషికంగా తీసుకున్నాడట వెంకీ. అలా వెంకీ 'ప్రేమనగర్' చిత్రంతో తెరంగేట్రం చేశారు. తర్వాత వెంకటేశ్ మళ్లీ ఎడ్యుకేషన్​పై ఫోకస్ పెట్టారు.

Daggubati Venkatesh
దగ్గుబాటి వెంకటేశ్ (Source : ETV Bharat)

కృష్ణకు వెళ్లిన కథతో వెంకీ హీరోగా పరిచయం
రామానాయుడు సొంత బ్యానర్లో భారీ యాక్షన్ ఎంటర్ టైనర్​ను కె రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో నిర్మించాలని సంకల్పించగా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ వద్దకు కథ వెళ్లింది. కృష్ణకు బాగా నచ్చింది. అప్పటికే ఆయన చేతిలో చాలా సినిమాలు ఉన్నకారణంగా డేట్స్ సర్దుబాటు కాలేదు. తనవల్ల సినిమా ఆలస్యం కాకూడదు అని భావించి సూపర్ స్టార్ ఈ సినిమా నుంచి తప్పుకున్నారు. కృష్ణ తప్పుకోవడంతో మరో హీరో కోసం నిర్మాత వెతకడం ప్రారంభించారు.

ఆ సమయంలో రామానాయుడి స్నేహితులు 'బయటి హీరోల కంటే హీరోకి ఏమాత్రం తీసిపోని వెంకటేశ్​ను ఈ సినిమా ద్వారా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేయవచ్చు కదా' అని సలహా ఇచ్చారు. సన్నిహితుల సలహా మేరకు రామానాయుడు విదేశాల్లో చదువుకుంటున్న తన తనయుడిని ఇండియాకు రప్పించి నటనలో శిక్షణ ఇప్పించి 'కలియుగ పాండవులు' సినిమా చిత్రీకరించారు. అలా వెంకటేశ్ హీరోగా తెలుగు తెరకు పరిచయం అయ్యారు.

Daggubati Venkatesh
దగ్గుబాటి వెంకటేశ్ (Source : ETV Bharat)

ఆ హీరోయిన్​కు కూడా!
హీరోగా వెంకటేశ్​తో పాటు హీరోయిన్​గా ఖుష్బూకు ఇదే తొలి సినిమా. కలియుగ పాండవులు సినిమాతో వెంకటేశ్ టాలీవుడ్​లో అగ్రనటుడిగా కొనసాగితే, ఖుష్బూ తమిళనాడులో ఏకంగా తన గుడి కట్టించుకునేంత రేంజుకు ఎదిగారు. తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకి ఎందరో హీరోలు వస్తుంటారు, వెళ్తుంటారు. కొందరు మాత్రమే తరాలు మారినా ప్రేక్షకుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకుంటారు. అలాంటి అరుదైన కథానాయకుల్లో విక్టరీ వెంకటేశ్ ప్రథమ వరుసలో ఉంటారు. 1986 ఆగస్టు 14 విడుదలైన 'కలియుగ పాండవులు' చిత్రంలో కథానాయకుడిగా పరిచయమై నాలుగు దశాబ్దాల కాలంలో ఆయన సాధించిన విజయాలు ఇవీ!

వారసత్వంతో ఎంట్రీ- స్వయంకృషితో గుర్తింపు
ప్రముఖ నిర్మాత డి రామానాయుడు కుమారుడిగా సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగు పెట్టినప్పటికీ వెంకటేశ్ ఎప్పుడు వారసత్వాన్ని తలకెక్కించుకోలేదు. తొలిచిత్రం 'కలియుగ పాండవులు'లో మంచి నటుడిగా మార్కులు సంపాదించి నంది స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డును అందుకున్నారు. కమర్షియల్ ఫార్ములా సినిమాకే పరిమితం కాకుండా కె విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'స్వర్ణకమలం' చిత్రంలో నటించి తను ఏమిటో నిరూపించుకున్నాడు.

ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ అభిమాన హీరోగా
బాక్సాఫీస్ విక్టరీ - ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఆరాధ్యదైవం- 1990వ దశకంలో వెంకటేశ్ శైలి చాలా ప్రత్యేకం. 'బొబ్బిలిరాజా '(1990), 'క్షణక్షణం' (1991) చిత్రాలతో మాస్, క్లాస్​తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న వెంకీ, 1992లో వచ్చిన 'చంటి' చిత్రం సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. అమాయకపు పల్లెటూరి యువకుడిగా ఆయన నటన ఇండస్ట్రీ హిట్ రికార్డులను తిరగరాసింది. ఆ తర్వాత 'ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రియురాలు', 'పవిత్రబంధం', 'ప్రేమించుకుందాం రా', 'సూర్యవంశం', 'రాజా', 'కలిసుందాం రా', 'నువ్వునాకు నచ్చావ్', 'మల్లీశ్వరి' వంటి చిత్రాలు మహిళా ప్రేక్షకులకు, కుటుంబ ఆడియన్స్​కు అత్యంత ప్రియమైన హీరోగా మారారు. సినిమా బిజినెస్​లో అత్యధిక సక్సెస్ రేటు సాధించి విక్టరీ వెంకటేశ్​గా స్థిరపడిపోయారు.

Daggubati Venkatesh
విక్టరీ వెంకటేశ్ (Source : ETV Bharat)

మల్టీస్టారర్ ట్రెండ్ సెట్టర్
ప్రస్తుతం టాలీవుడ్​లో మల్టీస్టారర్ సినిమాలకు ఊపు తీసుకొచ్చిన నటుడు వెంకీ అనే చెప్పాలి. తెలుగు చిత్రసీమలో ఎన్నో దశాబ్దాలుగా ఆగిపోయిన మల్టీస్టారర్ చిత్రానికి వెంకటేశ్ మళ్లీ ఊపిరి పోశారు. సూపర్ స్టార్ మహేశ్​తో కలిసి 'సీతమ్మవాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు, పవన్ కల్యాణ్​తో కలిసి 'గోపాల గోపాల', వరుణ్ తేజ్​తో కలిసి 'ఎఫ్- 2', 'ఎఫ్- 3', మెగాస్టార్ చిరంజీవితో 'మన శంకర వరప్రసాద్' చిత్రాల్లో నటించి బాక్సాఫీస్​ను షేక్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇంకో మల్టీస్టారర్​ను కూడా లైన్​లో పెట్టారు. నందమూరి కల్యాణ్​రామ్​తో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు.

  • 'అవార్డులు'- ఉత్తమ నటుడిగా ఐదుసార్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నంది పురస్కారాలు, ఆరుసార్లు ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డులు అందుకున్నారు
  • రీమేక్ ల రాజా - ఇతర భాషల్లో విజయవంతమైన చిత్రాలను తెలుగు నేటివిటీకి మార్చడంలో వెంకటేశ్​ను మించినవారు లేరు
  • తమిళం, మలయాళం, హిందీ చిత్రాలను (సూర్యవంశం, దృశ్యం, గురు) రీమేక్ చేసి పలు విజయాలు సాధించారు

అలా గడిచిన 40ఏళ్లుగా వెంకటేశ్ తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులను తన నటనతో అలరిస్తూనే ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన రెండు సినిమాలు లైన్​లో పెట్టారు. ఇందులో ఒకటి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో వస్తుంది. 'ఆదర్శ కుటుంబం' టైటిల్​తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 02న విడుదల కానుంది. రెండోది అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్​లో చేస్తున్నారు. ఇది కూడా మల్టీస్టారరే కావడం విశేషం. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి రిలీజ్ కానుంది.

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