రొమాంటికే కాదు భక్తిరస చిత్రాల్లోనూ కింగ్ మార్క్- 67ఏళ్లైనా నాగ్ ఎవర్గ్రీన్ మన్మథుడే
అక్కినేని నాగార్జున బర్త్ డే స్పెషల్ - 67వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న కింగ్ - ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం
Published : August 29, 2026 at 6:01 AM IST
Akkineni Nagarjuna Birthday : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోల్లో అక్కినేని నాగార్జున ఒకరు. ఆయన 40ఏళ్ల సినీ కెరీర్లో ఎన్నో సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. దిగ్గజ నటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు వారసుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన నాగార్జున, తనదైన శైలిలో సినిమాలు చేసి అక్కినేని లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. సుదీర్ఘ కెరీర్లో 99 సినిమాలు చేసిన ఆయన త్వరలోనే 100వ చిత్రంతో థియేటర్లలోకి రానున్నారు. అయితే ఇవాళ (శనివారం) నాగార్జున 67వ జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా నాగ్ సినీ కెరీర్పై 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనం!
మహానటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు వారసుడిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన అక్కినేని నాగార్జున తనదైన శైలిలో వైవిధ్యమైన పాత్రలు పోషిస్తూ స్టార్ హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఆయనను అభిమానులు ముద్దుగా "కింగ్", "మన్మథుడు" అని పిలుచుకుంటారు. తెలుగు వెండితెరపై స్టైల్కు కేరాఫ్ అడ్రస్, ఎవర్ గ్రీన్ గ్లామర్తో కుర్ర హీరోలకు సైతం పోటీనిచ్చే నవ మన్మథుడు మన 'కింగ్' అక్కినేని నాగార్జున.
'విక్రమ్' సినిమాతో హీరోగా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'శివ' చిత్రంతో తెలుగు సినిమా ట్రెండ్ను పూర్తిగా మార్చేశారు. ఒకవైపు 'గీతాంజలి', 'నిన్నే పెళ్లాడతా' వంటి చిత్రాలతో ప్రేమికుల గుండెల్లో 'మన్మథుడి'గా నిలిచి మరోవైపు 'అన్నమయ్య', 'శ్రీరామదాసు' వంటి భక్తిరస చిత్రాలలో అద్భుత నటనతో ప్రేక్షకులను మెప్పించారు.
నాగార్జున సినీ ప్రయాణం - ప్రత్యేకతలు:
- 6 సంవత్సరాల వయస్సులో బాల కళాకారుడు : 1967లో నాగార్జున తన తండ్రి తీసిన 'సుడిగుండాలు' అనే చిత్రంలో 6 ఏళ్ల వయసులో బాలనటుడిగా కనిపించారు
- క్లాస్ అండ్ మాస్: రొమాంటిక్ లవర్ బాయ్గా, యాక్షన్ హీరోగా, అలాగే సోగ్గాడిగా అన్ని పాత్రలతోనూ నాగ్ ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకున్నారు
- భక్తిరస చిత్రాలు : లవ్ స్టోరీలు, మాస్ సినిమాలే కాకుండా నాగార్జున భక్తిరస చిత్రాలతోనూ మెప్పించారు. ఆయన కెరీర్లో అన్నమయ్య, శ్రీరామదాసు, శిర్డీ సాయి వంటి పౌరాణిక, భక్తి సినిమాలు ఆయన్ను కెరీర్లో మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి
- జాతీయ పురస్కారాలు: 'నిన్నే పెళ్లాడతా', 'అన్నమయ్య' వంటి చిత్రాలకు ప్రతిష్టాత్మక నేషనల్ అవార్డులు అందుకున్నారు
- నంది అవార్డులు: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి తొమ్మిది నంది అవార్డులను కైవసం చేసుకున్నారు
- బహుభాషా నటుడు: తెలుగుతో పాటు హిందీ (శివ, ఖుదాగవా, బ్రహ్మాస్త్ర), తమిళ (రచ్చగన్, పయనం) చిత్రాల్లోనూ నటించి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు
- వ్యాపారాలు, హోస్టింగ్: అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా నిర్మాణ రంగంలోనూ, 'మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు', 'బిగ్ బాస్' వంటి షోస్తో బుల్లితెరపై కూడా హోస్ట్గా రాణిస్తున్నారు
- నాగార్జున సినిమాతో కె.వి.విజయేంద్రప్రసాద్ రచనలు మొదలుపెట్టారు : లెజెండరీ బాహుబలి, బజరంగీ భాయిజాన్ రచయిత కె వి విజయేంద్ర ప్రసాద్ తన సినీ కెరీర్ను నాగార్జున చిత్రం 1988 జానకి రాముడు తో ప్రారంభించారు
అక్కినేని వారసత్వం
2014, మే 23న అక్కినేని మూడు తరాల హీరోలు (ఏఎన్ఆర్, నాగార్జున, నాగచైతన్య) కలిసి నటించిన క్లాసిక్ చిత్రం 'మనం' విడుదలైంది. తన తండ్రి ఏఎన్ఆర్ చివరి చిత్రమైన 'మనం'ను నిర్మించి, విడుదల చేసిన ఈ తేదీని నాగార్జున తన జీవితంలో అత్యంత గుర్తుండిపోయే రోజుగా గతంలో అభివర్ణించారు
ఎవర్ గ్రీన్ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్
65 ఏళ్లు దాటి, ఇండస్ట్రీలో 40 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నా నేటికీ యువ హీరోలకు గట్టి పోటీనిచ్చే ఫిట్నెస్ నాగార్జున సొంతం. క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆహార నియమాలు, క్రమం తప్పని వర్కౌట్లే ఆయన 'ఎవర్ గ్రీన్' లుక్కు కారణం
కొత్త దర్శకుల గాడ్ ఫాదర్
టాలీవుడ్కు రామ్ గోపాల్ వర్మ, వైవిఎస్ చౌదరి, దశరధ్, రాహుల్ రవీంద్రన్, రాఘవ లారెన్స్, జెకె భారవి, కల్యాణ్ కృష్ణ కురసాల వంటి అనేక మంది కొత్త దర్శకులను కూడా పరిచయం చేశాడు. మలయాళ దర్శకుడు ఫాజిల్ 'కిల్లర్' చిత్రంతో, బాలీవుడ్ దర్శకుడు మహేశ్ భట్ 'క్రిమినల్' సినిమాతో, తమిళ దర్శకుడు మణిరత్నం 'గీతాంజలి' మూవీతో తెలుగులోకి అడుగుపెట్టారు
టాలీవుడ్కు యువ హీరో, హీరోయిన్ల పరిచయం
నాగార్జున, కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన గిరీస్ కర్నాడ్, రవిచంద్రన్ వంటి ఇతర భాషా నటులను టాలీవుడ్కు పరిచయం చేయడమే కాకుండా, సుమంత్ యార్లగడ్డ, అఖిల్ అక్కినేని, రోషన్ మేక వంటి కొందరు కొత్త హీరోలను కూడా పరిచయం చేశారు. అలాగే టాలీవుడ్కు దాదాపు 13 మందికి పైగా కొత్త హీరోయిన్లను పరిచయం చేశారు. వీళ్లతోపాటు బాలీవుడ్ సంగీత స్వరకర్తలను తెలుగు సినిమాకు పరిచయం చేశారు. ఆయన 'మజ్ను'లో బాలీవుడ్ సంగీత దర్శకులు లక్ష్మీకాంత్ ప్యారేలాల్, 'సూపర్'లో సందీప్ చౌతాను తెలుగులో తీసుకొచ్చారు.
కింగ్ 100 (King 100)
నాగార్జున కెరీర్లో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన 100వ సినిమా అప్డేట్, టైటిల్ టీజర్ ఈ పుట్టినరోజు (ఆగస్టు 29) సందర్భంగా విడుదల కాబోతోంది. రా కార్తీక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ ప్రాజెక్టులో ప్రముఖ నటి టబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు
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