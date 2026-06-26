హేమమాలిని ముంబయి ఇల్లు చూశారా? ఆ హాల్లోకి చెప్పులతో నో ఎంట్రీ!- ఎందుకో తెలుసా?
ముంబయిలోని హేమమాలిని ఇంటి విశేషాలు పంచుకున్న ఈషా దేఓల్ - ఆ ఇంట్లో ప్రత్యేకలు ఏంటంటే?
Published : June 26, 2026 at 6:21 PM IST
Hema Malini Home Special Tour : బాలీవుడ్ డ్రీమ్ గర్ల్ హేమమాలిని ముంబయిలోని ఇల్లు దశాబ్దాలుగా మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఇటీవల ఆమె కూతురు ఈషా దేఓల్ ఈ 54 ఏళ్ల నాటి ఐకానిక్ ఇంటికి సంబంధించిన 'స్పెషల్ హోమ్ టూర్' అంటూ సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. అద్వితీయ అనే పేరున్న ఈ బంగ్లాలో ఉన్న ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలను అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నారు. లగ్జరీగా ఉండే ఈ ఇంట్లో ఎన్నో అపురూపమైన జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. రెండు వంటగదులు, చెప్పులు వేసుకోకూడని డ్యాన్స్ హాల్ లాంటి ఎన్నో విశేషాలు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాయి.
ఇంటి పేరు అద్వితీయ
శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ సూచన మేరకు ఈ ఇంటికి 'అద్వితీయ' అని పేరు పెట్టారు. లోపల అన్నీ మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్ అద్దాల గోడలు అద్భుతమైన షాండ్లియర్లతో ఎంతో అందంగా డిజైన్ చేశారు. ముఖ్యంగా ఫార్మల్ సిట్టింగ్ ఏరియాలో ఉన్న రెండు స్పెషల్ సోఫాలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. వాటిపై ధర్మేంద్ర హేమమాలిని ఫోటోలు ముద్రించి ఉంటాయి. అవి తన తల్లిదండ్రుల కోసం కేటాయించిన ప్రత్యేకమైన సీట్లు అని ఈషా దేఓల్ సరదాగా చెప్పుకొచ్చారు. ఇల్లంతా కూడా వాళ్ల ఫ్యామిలీ ఫొటోలు, పాత సినిమాల స్టిల్స్ అభిమానులు ఇచ్చిన ఆర్ట్ వర్క్స్తో నిండిపోయింది.
చెప్పుల్లేని డ్యాన్స్ హాల్
ఈ ఇంట్లో అత్యంత ప్రత్యేకమైన ప్రదేశం ఒకటుంది. అదే హేమమాలిని క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసే విశాలమైన డ్యాన్స్ హాల్. పాలిష్ చేసిన చెక్క ఫ్లోరింగ్తో ఉండే ఈ హాల్లోకి ఎవరికీ చెప్పులతో ప్రవేశం లేదు. డ్యాన్స్ అనే కళ పట్ల వాళ్లకు ఉన్న గౌరవం వలనే ఆ ప్రత్యేకమైన భక్తి. తన తల్లి జీవితంలో ఎదురైన ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలను ఈ డ్యాన్స్ ద్వారానే జయించిందని ఈషా చెప్పారు. అలాగే ఈషా తన గురించి చెబుతూ తాను ఒడిస్సీ డ్యాన్స్ నేర్చుకోకముందు 7 లేదా 8 ఏళ్ల పాటు ఫుట్బాల్ ఆడానని నేషనల్ టీమ్కు కూడా సెలెక్ట్ అయ్యానని రివీల్ చేశారు.
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