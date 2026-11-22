మూడు రోజుల్లోనే 'ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్' సంచలనం - ఓవర్సీస్లోనూ భారీ వసూళ్లు!
ENE Repeat Collections: కొన్ని సినిమాలకు సీక్వెల్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ రేంజ్లోఆకట్టుకుంటాయా అనే సందేహాలు ఉంటాయి. అయితే 'ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్' మాత్రం విడుదలైన మూడు రోజుల్లోనే భారీ వసూళ్లు సాధించింది.
Published : November 22, 2026 at 2:01 PM IST
తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఈ నగరానికి ఏమైంది' సినిమాకు యూత్లో కల్ట్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. విశ్వక్ సేన్, అభినవ్ గోమటం, వెంకటేశ్ కాకుమాను, శ్రీనాథ్ మాగంటి పాత్రలు అప్పట్లో ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా స్నేహితుల మధ్య జరిగే కామెడీ సన్నివేశాలు ఇప్పటికీ చాలామందికి గుర్తుండిపోయాయి. ఇప్పుడు అదే గ్యాంగ్తో వచ్చిన 'ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్'కు విడుదలకు ముందే మంచి క్రేజ్ ఏర్పడింది. ప్రీమియర్ షోల నుంచే థియేటర్ల వద్ద సందడి కనిపించింది. మొదటి సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులతో పాటు కొత్తవాళ్లు కూడా ఈ సీక్వెల్పై ఆసక్తి చూపించారు. అయితే ఈసారి ప్రేక్షకుల ఆదరణ కేవలం హైదరాబాద్కు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఓవర్సీస్లోనూ సినిమాకు మంచి స్పందన వస్తోంది.
మొదటి రోజే పాత సినిమా కలెక్షన్లు దాటేసి
'ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్' మొదటి రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.15.27 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసినట్లు నిర్మాతలు ప్రకటించారు. విశేషమేమిటంటే మొదటి భాగం మొత్తం థియేట్రికల్ రన్లో సాధించిన కలెక్షన్లను సీక్వెల్ ఒక్క రోజులోనే దాటేసింది. ఈ సినిమాకు ఉన్న క్రేజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని హైదరాబాద్లో 120కి పైగా ప్రీమియర్ షోలు ఏర్పాటు చేశారు. వీటిలో 100కు పైగా షోలు సోల్డ్ అవుట్ అయ్యాయి. అసలైతే పెద్ద హీరోల సినిమాలకు కనిపించే స్థాయిలో ఈ చిత్రానికి కూడా ప్రీమియర్ల కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తి చూపించారు. మొదటి భాగం విడుదలైనప్పుడు సాధించిన వసూళ్లతో పోలిస్తే సీక్వెల్కు వచ్చిన ఓపెనింగ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పాత గ్యాంగ్ మళ్లీ కలిసి నటించడం ఈ సినిమాకు ముందుగానే మంచి బజ్ తీసుకొచ్చింది.
మూడు రోజుల్లో రూ.32 కోట్లకు పైగా
మొదటి రోజు భారీ ఓపెనింగ్స్ అందుకున్న 'ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్' రెండో రోజు కూడా అదే జోరు కొనసాగించింది. రెండు రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.23.12 కోట్ల గ్రాస్ సాధించింది. మూడో రోజు ముగిసేసరికి ఈ మొత్తం రూ.32.22 కోట్లకు చేరుకున్నట్లు నిర్మాతలు వెల్లడించారు. అంటే మూడో రోజు ఒక్కరోజే రూ.9.10 కోట్ల గ్రాస్ వచ్చినట్లు లెక్క. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో రాత్రి షోలకు భారీ డిమాండ్ కనిపించింది. ఒకే రాత్రి సిటీలో ప్రదర్శించిన 162 షోలలో మొత్తం 162 హౌస్ఫుల్ అయ్యాయి. విడుదలకు ముందు ప్రీమియర్ల కోసం వచ్చిన రెస్పాన్స్ మూడో రోజు వరకు కొనసాగింది. పెద్ద స్టార్ హీరో సినిమా కాకపోయినా ఈ స్థాయిలో థియేటర్లకు ప్రేక్షకులు రావడం విశేషం. ఇక వీకెండ్ తర్వాత వర్కింగ్ డేస్లో సినిమా ఎంత వసూలు చేస్తుందనేది కూడా కీలకం కానుంది.
We called it REPEAT because the good times deserved another chance ❤️ And you made sure the love was heard LOUD & CLEAR 😎 #ENERepeat 3 Days Worldwide Gross ~ 32.22Cr+ 💥💥 #BlockbusterENERepeat #ENE2 #TharunBhascker @VishwakSenActor @AbhinavGomatam @maganti_srinath #VenkateshKakumanu @anishaambrose @ShivathmikaR #VivekSagar @SOriginals1 @rootnodecinema @EneRepeat @thinkmusicindia— S Originals (@SOriginals1) November 22, 2026
నార్త్ అమెరికాలో మిలియన్ డాలర్ల క్లబ్
తెలుగు సినిమాలకు ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో నార్త్ అమెరికా కీలకంగా మారింది. ముఖ్యంగా యూత్ను ఆకట్టుకునే సినిమాలకు అక్కడ మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. 'ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్' కూడా ఆ మార్కెట్లో భారీ వసూళ్లు అందుకుంటోంది. లేటెస్ట్ నార్త్ అమెరికాలో ఈ సినిమా ఒక మిలియన్ డాలర్ల మార్కును దాటింది. అంటే అక్కడి కలెక్షన్లు 10 లక్షల డాలర్లకు పైగా చేరుకున్నాయి. మీడియం రేంజ్ తెలుగు సినిమాలకు ఈ స్థాయిలో వసూళ్లు రావడం మంచి విజయంగానే చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా విశ్వక్ సేన్, తరుణ్ భాస్కర్ కాంబినేషన్కు ఓవర్సీస్ ప్రేక్షకుల నుంచి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ లభిస్తోంది. అయితే మిలియన్ డాలర్ల మార్కును దాటిన తర్వాత సినిమా ఎంత అదనంగా వసూలు చేస్తుందనేది చూడాలి.
ప్రేక్షకులను కలిసేందుకు ఏపీ టూర్
సినిమా విజయాన్ని పురస్కరించుకుని చిత్రబృందం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేకంగా పర్యటిస్తోంది. దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్తో పాటు విశ్వక్ సేన్, అభినవ్ గోమటం, వెంకటేశ్ కాకుమాను, శ్రీనాథ్ మాగంటి ఈ టూర్లో పాల్గొంటున్నారు. నవంబర్ 21న విజయవాడ, గుంటూరు నగరాల్లో మీడియా సమావేశాలు, క్రియేటర్స్ మీట్, థియేటర్ విజిట్స్ వంటి కార్యక్రమాలను ప్లాన్ చేశారు. నవంబర్ 22న రాజమండ్రి, కాకినాడలో కూడా ప్రేక్షకులను కలిసే కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు. థియేటర్లకు వెళ్లి సినిమాను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడాలని చూస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో ప్రీమియర్ షోలతో ప్రారంభమైన హడావుడి ఇతర నగరాల్లోనూ కొనసాగుతుండటంతో చిత్రబృందం ప్రచార కార్యక్రమాలను మరింత పెంచింది.
తరుణ్ భాస్కర్కు మరో విజయం
'ఈ నగరానికి ఏమైంది రిపీట్'పై విడుదలకు ముందే మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. తరుణ్ భాస్కర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందించారు. ఎస్ ఒరిజినల్స్, రూట్నోడ్ సినిమా బ్యానర్లపై సృజన్ యరబోలు, సందీప్ నాగిరెడ్డి నిర్మించారు. మొదటి భాగంలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఫ్రెండ్సిప్, కామెడీ సీక్వెల్లోనూ కొనసాగించారు. అయితే మొదటి సినిమా కంటే సీక్వెల్కు చాలా పెద్ద స్థాయిలో విడుదల, ప్రీమియర్ షోలు లభించాయి. ఇప్పుడు వీకెండ్ తర్వాత కలెక్షన్స్ లెక్క ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.
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