క్రౌడ్ను చూసి బాత్రూమ్లో దాక్కున్న బాలీవుడ్ హీరో- రంగంలోకి పోలీసులు!
జన్నత్ సినిమా రిలీజ్ అయి 18 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా పాత జ్ఞాపకాలు వైరల్- కోల్కతా మాల్లో అభిమానుల తాకిడికి తొక్కిసలాట లాంటి పరిస్థితి- జనం నుంచి తప్పించుకోవడానికి బాత్రూమ్లో దాక్కున్న ఇమ్రాన్ హష్మీ
Published : May 18, 2026 at 9:22 PM IST
Emraan Hashmi Jannat Movie Days : సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక్కోసారి కొన్ని సినిమాలు హీరోల జాతకాలను పూర్తిగా మార్చేస్తుంటాయి. అప్పటివరకు ఉన్న ఇమేజ్ను ఒక్కసారిగా పీక్స్కి తీసుకెళ్తుంటాయి. అలా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఇమ్రాన్ హష్మీ కెరీర్లో వచ్చిన ఒక ఐకానిక్ మూవీ అతనికి ఊహించని రేంజ్లో పాపులారిటీ తెచ్చిపెట్టింది. ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన కొత్తలో ప్రమోషన్స్ కోసం ఒక నగరానికి వెళ్లిన ఇమ్రాన్కు అక్కడ ఒక వింత అనుభవం ఎదురైంది. తనను చూడటానికి వచ్చిన జనాన్ని చూసి అతను షాక్ అయ్యాడు. పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా మారిందంటే ఆ జనాల తాకిడి నుంచి ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి అతను ఏకంగా ఒక బాత్రూమ్లో దాక్కోవాల్సి వచ్చింది. అసలు ఆ నగరంలో ఏం జరిగింది? ఇమ్రాన్ హష్మీని అంతలా భయపెట్టిన ఆ సంఘటన వెనుక ఉన్న అసలు విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
జన్నత్ రిలీజ్కు 18 ఏళ్లు- ఇమ్రాన్ హష్మీ ఎమోషనల్
ఇమ్రాన్ హష్మీ, సోనాల్ చౌహాన్ లీడ్ రోల్స్లో దర్శకుడు కునాల్ దేశ్ముఖ్ తెరకెక్కించిన సూపర్ హిట్ చిత్రం 'జన్నత్'. ఈ సినిమా రిలీజై మే 16 నాటికి 18 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా రీసెంట్గా ఒక మీడియా పోర్టల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హష్మీ పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. జన్నత్ సినిమా తన కెరీర్లోనే ఒక ఒక బిగ్ హిట్ అని, ఆ సినిమా తెచ్చిన క్రేజ్ను తాను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అని చెప్పాడు. ఆ టైమ్లో కోల్కతాలో జరిగిన ఒక ప్రమోషనల్ ఈవెంట్లో తనకు ఎదురైన భయానక, ఆసక్తికర అనుభవాన్ని ఇమ్రాన్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నాడు.
కోల్కతాలో ఫ్యాన్ మీట్-ఒక్కసారిగా మారిన సీన్!
జన్నత్ సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా కోల్కతాలోని ఒక షాపింగ్ మాల్లో మీట్ అండ్ గ్రీట్ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేశారు. "నాకు గుర్తుంది! అది 2008 మే 16, ఐపీఎల్ మొదటి సీజన్ జరుగుతున్న టైమ్. మేం ప్రమోషన్స్ కోసం కోల్కతా మాల్కు వెళ్లాము. మొదట్లో నార్మల్గానే ఫ్యాన్స్తో ఇంటరాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. కానీ సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ మాల్ లోపలికి జనాలు విపరీతంగా రావడం మొదలుపెట్టారు. కేవలం కొద్ది నిమిషాలలోనే అక్కడ పరిస్థితి పూర్తిగా చేతులు దాటిపోయింది" అని హష్మీ ఆనాటి సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్నాడు.
బాత్రూమ్లో ఇరుక్కుపోయిన హీరో- రంగంలోకి పోలీసులు!
మాల్ లోపల ఫ్యాన్స్ పెరిగిపోవడంతో అది కాస్తా తొక్కిసలాటలాగా మారిపోయింది. కేవలం ఇమ్రాన్ను ఒక్కసారి చూడటానికి, అతని పేరు గట్టిగా అరుస్తూ జనాలు స్టేజ్ వైపు దూసుకొచ్చారు. సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వారిని ఆపలేకపోయారు. పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా మారడంతో మాల్ యజమాని స్వయంగా రంగంలోకి దిగాల్సి వచ్చింది. ఇమ్రాన్ హష్మీకి ఎలాంటి హాని జరగకుండా ఉండటానికి అతనిని వెంటనే అక్కడ ఉన్న ఒక సేఫ్ బాత్రూమ్లోకి తరలించారు. ఆ తర్వాత లోకల్ పోలీసులకు సమాచారం అందించి, వారు వచ్చి జనాలను కంట్రోల్ చేసే వరకు ఎమ్రాన్ ఆ బాత్రూమ్లోనే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది.
ఆ రేంజ్ క్రేజ్ను నమ్మలేకపోయా : ఇమ్రాన్
తన కోసం అంత మంది జనాలు రావడం, తన పేరు అరుస్తూ మాల్ను దద్దరిల్లేలా చేయడం చూసి ఇమ్రాన్ హష్మీ అప్పట్లో నమ్మలేకపోయాడట. "జనాలు నా పేరును గట్టిగా అరుస్తూ చెప్పడం, నన్ను చూడటానికి అంతలా ఎగబడటం నేను నమ్మలేకపోయాను. జన్నత్ సినిమా నా లైఫ్ను, నా కెరీర్ను ఎంత పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ తిప్పిందో ఆ రోజు నాకు అర్థమైంది" అని ఇమ్రాన్ బాలీవుడ్ హంగామా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చాడు. ఒక నటుడిగా తనకు ఆ సంఘటన ఎంతో గుర్తింపును, గర్వాన్ని ఇచ్చింది అని అతను తెలిపాడు.
క్రికెట్ బెట్టింగ్ బ్యాక్ డ్రాప్- జన్నత్ సంచలనం
అసలు జన్నత్ సినిమా అంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం దాని కథాంశం. క్రికెట్ ప్రపంచంలో జరిగే ఇల్లీగల్ బెట్టింగ్, మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ నేపథ్యంలో ఈ క్రైమ్ డ్రామా మూవీ తెరకెక్కింది. ఒక సాదాసీదా జూదగాడు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టి ఎలా కింగ్లా ఎదిగాడు, ఆ తర్వాత అతను తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఎలాంటి పరిణామాలను ఎదుర్కొన్నాడు అనే పాయింట్ను దర్శకుడు చాలా అద్భుతంగా చూపించాడు. 2008లో ఐపీఎల్ స్టార్ట్ అయిన టైమ్లోనే ఈ సినిమా రావడం కూడా దీనికి బాగా ప్లస్ అయింది.
మ్యూజిక్ మ్యాజిక్- ఇప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్
జన్నత్ సినిమా అనగానే ఇమ్రాన్ హష్మీ యాక్టింగ్తో పాటు అందులోని సాంగ్స్ అందరికీ గుర్తొస్తాయి. ప్రీతమ్, కమ్రాన్ అహ్మద్ సంగీత దర్శకులు. ఈ సినిమాలోని ప్రతి ఒక్క పాట అప్పట్లో చార్ట్ బస్టర్గా నిలిచింది. మ్యూజిక్ పరంగా ఈ సినిమా క్రియేట్ చేసిన సెన్సేషన్ అంతా ఇంతా కాదు. కమర్షియల్గా భారీ వసూళ్లను సాధించడమే కాకుండా, హష్మీకి బాలీవుడ్లో ఒక సపరేట్ మార్కెట్ను ఈ సినిమా క్రియేట్ చేసింది. 18 ఏళ్లు గడిచినా ఇప్పటికీ ఈ సినిమాలోని సాంగ్స్, ఇమ్రాన్ పర్ఫార్మెన్స్ను ప్రేక్షకులు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు.
