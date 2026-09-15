14అవార్డులతో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన 'విడోబ్ బే' సిరీస్- ఎమ్మీ అవార్డ్ విన్నర్స్ వీళ్లే!
బెస్ట్ కామెడీ సిరీస్గా 'విడోస్ బే' కి ఎమ్మీ అవార్డు - ఉత్తమ నటుడిగా ఒకే స్టేజ్పై రెండు అవార్డులను అందుకున్న మాథ్యూ రైస్
Published : September 15, 2026 at 10:26 AM IST
Emmy Awards 2026 Winners : సినీ పరిశ్రమలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే 78వ ఎమ్మీ అవార్డుల వేడుక ఘనంగా జరిగింది. లాస్ ఏంజెలెస్ (యూఎస్)లోని పికాక్ థియేటర్ ఈ సినీ పండగకు వేదికైంది. హాలీవుడ్కు చెందిన ప్రముఖులు ఈ వేడుకలో పాల్గొని సందడి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలు సిరీస్లు అవార్డులను సాధించాయి. 'ది బీస్ట్ ఇన్ మీ' సీజన్2 లో ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మాథ్యూ రైస్ ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డును అందుకున్నారు. ఇందులో మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయన దీంతో పాటు కామెడీ సిరీస్ 'విడోస్ బే' లో నటనకు కూడా ఉత్తమ నటుడిగా మరో అవార్డును అందుకున్నారు. ఇలా ఆయన ఒకేసారి రెండు అవార్డులను సాధించి చరిత్ర సృష్టించారు.
ఈ సిరీస్ బెస్ట్ కామెడీ విభాగంలో అవార్డుతో సహా పలు విభాగాల్లో ఏకంగా 14 అవార్డులను సాధించి సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సిరీస్లో తనదైన నటనతో ఆకట్టుకున్న జీన్ స్మార్ట్ ఉత్తమ నటి అవార్డును అందుకున్నారు. ఉత్తమ డ్రామా సిరీస్గా 'ది పిట్' సత్తా చాటింది. ఇందులో ప్రధాన పాత్రలో నటించిన నోవా వైల్ ఉత్తమ నటుడి విభాగంలో, అదే విధంగా ఫీమేల్ లీడ్లో నటించిన రియా సీహార్న్ ఉత్తమ నటిగా అవార్డులను అందుకోవడం విశేషం. 'సెయింట్ లూయిస్' సిరీస్ అయితే బెస్ట్ లిమిటెడ్ విభాగంలో అవార్డును అందుకుంది.