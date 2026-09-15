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14అవార్డులతో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన 'విడోబ్ బే' సిరీస్- ఎమ్మీ అవార్డ్ విన్నర్స్ వీళ్లే!

బెస్ట్ కామెడీ సిరీస్​గా 'విడోస్ బే' కి ఎమ్మీ అవార్డు - ఉత్తమ నటుడిగా ఒకే స్టేజ్​పై రెండు అవార్డులను అందుకున్న మాథ్యూ రైస్​

Emmy Awards 2026 Winners
ఎమ్మీ అవార్డ్ (Source: The Emmi Official 'X' Account)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 10:26 AM IST

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Emmy Awards 2026 Winners : సినీ పరిశ్రమలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే 78వ ఎమ్మీ అవార్డుల వేడుక ఘనంగా జరిగింది. లాస్‌ ఏంజెలెస్‌ (యూఎస్‌)లోని పికాక్‌ థియేటర్‌ ఈ సినీ పండగకు వేదికైంది. హాలీవుడ్‌కు చెందిన ప్రముఖులు ఈ వేడుకలో పాల్గొని సందడి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలు సిరీస్​లు అవార్డులను సాధించాయి. 'ది బీస్ట్ ఇన్ మీ' సీజన్​2 లో ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మాథ్యూ రైస్​ ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డును అందుకున్నారు. ఇందులో మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయన దీంతో పాటు కామెడీ సిరీస్ 'విడోస్ బే' ​లో నటనకు కూడా ఉత్తమ నటుడిగా మరో అవార్డును అందుకున్నారు. ఇలా ఆయన ఒకేసారి రెండు అవార్డులను సాధించి చరిత్ర సృష్టించారు.

ఈ సిరీస్ బెస్ట్ కామెడీ విభాగంలో అవార్డుతో సహా పలు విభాగాల్లో ఏకంగా 14 అవార్డులను సాధించి సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సిరీస్​లో తనదైన నటనతో ఆకట్టుకున్న జీన్ స్మార్ట్ ఉత్తమ నటి అవార్డును అందుకున్నారు. ఉత్తమ డ్రామా సిరీస్​గా 'ది పిట్' సత్తా చాటింది. ఇందులో ప్రధాన పాత్రలో నటించిన నోవా వైల్ ఉత్తమ నటుడి విభాగంలో, అదే విధంగా ఫీమేల్​ లీడ్​లో నటించిన రియా సీహార్న్​ ఉత్తమ నటిగా అవార్డులను అందుకోవడం విశేషం. 'సెయింట్ లూయిస్' సిరీస్​ అయితే బెస్ట్ లిమిటెడ్ విభాగంలో ​అవార్డును అందుకుంది.

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