ఫ్యాన్స్కు షాక్- 'ENE' సీక్వెల్ నుంచి సుశాంత్ ఔట్- కొత్త 'కార్తిక్' ఎవరో?
ENE 2 ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకున్న సుశాంత్- అఫీషియల్గా అనౌన్స్- ఇన్స్టాలో పోస్ట్ షేర్ చేసిన నటుడు
Published : January 22, 2026 at 3:01 PM IST
ENE sequel Update : టాలీవుడ్ యువత గుండెల్లో 'ఈ నగరానికి ఏమైంది' సినిమా ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. విడుదలైన సమయంలో ఈ చిత్రానికి అంతగా గుర్తింపు రాలేదు. కానీ సోషల్ మీడియా మీమ్స్ వల్ల ఈ మూవీకి మంచి క్రేజ్ పెరిగింది. అయితే ప్రేక్షకుల కోరిక మేరకు ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన తరుణ్ భాస్కర్ రెండో భాగాన్ని చిత్రీకరిస్తున్నట్లు గతేడాది అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. ఇందులో నటించిన వారితోనే సీక్వెన్స్ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. అయితే ఇందులో కార్తిక్ పాత్రలో నటించిన సాయి సుశాంత్ రెడ్డి సీక్వెల్లో నటించడం లేదంటూ వార్తలు వైరల్గా మారాయి. అందుకు సుశాంత్ తాజాగా దీనిపై స్పందిస్తూ ఇన్స్టాలో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. దీంతో పుకార్లకు చెక్ పడింది. అందులో ఏముందంటే?
క్లారిటీ ఇచ్చిన కార్తిక్
మొదటి భాగంలో 'కార్తీక్' పాత్ర పోషించిన సాయి సుశాంత్ రెడ్డి, వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఈ సీక్వెల్లో నటించడం లేదంటూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. "ఈ సినిమా ఎప్పటికీ నా మనసుకు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇది నాకు స్నేహితులను, జ్ఞాపకాలను, అంతులేని ప్రేమను అందించింది. నాకు నటించడం అంటే ఇష్టం. అందుకనే ఎప్పటికీ సినిమాలు చేయాలని అనుకున్నాను. కానీ ఈ రంగాన్ని ఎంచుకోవడం అంత సులభమేమి కాదు. ఈ సినిమాను తెరకెక్కించి దాదాపు 8 సంవత్సరాలు గడిచాయి. అప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న వర్క్ కారణంగా రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా కష్టం. అందుకనే ENE 2నుంచి తప్పుకుంటున్నాను. ఈ సినిమా టీమ్ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ప్రేక్షకులతోపాటు ఈ సినిమా థియేటర్లలో చూసేందుకు నేనూ ఎదురుచూస్తున్నా" అని తెలిపారు.
మరి కార్తిక్ పాత్రలో ఎవరు?
ఇప్పుడు తెరకెక్కించే రెండో భాగంలో సుశాంత్ తప్ప మిగిలిన వారందరూ ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. విశ్వక్ సేన్ (వివేక్), అభినవ్ గోమఠం (కౌశిక్), వెంకటేష్ కాకుమాను (ఉపేంద్ర) తమ పాత్రలను మళ్లీ పోషించనున్నారు. మరి కార్తిక్ పాత్రను ఎవరు పోషించనున్నారు? అనేది ఇప్పుడు ఈ సినిమా అభిమానుల్లో మెదులుతున్న ప్రశ్న. ప్రస్తుతం ఈ అంశం పైనే సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చ మొదలవుతోంది. అయితే అతని స్థానంలో 'హిట్', 'యానిమల్' సినిమాల ద్వారా గుర్తింపు పొందిన శ్రీనాథ్ మాగంటి కార్తీక్ పాత్రను పోషించనున్నారు అని అందరు భావిస్తున్నారు. అయితే దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. కానీ దాదాపు అతనే ఈ పాత్రలో ఫిక్స్ అయినట్లు తెలుస్తుంది.
ఈ ఏడాదిలోనే రిలీజ్
ఈ సారి పార్ట్-2కు సంబంధించిన షూటింగ్ అంతా అమెరికాలో జరగనున్నట్లు తెలుస్తుంది. అయితే ఈ కథ నేపథ్యం అంతా కార్తిక్ పాత్ర డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ చుట్టూ సాగుతుందట.కేవలం ఈ కథలో నటించిన వారే కాకుండా సంగీత దర్శకుడు వివేక్ సాగర్, సినిమాటోగ్రాఫర్ ఏజే ఆరోన్ ఈ ప్రాజెక్ట్లోనూ కొనసాగుతున్నారు. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, ఎస్ ఒరిజినల్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రీ- ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమా 2026లోనే విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది.
