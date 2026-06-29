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'ఈ నగరానికి ఏమైంది?' సీక్వెల్​ నుంచి క్రేజీ అప్డేట్- రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్​చేసిన మేకర్స్

ఈ నగరానికి ఏమైంది? సీక్వెల్ నుంచి క్రేజ్ అప్డేట్- సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించిన మేకర్స్- థియేటర్లలోకి ఎప్పుడు రానుందంటే?

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ENE 2 (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 1:27 PM IST

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Ee Nagaraniki Emaindi Seque Release Date : యూత్​ఫుల్ క్రేజీ ఎంటర్​టైనర్ ఈ నగరానికి ఏమైందికి సీక్వెల్​గా తెరకెక్కుతున్న 'ఈNఈ' నుంచి బిగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా అని ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాన్స్​కు మేకర్స్ అదిరే సర్​ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 19న ఈ సీక్వెల్​ను థియేటర్లలోకి తీసుకురానున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో షేర్ చేసుకున్నారు.

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