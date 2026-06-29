'ఈ నగరానికి ఏమైంది?' సీక్వెల్ నుంచి క్రేజీ అప్డేట్- రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్చేసిన మేకర్స్
ఈ నగరానికి ఏమైంది? సీక్వెల్ నుంచి క్రేజ్ అప్డేట్- సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించిన మేకర్స్- థియేటర్లలోకి ఎప్పుడు రానుందంటే?
Published : June 29, 2026 at 1:27 PM IST
Ee Nagaraniki Emaindi Seque Release Date : యూత్ఫుల్ క్రేజీ ఎంటర్టైనర్ ఈ నగరానికి ఏమైందికి సీక్వెల్గా తెరకెక్కుతున్న 'ఈNఈ' నుంచి బిగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందా అని ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాన్స్కు మేకర్స్ అదిరే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 19న ఈ సీక్వెల్ను థియేటర్లలోకి తీసుకురానున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో షేర్ చేసుకున్నారు.
The gang is back to celebrate where it all began ❤️— S Originals (@SOriginals1) June 29, 2026
Celebrating the anniversary of #EeNagaranikiEmaindi with a release date announcement of ENE Repeat💥💥#ENERepeat in cinemas from NOVEMBER 19th, 2026 ✌🏻#8YearsOfENE #ENERepeatOnNov19th#TharunBhascker @VishwakSenActor… pic.twitter.com/Lkwz2VyWho