Bigg Boss 8th Week Elimination : దివ్వెల మాధురి ఔట్​ - 3 వారాలకు భారీగా రెమ్యునరేషన్​!

- మాధురి కోసం పవర్ యూజ్ చేయని తనూజ! - వారికేమో పువ్వులు, వీరికేమో ముళ్లు!

Duvvada Madhuri Elimination
Duvvada Madhuri Elimination (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 10:49 AM IST

Duvvada Madhuri Elimination: బిగ్‌బాస్ హౌజ్​ నుంచి మరో వికెట్​ పడింది. వైల్డ్​కార్డ్​గా ఎంట్రీ ఇచ్చి మాటలు, ఆటలతో వైల్డ్​ఫైర్ చూపించిన మాధురి ఎనిమిదో వారం ఎలిమినేట్​ అయ్యింది. లీస్ట్​ జోన్​లో ఉన్న మాధురి ఎలిమినేట్​ అయినట్లు నాగ్​ ప్రకటించారు. అసలు ఎలిమినేషన్​ ప్రక్రియ ఎలా జరిగింది? మాధురి రెమ్యునరేషన్​ ఎంత? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆదివారం ఎపిసోడ్‌ అటు ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇటు ఎమోషన్‌తో మిక్స్ అయిపోయింది. తన కొత్త సినిమా 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' ప్రమోషన్స్ కోసం రష్మిక, హీరో దీక్షిత్ హౌస్​లో సందడి చేశారు. వీరి ముందు హౌజ్​మేట్స్ పలు హిట్ సినిమాల్లో ఐకానిక్ సీన్లను రీక్రియేట్ చేసి నవ్వించారు. ఇక టాస్క్​ల మధ్యలో నామినేషన్స్‌లో ఉన్న ఒక్కొక్కరినీ నాగ్ సేవ్ చేస్తూ వెళ్లారు. నామినేషన్స్ నుంచి ఒక్కొక్కరూ సేవ్​ అయ్యాక చివరికి మాధురి, గౌరవ్ మిగిలారు.

ఇద్దరినీ కారెక్కించి : కొద్దిసేపటికి మాధురి, గౌరవ్ ఇద్దరికి బ్లైండ్​ ఫోల్డ్​ చేసి కారులో ఎక్కించారు. "మీ ఇద్దరిలో లీస్ట్ ఓటింగ్ ఉన్న వాళ్లు ఎలిమినేట్​ అవుతారు. ఇంకొకరు సేవ్ అయి మారుతి సుజుకీ కారులో లోపలికి వస్తారు" అని నాగార్జున చెప్పారు. కాసేపటికి మాధురికి లీస్ట్ ఓటింగ్ వచ్చిందంటూ స్క్రీన్ మీద ఫొటో డిస్​ప్లే అయ్యింది. దీంతో "మాధురికి లీస్ట్ ఓటింగ్​ వచ్చింది. తనూజ నీ ఎదురుగా నువ్వు గెలుచుకున్న గోల్డెన్ బజర్ ఉంది. దానికి ఒక సేవింగ్ పవర్ ఉంది. అది నువ్వు ఈ వారం వాడొచ్చు.. ఏ వారమైనా వాడొచ్చు. కానీ నీ కోసం వాడుకోవటానికి మాత్రం దానికి పవర్ లేదు. అది ఈ వారం యూజ్ చేస్తావా? లేదా?. నువ్వు ఒక వేళ గోల్డెన్ బజర్ యూజ్ చేసి మాధురిని సేవ్ చేస్తే గౌరవ్ ఎలిమినేట్​ అవుతాడు" అని నాగార్జున వివరించారు.

పవర్​ యూజ్​ చేయని తనూజ: ఇక పవర్ యూజ్ చేయాలా లేదా అని తనూజ చాలా సేపు ఆలోచించింది. పక్కనే ఉన్న రీతూతో కూడా డిస్కస్ చేసింది. చివరికి "నాగ్ సార్ నేను యూజ్ చేయట్లేదు" అని తనూజ చెప్పేసింది. దీంతో "సో మాధురి ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. గౌరవ్ ఈజ్ సేఫ్" అని నాగార్జున ప్రకటించారు. మాధురి స్టేజ్ మీదకి రాగానే "ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశారా?" అని నాగ్ అడిగారు. "చేశా సార్ నిజానికి ఎలిమినేట్ అవ్వాలని కోరుకున్నా. నవంబర్ 4 మా ఆయన బర్త్‌డే సార్. కానీ హౌజ్​ చాలా బావుంది. నాకు చాలా నేర్పించింది. చాలా నేర్చుకున్నాను" అని మాధురి చెప్పింది. "సరే మీ జర్నీ చూద్దాం" అంటూ AV ప్లే చేశారు నాగ్​. ఆ తర్వాత స్క్రీన్ మీద హౌజ్​మేట్స్‌ని చూపించగానే తనూజ ఎమోషనల్​ అయ్యింది.

ఆ ముగ్గురికి రోజ్​: ఇక హౌజ్​లో ముగ్గురికి గులాబీలు, ముగ్గురికి ముళ్లు ఇచ్చెయ్" అని మాధురికి ఓ టాస్క్​ ఇచ్చారు నాగ్. "ఫస్ట్ రోజ్ నా బంగారం తనూజకి ఇస్తా" అని మాధురి అనగానే.. "రాజాకి రోజా" అంటూ నాగ్ పంచ్​ వేశారు. "తను చాలా స్వీట్ సార్. అందరూ నేను బయట ఉన్నప్పుడు తనూజ మాస్క్‌తో ఆడుతుంది. యాక్టింగ్ చేస్తుంది. సీరియల్‌లా నటిస్తుంది అని చెప్పారు. అదంతా అబద్ధం. తను తనలానే ఉంది. చాలా స్వీట్ సార్" అంటూ మాధురి కంటతడి పెట్టుకుంది. "నెక్స్ట్ కళ్యాణ్‌కి రోజ్ ఇస్తా సార్. తను కూడా చాలా జెన్యూన్. ఎలాంటి మాస్క్ లేకుండా చాలా చక్కగా ఆడుతున్నాడు. నాకు కల్యాణ్ అంటే ఇష్టం" అని మాధురి చెప్పింది. చివరి రోజా పువ్వు.. డీమాన్‌కి ఇచ్చింది మాధురి. "మా డీమాన్‌కి కూడా రోజా ఇస్తా సార్. తను కూడా చాలా స్వీట్ అండ్ క్యూట్ బాయ్ సార్. చాలా కష్టపడతాడు" అని మాధురి చెప్పింది.

ఆ ఇద్దరికి ముళ్లు: ఇక ముళ్లు ఎవరికి ఇస్తారని అడగ్గానే.. "ఫస్ట్ అయితే భరణి గారికి ఇస్తా ముళ్లు. ఈ హౌజ్​లో 100 పర్సంట్ ఫేక్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే మాస్క్‌తో భరణి గారు. అందరూ వెన్నుపోటు పొడుస్తారు. ఈయన డైరెక్ట్‌గానే పొడిచేస్తుంటారు. 100 పర్సంట్ ఫేక్ సార్. హౌస్‌లో ఉండటానికి అసలు ఎలిజిబుల్ కాదు" అంటూ గట్టిగానే చెప్పింది మాధురి. నెక్స్ట్ దివ్యకి ముల్లు గుచ్చింది మాధురి. "దివ్య కూడా అంతే సార్. తన గేమ్‌ కంటే కూడా పక్కవాళ్ల గేమ్‌పైనే ఎక్కువ కాన్సట్రేషన్ పెడుతుంది. పక్కవాళ్ల గేమ్ ఎక్కువ ఆడటానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ల వాయిస్ కూడా ఆమే అయిపోతుంది. అవన్నీ తగ్గించుకొని ఆడితే బావుంటుంది సార్. ఇంకెవరూ లేరు సార్" అంటూ మాధురి చెప్పింది. ఇక వెళ్లే ముందు మరోసారి తనూజకి సలహా ఇచ్చింది మాధురి.

తనూజ విన్నర్​ కావాలని: "బై తనూజ అలగొద్దు. ఎవరూ భోజనం చేయమని అడగరు. ఎవరూ పెట్టరు. తనూజ నేను అయితే ఒక్కటే కోరుకుంటున్నాను. నువ్వు గెలిచే వరకూ ఏడవకూడదు. స్ట్రాంగ్‌గా ఉండాలి నవ్వుతూ ఉండాలి. నేను అయితే నిన్ను 100 పర్సెంట్ విన్నర్‌గా చూడాలనుకుంటున్నా. నువ్వు విన్ అయితే నేను విన్ అయినట్లే అని అనుకుంటున్నాను" అని మాధురి చెప్పింది.

రెమ్యునరేషన్ భారీగానే ​: బిగ్​బాస్ హౌజ్​లో కేవలం మూడు వారాలు మాత్రమే ఉన్న మాధురి.. రెమ్యునరేషన్​ మాత్రం గట్టిగానే తీసుకున్నట్లు టాక్​. కేవలం మూడు వారాలకే రూ. 9 లక్షలు రెమ్యునరేషన్‌ తీసుకున్నట్లు సోషల్​ ట్రెండ్స్​ చెబుతున్నాయి. ఈ సీజన్‌లో అత్యధిక రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్న వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్‌గా ఆమె నిలిచారు. అయితే, ఈ మొత్తాన్ని సేవా కార్యక్రమాలకు ఖర్చు చేస్తానని ఆమె ఇప్పటికే ప్రకటించారు. వికలాంగులు, క్యాన్సర్ రోగుల కోసం తన వంతు సాయంగా ఈ డబ్బులు వితరణ చేస్తానన్నారు.

