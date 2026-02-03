ETV Bharat / entertainment

'అంతమొందించే సమయం వచ్చేసింది'- ధురంధర్​ 2 ది రివెంజ్​టీజర్ చూశారా?

ధురంధర్​ 2 టీజర్​ ఔట్​ - సినిమాపై మరింత పైప్​ పెంచిన విజువల్స్​- ప్రేక్షకులలో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతున్న టీజర్​

Durandhar 2 Movie Teaser
Durandhar 2 Movie Teaser (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 3, 2026 at 12:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Durandhar 2 Movie Teaser : బాలీవుడ్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన 'ధురంధర్' సినిమా థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనను రాబట్టింది. అదే జోరును ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్​లోనూ కొనసాగిస్తూ విశేష ఆదరణ పొందుతోంది. తొలి భాగంపై క్రేజ్ ఇంకా తగ్గకముందే, సినిమాకు సంబంధించిన సీక్వెల్ 'ధురంధర్ 2' పై ఆసక్తి భారీగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం మధ్యాహ్నం 'ధురంధర్ 2' టీజర్‌ను మూవీ టీమ్ విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే సినిమాపై నెలకొన్న అంచనాలను టీజర్ మరింత పెంచింది. యాక్షన్, థ్రిల్ అంశాలతో కూడిన టీజర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూ సినిమాపై ఉన్న ఉత్సాహాన్ని కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.

TAGGED:

DURANDHAR 2 MOVIE POSTER
DURANDHAR 2 MOVIE RELEASE DATE
DURANDHAR 2 MOVIE TRAILER
DURANDHAR 2 MOVIE SONG
DURANDHAR 2 MOVIE TEASER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.