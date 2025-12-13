Telangana Panchayat Elections Results2025

సంచలనం సృష్టిస్తున్న 'ధురందర్' - 'బాహుబలి- 2' రికార్డ్ బ్రేక్

నార్త్​ అమెరికాలో 'బాహుబలి 2' ను అధిగమించిన రణ్​వీర్​ సింగ్​ - వసూళ్లు చేసి కొత్త రికార్డు సృష్టిస్తున్న సినిమా !

Durandhar Movie Collections
Durandhar Movie Collections (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025 at 5:49 PM IST

Durandhar Movie Collections : బాలీవుడ్​ స్టార్​ హీరో రణ్​​వీర్​ సింగ్​ నటించింన 'ధురందర్' సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2025 డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలో విడుదలైంది. దీనికి ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించారు. రిలీజ్​ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకూ బాక్సాఫీస్​ వద్ద మంచి వసూళ్లను సాధిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే 'ధురందర్' సినిమా 'బాహుబలి 2' క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేసింది.

రికార్డ్​ సృష్టించిన ధురంధర్​ ​
'ధురంధర్' చిత్రం భారత్​లోనే కాకుండా ఓవర్సీస్​లోనూ దుమ్మురేపుతోంది. తాజాగా నార్త్​ అమెరికాలో అరుదైన ఘనత సాధించింది. రెండో శుక్రవారం అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో రాజమౌళి 'బాహుబలి -2' సినిమా రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేసింది. 'బాహుబలి -2' మూవీ 8.28 లక్షల డాలర్లు వసూలు చేయగా, ఇదే సమయంలో 'ధురందర్' చిత్రం శుక్రవారం సాయంత్రం 7 గంటల వరకే 8. 30 లక్షల డాలర్ల కంటే ఎక్కువ వసూలు చేసి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

నార్త్​ అమెరికా బాక్సాఫీస్ వద్ద 8 రోజుల థియేట్రికల్ రన్​లో ధురంధర్ ఏకంగా 5. 25 ​మిలియన్​ డాలర్లు వసూలు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా ఇప్పటివరకు రూ. 350 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఇందులో ఇండియన్​ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 250 కోట్లకు పైగా నెట్​ వసూళ్లు సాధించింది. ఇక లాంగ్​ రన్​లో రూ. 500 కోట్ల క్లబ్​లో చేరడం పక్కా అని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనాలు వేస్తున్నారు.

రూ. 850 కోట్ల టార్గెట్!​
2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా ప్రస్తుతం 'కాంతార చాప్టర్ 1' టాప్​లో ఉంది. ఈ సినిమా వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.850 కోట్ల గ్రాస్​ సాధించింది. ఈ రికార్డ్​ను 'ధురందర్' అధిగమించాలంటే ఇంకా రూ.500 కోట్ల వసూల్ చేయాల్సి ఉంది. మరి లాంగ్​రన్​లో ఈ రికార్డు ధురందర్​కు సాధ్యం అవుతుందా? అనేది వేచి చూడాలి!

ఆ బ్లాక్​బస్టర్లను దాటేనా?
బాలీవుడ్​లో ఈ ఏడాది 'ఛావా', 'సైయారా' సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించాయి. 'ఛావా' రూ.750 కోట్లు (గ్రాస్) సాధించగా, 'సైయారా' రూ.580 కోట్లు (గ్రాస్) అందుకుంది. అయితే ప్రస్తుతం 'ధురందర్'​కు ఆల్​ఓవర్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. 'ధురందర్' హవా ఇదే విధంగా మరో రెండు వారాలు కొనసాగితే ఈ సినిమా వసూళ్లను దాటే ఛాన్స్ ఉంది.

విలన్​ ఎంట్రీకి ఫ్యాన్స్​
ఈ సినిమాలో అక్షయ్​ ఖన్నా నటించిన పాత్రకు మంచి రెస్పాన్స్​ వస్తుంది. సినిమాలో అతని ఎంట్రీ సాంగ్​కు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. అందులో అతనికి ఇచ్చిన హైప్​ నెక్స్ట్​ లెవెల్​ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఆ ఎంట్రీ సాంగ్​ ఏంటో అర్థం కాకపోయినా, ఇప్పటికే దీనిపై రీల్స్​ చేస్తూ పాపులర్​ చేస్తున్నారు.

