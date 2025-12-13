సంచలనం సృష్టిస్తున్న 'ధురందర్' - 'బాహుబలి- 2' రికార్డ్ బ్రేక్
నార్త్ అమెరికాలో 'బాహుబలి 2' ను అధిగమించిన రణ్వీర్ సింగ్ - వసూళ్లు చేసి కొత్త రికార్డు సృష్టిస్తున్న సినిమా !
Published : December 13, 2025 at 5:49 PM IST
Durandhar Movie Collections : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్ నటించింన 'ధురందర్' సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2025 డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలో విడుదలైంది. దీనికి ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించారు. రిలీజ్ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకూ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లను సాధిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే 'ధురందర్' సినిమా 'బాహుబలి 2' క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసింది.
రికార్డ్ సృష్టించిన ధురంధర్
'ధురంధర్' చిత్రం భారత్లోనే కాకుండా ఓవర్సీస్లోనూ దుమ్మురేపుతోంది. తాజాగా నార్త్ అమెరికాలో అరుదైన ఘనత సాధించింది. రెండో శుక్రవారం అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో రాజమౌళి 'బాహుబలి -2' సినిమా రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసింది. 'బాహుబలి -2' మూవీ 8.28 లక్షల డాలర్లు వసూలు చేయగా, ఇదే సమయంలో 'ధురందర్' చిత్రం శుక్రవారం సాయంత్రం 7 గంటల వరకే 8. 30 లక్షల డాలర్ల కంటే ఎక్కువ వసూలు చేసి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
నార్త్ అమెరికా బాక్సాఫీస్ వద్ద 8 రోజుల థియేట్రికల్ రన్లో ధురంధర్ ఏకంగా 5. 25 మిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా ఇప్పటివరకు రూ. 350 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఇందులో ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 250 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూళ్లు సాధించింది. ఇక లాంగ్ రన్లో రూ. 500 కోట్ల క్లబ్లో చేరడం పక్కా అని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనాలు వేస్తున్నారు.
Watched #Durandhar 2nd time!— Joshu (@LonliTrie) December 13, 2025
All theatres in Seattle area are full!
I had to commute 1.5 hrs for the show 😭 My friend couldn't even get tickets for the weekend. All sold🔥
I'm happy for the makers and actors! It's getting the deserved recognition 😁 pic.twitter.com/YPGLenGMkl
రూ. 850 కోట్ల టార్గెట్!
2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా ప్రస్తుతం 'కాంతార చాప్టర్ 1' టాప్లో ఉంది. ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్గా రూ.850 కోట్ల గ్రాస్ సాధించింది. ఈ రికార్డ్ను 'ధురందర్' అధిగమించాలంటే ఇంకా రూ.500 కోట్ల వసూల్ చేయాల్సి ఉంది. మరి లాంగ్రన్లో ఈ రికార్డు ధురందర్కు సాధ్యం అవుతుందా? అనేది వేచి చూడాలి!
ఆ బ్లాక్బస్టర్లను దాటేనా?
బాలీవుడ్లో ఈ ఏడాది 'ఛావా', 'సైయారా' సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించాయి. 'ఛావా' రూ.750 కోట్లు (గ్రాస్) సాధించగా, 'సైయారా' రూ.580 కోట్లు (గ్రాస్) అందుకుంది. అయితే ప్రస్తుతం 'ధురందర్'కు ఆల్ఓవర్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. 'ధురందర్' హవా ఇదే విధంగా మరో రెండు వారాలు కొనసాగితే ఈ సినిమా వసూళ్లను దాటే ఛాన్స్ ఉంది.
విలన్ ఎంట్రీకి ఫ్యాన్స్
ఈ సినిమాలో అక్షయ్ ఖన్నా నటించిన పాత్రకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సినిమాలో అతని ఎంట్రీ సాంగ్కు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. అందులో అతనికి ఇచ్చిన హైప్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఆ ఎంట్రీ సాంగ్ ఏంటో అర్థం కాకపోయినా, ఇప్పటికే దీనిపై రీల్స్ చేస్తూ పాపులర్ చేస్తున్నారు.
